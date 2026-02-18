В Новосибирской области на 17% выросло количество зарплатных клиентов ПСБ

В Новосибирске число клиентов ПСБ, использующих зарплатные карты, выросло на 17% к концу 2025 года по сравнению с предыдущим годом.

Предприятия Новосибирской области отдают предпочтение зарплатным проектам ПСБ из-за их простоты. Подключение к системе занимает менее 10 минут: договор оформляется онлайн, без необходимости посещения отделения, всего в несколько кликов. Данная услуга доступна для всех текущих корпоративных клиентов ПСБ. Для руководителей компаний предусмотрена эксклюзивная программа обслуживания Orange Premium Club с расширенными банковскими предложениями. Новые клиенты могут запросить консультацию на официальном сайте банка или обратиться в любой офис ПСБ.

Владельцам зарплатных карт ПСБ предоставляется комплекс привилегий. Они могут участвовать в программе лояльности, выбирая между начислением процентов на остаток по карте или повышенным кэшбэком в трех выбранных категориях покупок. Также предусмотрены увеличенные лимиты на снятие наличных, бесплатное оформление дополнительных карт для членов семьи, а также возможность оплаты коммунальных услуг, мобильной связи, налогов и штрафов без комиссии.

Яна Аверина, заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса ПСБ в Новосибирске, подчеркнула, что зарплатный проект ПСБ позволяет компаниям оперативно открывать счета посредством электронного реестра, осуществлять онлайн-зачисление заработной платы и других выплат, а также интегрироваться с бухгалтерскими программами, включая 1С. В то же время держатели зарплатных карт ПСБ эффективно управляют своими финансами, ценя предоставляемый сервис, который обеспечивает контроль и доступ к привилегиям. Для них карта становится не просто средством получения дохода, но и многофункциональным финансовым инструментом для ежедневного использования.