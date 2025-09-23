Рекламодателям

Школьники Новосибирска, завалившие ГИА, бесплатно получат рабочую профессию

  • 23/09/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
Комитет Госдумы одобрил обучение профессии для 9-классников, не сдавших ГИА
Это право Госдума предлагает закрепить за девятиклассниками законодательно

Комитет Госдумы по просвещению предложил принять законопроект, который позволит девятиклассникам, не сдавшим ГИА, бесплатно освоить рабочую профессию. Документ вносит изменения в закон «Об образовании». Авторы законодательной инициативы предлагают, чтобы ученики, не сдавшие ГИА по основным образовательным программам, получили право выбрать программу подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих, и могли бесплатно пройти профессиональное обучение. Перечень таких профессий определит каждый регион. Стоит отметить, что в списке рабочих профессий в России сейчас более 5 тысяч позиций.

Законодатели отмечают, что часто девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, теряют почти год для его пересдачи. Этот период мог бы быть использован для освоения рабочей профессии.

— В связи с этим предлагается предусмотреть для указанных лиц возможность пройти профессиональное обучение, по итогам профессионального обучения сдать квалификационный экзамен, а по итогам освоения основных образовательных школьных программ пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только документ об образовании (аттестат об основном общем образовании), но и документ о квалификации — свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, — добавляют депутаты.

Нижняя палата парламента планирует рассмотреть этот документ в первом чтении.

В колледжах Новосибирской области, по данным портала «Поступи онлайн», предлагается  218 рабочих профессий. Например, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;  техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства; строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Стоит отметить, что в системе образования Новосибирской области уже несколько лет реализуется проект «Профессия без аттестата». На базе колледжей ребята, не сдавшие ОГЭ и ЕГЭ, могут получить рабочую профессию. В 2023 году в список входили 23 профессии, в том числе тракторист, специалист электронно-вычислительных машин, сиделка, ассистент экскурсовода, социальный работник, цифровой куратор, повар, официант, кухонный рабочий, кондитер, швея, специалист по маникюру и педикюру, фотограф, слесарь по ремонту автомобилей и т.д.

По предварительным данным Минобразования области, в 2025 году по итогам ЕГЭ русский язык завалили 0,7% от 13526 выпускников, сдававших экзамены (то есть около 100 человек). Базовую математику — 2,7%, профильную — 5,3% (6233).

Ранее редакция сообщала о том, что треть новосибирцев одобряют сокращение количества предметов на ОГЭ для девятиклассников. 

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : обучение ГИА


