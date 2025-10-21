В России стало проще получать выплаты по ОСАГО

Теперь компенсацию по ОСАГО можно оформить онлайн, независимо от того, как вы оформили ДТП — самостоятельно или с помощью сотрудников ГИБДД. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в своем официальном телеграм-канале.

Раньше оформить выплату по европротоколу могли только участники ДТП. С 2023 года услугой воспользовались почти 90 тысяч автовладельцев. Теперь, чтобы получить выплату онлайн, нужно подать заявление через Госуслуги или в приложении «Госуслуги Авто» после аварии. Почти все данные подгружаются автоматически, их не нужно вводить вручную.

Страховая компания рассмотрит ваше заявление и пригласит на осмотр автомобиля. После этого вы получите направление на ремонт или компенсацию на карту. Но есть важное уточнение: если в ДТП участвовали более двух машин, нужно лично обратиться в свою страховую компанию. Если же пострадали люди, то обращаться следует в страховую виновника аварии.

Напомним, в конце августа Банк России предложил установить для Новосибирской области максимальный в России поправочный коэффициент для расчета стоимости автострахования. Ключевая причина — в регионе длительное время наблюдается высокий риск недобросовестных действий в «автогражданке». Причем в список субъектов Федерации, которые могут получить максимальный поправочный коэффициент, попали всего два региона в стране. Кроме Новосибирской области, в черном списке оказалась Ингушетия. Стоит отметить, что страховщики настаивают на необходимости консолидации мер воздействия на страховых мошенников со стороны органов власти и правоохранительных структур уже несколько лет.

Ранее редакция сообщала о том, что для легковых автомобилей цены на ОСАГО в России повысят до 8 665 рублей.