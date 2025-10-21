Рекламодателям

Здания OR Group в Новосибирске выставлены на торги с понижением цены

  • 21/10/2025, 16:30
Автор: Оксана Мочалова
аукцион
Это третья попытка их продажи

На торги через публичное предложение выставлены здания, принадлежащие ООО «ОР» (эмитент облигаций OR Group). Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Это уже третья попытка продажи недвижимости.

В первый лот вошли нежилое шестиэтажное здание площадью 6299,3 кв. метров в Калининском районе Новосибирска и земельный участок под ним площадью 2 604 кв. метров. Начальная цена лота — 464,1 млн рублей.

Второй лот состоит из здания переменной этажности (3-7 этажей) с цокольным этажом (общая площадь — 5858,2 кв. метров) и земельный участок 3 799 кв. метров. Начальная цена лота — 390,4 млн рублей.

В отношении обоих лотов имеются обременения в виде ипотеки и запрета на регистрацию. Отмечается, что имущество является предметом залога.

Прием документов открыт до 4 декабря 2025 года.

— По истечении каждых 3 рабочих дня с начала приема заявок, начальная цена лота последовательно снижается на 5% от начальной цены продажи посредством публичного предложения. Минимальная цена продажи лотов составляет 50% от начальной цены продажи имущества/лота, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что параллельно на повторные торги выставлено имущество ООО «Фабрика С-Теп» (основной производственный актив ГК «Обувь России» — Ред) — право требования к ООО «О2» за 19,478 млн рублей.  Фабрика, расположенная в городе Бердске, останавливала производство в июле 2022 года. В 2023 году в отношении неё ввели процедуру наблюдения.

Напомним, в феврале 2022 года OR GROUP (ранее  ГК «Обувь России») объявила о фактическом дефолте по облигациям БО-07. В апреле — о дефолтах по всем торгующимся выпускам своих облигаций. Банк ВТБ подал в суд заявление о признании банкротом совладельца OR GROUP Антона Титова на сумму почти 826 млн руб. Компания была признана банкротом. Конкурсным управляющим утвержден Александр Крылов.

В отношении основателя OR Group, индивидуального предпринимателя Антона Титова введена процедура реструктуризации долгов.

Ранее редакция сообщала, что покупателем новосибирского «Сибэлектротерма» стал «СКБ Сибэлектротерм»

Источник фото: freepik.com, автор- rawpixel-com

379

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : продажа имущества с торгов


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Здания OR Group в Новосибирске выставлены на торги с понижением цены
21/10/25 16:30
Бизнес
Заболеваемость гепатитом А в Новосибирске снизилась в пять раз
21/10/25 16:30
Медицина Общество
В России стало проще получать выплаты по ОСАГО
21/10/25 16:00
Общество
В Новосибирске подготовили 19 площадок для складирования снега
21/10/25 15:30
Власть Город Общество
«Герои НовоСибири»: второй поток приступил к стажировкам в органах власти
21/10/25 15:15
Власть
В Новосибирске госинспекция отказалась признавать памятником старый спиртзавод
21/10/25 15:00
История Культура Общество
В Новосибирске учат искусственный интеллект «видеть» вместо человека
21/10/25 14:07
Технологии
Правила строительства небоскрёбов предложили обсудить новосибирцам
21/10/25 14:00
Власть Недвижимость Общество
В новосибирской школе Хилокского жилмассива оценили адаптацию детей мигрантов
21/10/25 13:00
Общество
Выгодное вложение денег и комфорт: стартовали продажи второго дома «Расцветай на Кропоткина»
21/10/25 12:50
Недвижимость
Русфонд собирает средства на лечение 4-летнего мальчика с диагнозом ДЦП
21/10/25 11:38
Власть
«АЗС работают с колес»: новосибирский нефтетрейдер рассказал о ситуации с бензином в регионе
21/10/25 11:00
Бизнес Общество
Новосибирские девелоперы продали более 10 тысяч квартир в новостройках
21/10/25 10:00
Бизнес Недвижимость Общество
ФАС одобрила покупку сетей «Spar» в Новосибирске
21/10/25 9:00
Бизнес
Кинофестиваль «Кремний» в Новосибирске подвел итоги
20/10/25 19:00
Город Культура Общество
«Левобережный» комплекс по переработке ТКО появится в Новосибирске в 2027 году
20/10/25 18:30
Бизнес
В Новосибирске на теплосетях стало меньше дефектов при запуске тепла
20/10/25 17:40
Бизнес
Андрей Счастливый осужден на 7 лет за посредничество во взятке
20/10/25 17:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Губернатор потребовал соблюдения сроков устранения разрытий в Новосибирске
20/10/25 16:15
Власть
Кубанки, формовки, ушанки: в Новосибирске историк моды объяснила возвращение меховых шапок из 90-х
20/10/25 16:08
Общество
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10
Художники войны: Новосибирск запускает уникальный образовательный проект
20/10/25 15:35
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять