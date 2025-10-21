Здания OR Group в Новосибирске выставлены на торги с понижением цены

На торги через публичное предложение выставлены здания, принадлежащие ООО «ОР» (эмитент облигаций OR Group). Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Это уже третья попытка продажи недвижимости.

В первый лот вошли нежилое шестиэтажное здание площадью 6299,3 кв. метров в Калининском районе Новосибирска и земельный участок под ним площадью 2 604 кв. метров. Начальная цена лота — 464,1 млн рублей.

Второй лот состоит из здания переменной этажности (3-7 этажей) с цокольным этажом (общая площадь — 5858,2 кв. метров) и земельный участок 3 799 кв. метров. Начальная цена лота — 390,4 млн рублей.

В отношении обоих лотов имеются обременения в виде ипотеки и запрета на регистрацию. Отмечается, что имущество является предметом залога.

Прием документов открыт до 4 декабря 2025 года.

— По истечении каждых 3 рабочих дня с начала приема заявок, начальная цена лота последовательно снижается на 5% от начальной цены продажи посредством публичного предложения. Минимальная цена продажи лотов составляет 50% от начальной цены продажи имущества/лота, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что параллельно на повторные торги выставлено имущество ООО «Фабрика С-Теп» (основной производственный актив ГК «Обувь России» — Ред) — право требования к ООО «О2» за 19,478 млн рублей. Фабрика, расположенная в городе Бердске, останавливала производство в июле 2022 года. В 2023 году в отношении неё ввели процедуру наблюдения.

Напомним, в феврале 2022 года OR GROUP (ранее ГК «Обувь России») объявила о фактическом дефолте по облигациям БО-07. В апреле — о дефолтах по всем торгующимся выпускам своих облигаций. Банк ВТБ подал в суд заявление о признании банкротом совладельца OR GROUP Антона Титова на сумму почти 826 млн руб. Компания была признана банкротом. Конкурсным управляющим утвержден Александр Крылов.

В отношении основателя OR Group, индивидуального предпринимателя Антона Титова введена процедура реструктуризации долгов.

Ранее редакция сообщала, что покупателем новосибирского «Сибэлектротерма» стал «СКБ Сибэлектротерм».