Задания Диктанта Победы в Новосибирске были сложными

Задания Диктанта Победы, который состоялся 24 апреля, можно по большей части отнести к высокому уровню сложности. Такую оценку им дали специалисты Новосибирского государственного педагогического университета.

— В этом году в диктант были включены задания на знание биографий участников Великой Отечественной войны, о которых мало говорят в СМИ, не упоминают в школьных учебниках истории. Присутствовали вопросы, связанные с историей создания произведений искусства о Великой Отечественной войне. Так, одно из заданий было посвящено юбилею актеров, игравших в фильме «Молодая гвардия», — комментирует старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Артем Ларочкин.

По мнению преподавателя, значение таких мероприятий, как Диктант Победы, переоценить трудно, особенно для подрастающего поколения.

— О Великой Отечественной войне из первых уст молодежь уже почти не слышит, поскольку живые свидетели победы уходят, а Диктант, в основе которого лежат малоизвестные факты военных лет, помогает заинтересовать школьников и студенчество историей войны. Для взрослых же участников акции она помогает освежить в памяти имевшиеся знания, и узнать о ранее незнакомых именах и событиях, — считает Артем Александрович.

Всего в НГПУ участие в акции приняли около 150 студентов разных институтов и факультетов (в 2025 году их было немногим более 100).

По данным правительства Новосибирской области, в этом году в акции приняли участие почти 30 тысяч жителей региона на 813 площадках.

