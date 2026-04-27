Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Культура Общество

Задания Диктанта Победы в Новосибирске были сложными

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Многие вопросы касались малоизвестных фактов военных лет

Задания Диктанта Победы, который состоялся 24 апреля, можно по большей части отнести к высокому уровню сложности. Такую оценку им дали специалисты Новосибирского государственного педагогического университета.

— В этом году в диктант были включены задания на знание биографий участников Великой Отечественной войны, о которых мало говорят в СМИ, не упоминают в школьных учебниках истории. Присутствовали вопросы, связанные с историей создания произведений искусства о Великой Отечественной войне. Так, одно из заданий было посвящено юбилею актеров, игравших в фильме «Молодая гвардия», — комментирует старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Артем Ларочкин.

По мнению преподавателя, значение таких мероприятий, как Диктант Победы, переоценить трудно, особенно для подрастающего поколения.

— О Великой Отечественной войне из первых уст молодежь уже почти не слышит, поскольку живые свидетели победы уходят, а Диктант, в основе которого лежат малоизвестные факты военных лет, помогает заинтересовать школьников и студенчество историей войны. Для взрослых же участников акции она помогает освежить в памяти имевшиеся знания, и узнать о ранее незнакомых именах и событиях, — считает Артем Александрович.

Всего в НГПУ участие в акции приняли около 150 студентов разных институтов и факультетов (в 2025 году их было немногим более 100).

По данным правительства Новосибирской области, в этом году в акции приняли участие почти 30 тысяч жителей региона на 813 площадках.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы написали Тотальный диктант

Фото предоставлено пресс-службой НГПЦ, автор: Виталий Соловов.

Актуальный разговор

Все материалы

Рубрики : Культура Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : НГПУ Диктант Победы

469
0
0
Предыдущая статья
Следующая статья
В промышленном парке под Новосибирском планируют создать колледж

Автор: Юлия Данилова

В индустриально-промышленном парке «Такот Толмачёво», который создается на базе бывшей ТЭЦ-6, планируют построить колледж. Об этом сообщила пресс-служба «Корпорации развития Новосибирской области». Специализация колледжа пока не уточняется.

— В качестве ориентира управляющая компания рассматривает ОЭЗ «Алабуга» в Казани с её учебно-образовательными центрами на базе индустриального парка, — уточняется в сообщении.

Читать полностью

Услуги сантехников могут включить в квитанции ЖКХ в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске жители многоквартирных домов получат возможность оплачивать услуги сантехника или электрика по единой квитанции вместе с коммунальными платежами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, о чём сообщает агентство ТАСС.

Парламентарий отметил, что жители неоднократно поднимали этот вопрос на встречах. Они заинтересованы в возможности оплачивать дополнительные услуги онлайн в рамках единого счёта за коммунальные услуги.

Читать полностью

Самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске 27 апреля начала работать новая трамвайная эстакада, протяжённость которой составляет 632 метра. Этот путепровод с двумя путями расположен в районе площади Труда на левом берегу города.

Эстакада состоит из 14 пролётных металлических конструкций, опирающихся на 15 опор. Её наивысшая точка находится на высоте 12 метров от земли, а ширина составляет 15 метров, из которых 8 метров отведены под движение трамваев. Длина открытого участка достигает около 1,5 километра. Строительство выполнено в рамках концессионного соглашения о возведении четвёртого моста через реку Обь.  Подрядчиком выступила компания группы «ВИС».

Читать полностью

Штрафовать за продажу топлива подросткам предлагают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Корректировки в закон об административных правонарушениях готовятся в Новосибирской области. Проект проходит оценку регулирующего воздействия.

Как отмечается в документе, в регионе планируется ввести штрафы за розничную продажу автомобильного бензина и дизельного топлива лицам, не достигшим 18 лет. Исключение предлагают оставить для подростков, достигших возраста 16 лет, и имеющих право на управление транспортным средством, если они заправляют топливный бак транспортного средства.

Читать полностью

Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В аварийных домах №№ 9, 13, 15, 19, 23, 25, 25/1 на ул. Малыгина подлежат расселению 83 жилых помещения (195 человек), из них 19 находится в муниципальной собственности, 64 — в частной собственности граждан. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

— По состоянию на 24 апреля из указанных аварийных домов в отношении шести жилых помещений (23 человека) осуществлены мероприятия по переселению, — подчеркнули в муниципалитете.

Читать полностью

Зарплаты до миллиона: кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов

Автор: Юлия Данилова

На фоне общего снижения спроса на персонал, вахтовый формат занятости продолжает укреплять позиции. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru. В первом квартале 2026 года количество вахтовых вакансий в Новосибирской области выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наиболее востребованными у работодателей стали следующие специалисты:

Читать полностью
Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Технологии

Власть

Культура Общество

Бизнес

Общество

Бизнес

Город

Недвижимость

Власть

Бизнес Власть Общество

Власть Общество

Бизнес

Бизнес Власть Недвижимость

Бизнес

Бизнес Общество

Общество

Общество

Власть Город

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Прямым текстом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности