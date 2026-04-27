Более 760 новосибирцев получат новое жилье взамен аварийного

Реализация мероприятий по переселению запланирована в Новосибирске, Искитиме, Бердске, Оби, Болотном, Купино, а также в рабочем посёлке Маслянино

Свыше 760 жителей Новосибирской области вскоре получат новые квартиры, которые заменят их прежнее аварийное жильё. Такое решение было принято на заседании регионального правительства, состоявшемся 27 апреля под председательством губернатора Андрея Травникова. В ходе мероприятия была одобрена Региональная адресная программа, направленная на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в период с 2026 по 2027 год.

По словам министра ЖКХ и энергетики области Евгения Назарова, проект постановления Правительства предусматривает утверждение указанной программы. Важной частью этой инициативы является подготовка и подача заявки в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» для получения финансовой помощи. Эти средства будут направлены на расселение 766 человек, проживающих в аварийных домах общей площадью 12,57 тысяч квадратных метров, в течение 2026-2027 годов.

Реализация мероприятий по переселению запланирована в нескольких населённых пунктах региона: Новосибирске, Искитиме, Бердске, Оби, Болотном, Купино, а также в рабочем посёлке Маслянино.

Следует отметить, что помимо этой новой программы, переселение граждан из аварийного жилья также осуществляется в рамках действующей государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» и за счёт средств резервного фонда правительства региона.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Задания Диктанта Победы в Новосибирске были сложными
Новосибирские ученые объявили о создании вируса, разрушающего раковые клетки

Губернатор рассмотрел вопросы подготовки к празднованию в регионе 1 и 9 мая

В региональном правительстве под председательством Андрея Травникова прошло совещание по планированию мероприятий на майские праздники. Заместитель председателя Правительства - министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин представил доклад о предстоящих событиях.

Праздничная программа начнется 1 мая с митинг-концерта в Парке культуры и отдыха «Центральный», посвященного Дню Весны и Труда.

Читать полностью

Штрафовать за продажу топлива подросткам предлагают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Корректировки в закон об административных правонарушениях готовятся в Новосибирской области. Проект проходит оценку регулирующего воздействия.

Как отмечается в документе, в регионе планируется ввести штрафы за розничную продажу автомобильного бензина и дизельного топлива лицам, не достигшим 18 лет. Исключение предлагают оставить для подростков, достигших возраста 16 лет, и имеющих право на управление транспортным средством, если они заправляют топливный бак транспортного средства.

Читать полностью

Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В аварийных домах №№ 9, 13, 15, 19, 23, 25, 25/1 на ул. Малыгина подлежат расселению 83 жилых помещения (195 человек), из них 19 находится в муниципальной собственности, 64 — в частной собственности граждан. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

— По состоянию на 24 апреля из указанных аварийных домов в отношении шести жилых помещений (23 человека) осуществлены мероприятия по переселению, — подчеркнули в муниципалитете.

Читать полностью

Строительство ресторана на месте взорвавшейся АЗС в Новосибирске вновь продлили

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска в очередной раз продлила разрешение на строительство ресторана на улице Лазурной в микрорайоне МЖК Восточный. Это уже третье продление. Заведение планируют построить прямо на месте АЗС, где четыре года назад прогремел мощный взрыв.

Согласно разрешению, застройщик — компания «Рента-Центр» — получил право строить заведение до 6 ноября 2026 года. Ранее документ продлевали 21 ноября 2024 года (до 6 мая 2025-го) и 19 августа 2025 года (до 6 мая 2026-го).

Читать полностью

Почти 10 миллионов рублей потратят власти Новосибирска на краску для разметки дорог

На официальном сайте Госзакупок Новосибирский МБУ «Центр организации дорожного движения» объявило аукцион на поставку материалов, необходимых для нанесения дорожной разметки.

Начальная стоимость контракта составляет 9 миллионов 891 тысячу рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 4 мая включительно. 5 мая планируется подвести окончательные итоги. При этом доставить краску полном объеме победитель аукциона должен будет до конца 2026 года. К этому времени дорожники получат 63 тонны краски по цене 157 рублей за килограмм.

Читать полностью

Вход без выхода: самозанятые новосибирцы опасаются проекта добровольного страхования

В Министерстве труда и социальной защиты РФ подвели промежуточные итоги пилотного проекта по добровольному страхованию самозанятых. Эксперимент, позволяющий получать выплаты по больничным листам, стартовал 1 января 2026 года и за первые три месяца в него вступило всего 0,2% россиян.

Если перевести процентное соотношение в цифры, то из 16 миллионов официально зарегистрированных самозанятых в проекте приняли участие 24900 самозанятых, а выплачивать взносы начали только 19700 из них. Таким образом, в фонд социального страхования поступило чуть более 25 миллионов рублей.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

