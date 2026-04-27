Более 760 новосибирцев получат новое жилье взамен аварийного

Свыше 760 жителей Новосибирской области вскоре получат новые квартиры, которые заменят их прежнее аварийное жильё. Такое решение было принято на заседании регионального правительства, состоявшемся 27 апреля под председательством губернатора Андрея Травникова. В ходе мероприятия была одобрена Региональная адресная программа, направленная на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в период с 2026 по 2027 год.

По словам министра ЖКХ и энергетики области Евгения Назарова, проект постановления Правительства предусматривает утверждение указанной программы. Важной частью этой инициативы является подготовка и подача заявки в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» для получения финансовой помощи. Эти средства будут направлены на расселение 766 человек, проживающих в аварийных домах общей площадью 12,57 тысяч квадратных метров, в течение 2026-2027 годов.

Реализация мероприятий по переселению запланирована в нескольких населённых пунктах региона: Новосибирске, Искитиме, Бердске, Оби, Болотном, Купино, а также в рабочем посёлке Маслянино.

Следует отметить, что помимо этой новой программы, переселение граждан из аварийного жилья также осуществляется в рамках действующей государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» и за счёт средств резервного фонда правительства региона.