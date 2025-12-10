Законопроект о крестах на Государственном гербе России одобрен в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет описание Государственного герба России. Поправки к федеральному конституционному закону требуют обязательного наличия крестов на гербе и уточняют их форму.
Инициативу поддержали 412 депутатов под руководством Вячеслава Володина. Он объяснил необходимость поправок тем, что «сейчас важно защитить символы нашей государственности от искажений».
В проекте предлагается изменить описание герба. После фразы «в правой лапе орла — скипетр, в левой — держава» добавить: «Малые и большая короны, а также держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, хотя герб изображен в приложениях к действующему закону, на практике его кресты иногда убирают или заменяют другими символами. Новый закон должен предотвратить такие случаи и укрепить защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, подчеркивают депутаты. Эти изменения продолжают политику защиты национальной символики, начатую летом 2025 года, когда были приняты новые нормы, запрещающие искажение геральдических знаков, напоминают авторы проекта.
Поправки появились из-за скандалов с изображениями православных храмов, где кресты либо отсутствовали, либо заменялись другими элементами. Это затронуло и Новосибирскую область. Например, Новосибирская областная молодежная библиотека опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» пост с рисунками храмов без крестов, что вызвало недовольство «Русской общины». Библиотека объяснила, что на рисунках кресты были обозначены, но не прорисованы детально. Чтобы избежать недоразумений, изображение было доработано и прорисовано более тщательно.
Ранее редакция сообщала о том, что в паспортах новосибирцев с 2026 года появится новая отметка.
Источник фото: пресс-служба Госдумы РФ, с официального сайта Госдумы.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru