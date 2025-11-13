Политологи прогнозируют ранний старт думской кампании в регионах России

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) перечислило ожидаемые тренды ноября-декабря 2025 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил генеральный директор агентства, политолог Дмитрий Орлов. Среди основных эксперты называют «Большую пресс-конференцию-Прямую линию» с Владимиром Путиным и развёртывание думской кампании.

Политологи считают, что активизация подготовки к думской кампании в ноябре-декабре 2025 года, скорее всего, будет задавать курс системной оппозиции на более активную конкуренцию за несколько ключевых тем (ЖКХ, финансовые проблемы регионов), а для «Единой России» — на максимальное расширение приоритетной повестки.

— В региональном контексте это может предполагать более активную критику со стороны оппозиционных игроков в адрес руководства субъектов с наибольшим протестным потенциалом (включая часть территорий ДФО и СФО), — отмечают они.

В АПЭК считают, что парламентская кампания уже с начала весны 2026 года усилит резонанс вокруг проблемных тем региональной повестки. Как результат, полномочные представители президента и губернаторы (в первую очередь в ДФО, СФО и УрФО) начнут подготовку к традиционным рискам весеннего сезона: природным пожарам, паводкам, дополнительной нагрузке на водоочистные сооружения уже в конце 2025 года. При этом, по мнению политологов, для руководства крупных городов СЗФО, УрФО и СФО в зимний период усилятся имиджевые риски, что связано с сезонным увеличением нагрузки на коммунальные службы, отвечающих за уборку улиц от льда и снега.

— В ряде случаев это может ускорить ротации среди руководства отдельных муниципальных образований в этих федеральных округах в течение весны 2026 года, — считают в агентстве.

В декабре 2025 года политологи ожидают роста критики в адрес региональных и местных властей по поводу обоснованности затрат на предновогодние мероприятия — от праздничного оформления городов до приглашения звезд шоу-бизнеса для выступления в таких городах. Они уверены, что по мере приближения федеральных избирательных кампаний внимание к антикоррупционной повестке и контролю за бюджетными расходами будет увеличиваться.

— Это может мотивировать региональные и муниципальные власти не только на вынужденное сокращение расходов на подобные цели (что, возможно, будет более характерно для части приграничных и экономически проблемных регионов), но и на дополнительное внимание к развитию местных брендов в туристической сфере, в том числе для обоснования таких затрат нуждами этого сектора экономики, — констатируют в агентстве.

Региональные тренды

Доцент кафедры политологии НИУ НГУ Надежда Пономаренко в беседе с корреспондентом Infopro54 отметила, что политические тенденции, которые обозначились в преддверии выборов в Заксобрание Новосибирской области и горсовет будут сохраняться.

— На сегодняшний день достаточно сложно утверждать, что сформировались основания для изменений данных тенденций. В первую очередь я бы отметила, что напряженность внутри политической элиты как по линии межпартийной, так и внутрипартийной сохраняется. К сожалению, на прошедших выборах не удалось заложить основания для долгосрочного компромисса. Во-вторых, бизнес-группы в условиях сокращающейся ресурсной базы будут продолжать стремиться увеличить свое политическое влияние. Усилится давление со стороны строительного и транспортного лобби. В-третьих, ряд политических партий будут продолжать искать основания для переформатирования и привлечения новых доноров и харизматичных лидеров в команду. Насколько это удастся в условиях ресурсной ограниченности – вопрос открытый. Прошедшие в сентябре выборы показали, что пока задачу решить не получается, — говорит собеседница редакции.

Надежда Пономаренко добавила, что в политическом поле Новосибирской области можно говорить не столько о наличии функциональной оппозиции, сколько о «центрах влияния». Она считает, что в этой связи давление, как внутреннее, так и внешнее на исполнительную ветвь власти скорее всего будет усиливаться.

При этом эксперт уточнила, что структура политической элиты Новосибирской области — дисперсная с горизонтальным направлением линий интеграции. Она сложилась в регионе достаточно давно и воспроизводится после каждого электорального цикла.

— В какой-то мере дисперсная структура организует систему «сдержек и противовесов». Характер структуры не позволяет сформироваться единому центру влияния и принятия решений, а стабильность политического процесса во многом зависит от способности различных групп политической элиты согласовывать интересы и разделять властный капитал, — говорит Надежда Пономаренко.

Она добавляет, что в условиях настойчивого требования со стороны федерального центра консолидации всех политических сил перед лицом «геополитических вызовов» вряд ли у какой-то из групп появится возможность критиковать региональную политическую систему открыто.

— Скорее всего возможная критика в информационном поле будет реализована в форме предложений более «рациональных» решений. Не стоит исключать, что возможно критике подвергнутся конкретные представители исполнительной ветви, но не система в целом, — резюмирует эксперт.

Ранее редакция сообщала, что два депутата регионального парламента Новосибирской области сдали мандаты.