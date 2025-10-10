Рекламодателям

Юлия Золотовская: Упрощенки, которую мы так любили, в прежнем виде уже не будет

Автор: Юлия Данилова
  • 10/10/2025, 14:00
Партнер Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская
Следующей стратегической целью налоговиков будет НДФЛ

Партнер Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская на октябрьском заседании VIP-club поделилась инсайдами от ФНС по поводу повышения налогов в 2026 году, которые прозвучали на конференции в Москве:

— Когда анонсировалась большая налоговая реформа 2025 года, все руководители ФНС выступали и говорили бизнесу: «Сейчас мы это поменяем, а потом — расслабитесь, до 2028-го вас никто не будет трогать». Как говорится, не прошло и года…

Озвучены новые решения.

  • НДС повышается до 22%. При этом сохраняются:

— льготная ставка 10% для социально значимых товаров,

— пониженные ставки для УСН без права на применение вычетов — 5% (при доходах до 250 млн рублей в год) и 7% (до 450 млн рублей).

  • Порог доходов для освобождения от уплаты НДС по УСН снижается с 60 млн до 10 млн рублей в год.
  • Порог доходов по ПСН снизится до 10 млн рублей в год.

Внимание к НДС понятно, так как это самый легко администрируемый налог, где видно все и всех. Поэтому когда предприниматели начинают говорить о том, что при росте налоговой нагрузки «умрут или уйдут в тень», я всегда напоминаю, что самой крупной ИТ-компанией в России сегодня является ФНС. Ее бюджет на цифровизацию не снился даже крупнейшим игрокам отечественного ИТ-рынка. Мы (бизнес) стали настолько прозрачны, что говорить о какой-либо тени не приходится.

Внимание к НДС понятно, так как это самый легко администрируемый налог, где видно все и всех

Мы буквально недавно встречались с профессиональным сообществом, представителями финансовых и бухгалтерских служб, которые приводили примеры, как бизнес сегодня пытается «уходить в тень». Например, стоматолог предлагает скидку в 5% за расчет наличными. При этом при предъявлении документов о расходах на медобслуживание человек получает возврат по НДФЛ, то есть 13%. Зачем ему в такой ситуации скидка в 5%? Все процессы настраиваются так, чтобы никакой тени не было.

Еще один инсайд: ФНС своими решениями четко дает понять, что хочет избавить бизнес от общераспространенных льгот.

  • Отмена льгот по страховым взносам для МСП. Сейчас МСП платят страховые взносы по ставке 15% с заработной платы, превышающей 1,5 MPOT, а будут платить страховые взносы по общим правилам: 30% до предельной базы (2,9 млн рублей в год) и 15% свыше базы.
  • ИТ-компании будут уплачивать страховые взносы по тарифу 15% до предельной базы (2,9 млн рублей в год) и 7,6 % свыше базы.

Скорее всего, упрощенки в том виде, которую мы все очень любили, в перспективе не будет. Государство приняло решение «резать хвост у этой кошки по частям», и сейчас наступил очередной этап, когда упрощенцы с выручкой от 10 млн в год станут плательщиками НДС. Государство пока еще предлагает пониженные ставки по НДС (5-7%), но их вскоре, думаю, не будет.

Государство приняло решение «резать хвост у этой кошки по частям», и сейчас наступил очередной этап

На мой взгляд, для многих упрощенцев сейчас в прямом смысле «разверзлась бездна». Многие люди, работавшие в УСН, в принципе в глаза не видели НДС. Сейчас им приходится нанимать бухгалтеров, чтобы понять, что делать дальше.

Сотрудники ФНС прямо говорят, что хотят дать льготы бизнесу, но адресно, точечно. Поэтому появляется новое понятие «реестровость» льгот. Если вы попали в какой-то реестр или список правительства, то вам будет пониженная ставка, приемлемые тарифы по страховым взносам и т.д. Тех обширных льгот, которые мы знали ранее, больше не будет. В новом законопроекте особо подчеркивается, что льготные регионы смогут устанавливать пониженные ставки, но только в отношении тех ОКВЭД, которые им разрешит правительство РФ. Регион сможет только сократить этот перечень.

До вступления в силу этих изменений остаются 2,5 месяца. На мой взгляд, бизнесу нужно быстро оценить, как эти изменения могут на него повлиять.

Например «стоимость людей» при повышении НДС выходит на космический уровень. Если человек на руки получает 100 тысяч рублей, значит, на уплату НДФЛ, страховых взносов и НДС по этому сотруднику вы должны заложить еще 82 тысячи. Эта история с ростом налоговых ставок по НДС позволит вам ответить на вопрос: потяну ли я НДС на общей системе или не потяну?

Если полученная цифра не совместима с вашим бизнесом, то что делать, чтобы сократить НДС в такой ситуации? Здесь может быть три варианта:

  • Не будет прибыли — не будет НДС.
  • Не будет ФОТ — не будет НДС.
  • Не будет страховых взносов — не будет НДС.

Если это не работает, то поднимаем цены, пересегментируем бизнес, уходим на другие рынки, меняем что-то в рентабельности, автоматизируемся и т.д. То есть налоги — это не интуитивная история. Ее обязательно нужно считать и считать внимательно.

Следующая стратегическая цель ФНС — это не налог на прибыль, как многие опасаются, а НДФЛ

На мой взгляд, следующая стратегическая цель ФНС — это не налог на прибыль, как многие опасаются, а НДФЛ, не зря в последнее время мы часто слышим девиз «люди — новая нефть». Сейчас идет работа над программами, заточенными на контроль доходов и расходов физических лиц, так как ФНС подозревает, что очень много средств утекают мимо бюджета.

Что касается прибыли, то ее, скорее всего, в ближайшее время просто не будет… Об этом говорит статистика: за последний год в три раза увеличилось количество убыточных компаний.

Из позитивных изменений: если вы (физические лица) должны государству до 500 рублей, то эту задолженность в 2026 году вам простят.

Юлия Золотовская, аттестованный налоговый консультант (НАРХОЗ), с 2004 года является членом Палаты налоговых консультантов. Аттестованный аудитор. С 2019 года адвокат. Партнер Адвокатского бюро Гребнева и Партнеры, руководитель налоговой практики.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских предпринимателей «обрадовали» новым увеличением налоговой нагрузки

Фото предоставлено VIP-club, автор: Николай Милонов.

1 522

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : НДФЛ НДС налоги


0
0
