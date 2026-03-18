Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Для перевода транспорта Новосибирска на муниципальный контракт нужно 20 млрд

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ранее в мэрии отмечали, что в списке первоочередных рассматриваются 11 маршрутов

На заседании Совета по общественному транспорту мэрии начальник департамента транспорта города Павел Ивахненко сказал, что на перевод всех автобусов на муниципальный контракт требуется 20 млрд. Об этом сообщил депутат горсовета Ерлан Байжанов.

— Это примерно пятая часть бюджета города. Сейчас в городе 19 контрактов: все троллейбусы и 4 автобуса. Всего в Новосибирске 112 маршрутов, — добавил Байжанов.

Напомним, что чиновники мэрии уже неоднократно отмечали, что для решить проблем с регулярной работы общественного транспорта в городе сегодня можно только за счет его полного перевода на муниципальный контракт. В Новосибирской области с 2024 года переведены 19 маршрутов, два из них — в 2025-м.

— В 2026 году будут продолжены мероприятия по обеспечению транспортного обслуживания действующих муниципальных маршрутов по регулируемому тарифу на условиях муниципального контракта. Для оплаты этих контрактов предусмотрены лимиты бюджетных обязательств на сумму 3 млрд рублей, — рассказывал Ивахненко на февральском заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска.

По его словам, в списке первоочередных находятся еще 11 муниципальных контрактов по социально значимым маршрутам: 94, 27, 80, 8, 44, 11, 55, 99, 31, 42, 19. Их очередность определена в зависимости от градуса напряженности на территории, где они проходят, но достаточно условная. На эти маршруты потребуются еще 1,3 млрд рублей, но таких ресурсов в бюджете пока нет.

— К сожалению, 2026 год — не из простых, поэтому продолжение работы у нас пока не планируется, — констатировал начальник департамента транспорта мэрии.

Ранее отмечалось, что в целом на перевод общественного транспорта области на работу по новой системе необходимо от 10 млрд рублей ежегодно. При этом муниципальные предприятия занимают уже 70% на рынке перевозок в городе.

В Екатеринбурге бюджет, выделяемый на муниципальный контракт, составляет 15 млрд. В Челябинске — 8-9 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что деньги из новосибирского дорожного фонда заберут на общественный транспорт. Речь идет о средствах, которые поступают от штрафов за нарушение правил дорожного движения. 

Источник фото: Infopro54, автор: Ольга Кирсанова.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : общественный транспорт муниципальный контракт

4 103
0
0
Новосибирскую ТЭЦ-4 подключат к системе автоматического наблюдения

Сибирская генерирующая компания (СГК) приступила к монтажу оборудования на дымовых трубах теплоэлектростанции. Речь идет о приборах контроля параметров дымовых газов, которые должны работать без остановки. Поставка оборудования осуществлена из Санкт-Петербурга.

Согласно плану работ, завершить установку датчиков на ТЭЦ-4 подрядчик должен до конца 2026 года, сообщили в АО «СГК – Новосибирск». Эта станция станет первой в городе, где подобные системы появятся на трубах. Объем финансирования проекта оценивается в 119 млн рублей.

Читать полностью

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Локальный рынок Новосибирска уже подтверждает глобальные тренды: дефицит качественных офисов, рост мелкой нарезки и спрос на решения «под ключ».

В «Тайм Парке»можно приобрести офисные помещения площадью от 30 и до 168 кв.м, как под чистовую отделку, так и с выполненным ремонтом.  По желанию собственника здесь можно открыть студии красоты, ногтевые сервисы, предприятия сферы услуг, юридические и нотариальные конторы, образовательные кабинеты (логопеды, репетиторы, мини-курсы); шоу-румы локальных брендов, креативные мастерские,

Читать полностью

В территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области добавят мусора

Автор: Юлия Данилова

Министерство ЖКХ Новосибирской области приступило к корректировке территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в ведомстве.

В ходе работы планируется актуализировать следующие сведения:

Читать полностью

ОЭЗ «Новосибирск» получила официальные границы

Автор: Оксана Мочалова

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены официальные данные о границах особой экономической зоны «Новосибирск». Сведения о площадке площадью 406 гектаров появились в системе в феврале 2026 года.

Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа эта территория получила годом ранее, в марте 2025 года, на основании постановления правительства РФ. Зона создана сроком на 49 лет. Она расположилась на стыке Коченевского и Новосибирского районов — в узле транспортных магистралей и вблизи международного аэропорта Толмачево.

Читать полностью

Правительство региона продолжает оформление выплат после изъятия скота

В Новосибирской области сохраняется стабильная эпизоотическая ситуация по пастереллезу. По данным на сегодняшний день, на протяжении 15 дней новые случаи заболевания среди животных в регионе не регистрируются, сообщили в региональном Правительстве.

По словам заместителя руководителя администрации губернатора и Правительства Новосибирской области Сергея Нешумова, на территориях, где был выявлен пастереллез, проводится комплекс мероприятий: тестирование, введение карантина, изъятие животных, обеззараживание. Карантин снимается после получения отрицательных проб.

Читать полностью

Дизайнеры из Новосибирска показали коллекцию одежды на Московской неделе моды

Автор: Артем Рязанов

Студентки Новосибирского технологического института РГУ им. А.Н. Косыгина: Анна Востокова, Анна Галактионова, Марина Рум и Елизавета Балышева представили регион на шестой Московской неделе моды. В течение шести дней состоялось свыше 80 модных показов.

Коллекция, подготовленная новосибирскими дизайнерами одежды, была посвящена безграничным просторам России. В ней сочетались мягкие футуристические образы со смелыми и провокационными решениями. Центральным элементом коллекции стала клетка, используемая в пальто, юбках и аксессуарах.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности