Для перевода транспорта Новосибирска на муниципальный контракт нужно 20 млрд

На заседании Совета по общественному транспорту мэрии начальник департамента транспорта города Павел Ивахненко сказал, что на перевод всех автобусов на муниципальный контракт требуется 20 млрд. Об этом сообщил депутат горсовета Ерлан Байжанов.

— Это примерно пятая часть бюджета города. Сейчас в городе 19 контрактов: все троллейбусы и 4 автобуса. Всего в Новосибирске 112 маршрутов, — добавил Байжанов.

Напомним, что чиновники мэрии уже неоднократно отмечали, что для решить проблем с регулярной работы общественного транспорта в городе сегодня можно только за счет его полного перевода на муниципальный контракт. В Новосибирской области с 2024 года переведены 19 маршрутов, два из них — в 2025-м.

— В 2026 году будут продолжены мероприятия по обеспечению транспортного обслуживания действующих муниципальных маршрутов по регулируемому тарифу на условиях муниципального контракта. Для оплаты этих контрактов предусмотрены лимиты бюджетных обязательств на сумму 3 млрд рублей, — рассказывал Ивахненко на февральском заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска.

По его словам, в списке первоочередных находятся еще 11 муниципальных контрактов по социально значимым маршрутам: 94, 27, 80, 8, 44, 11, 55, 99, 31, 42, 19. Их очередность определена в зависимости от градуса напряженности на территории, где они проходят, но достаточно условная. На эти маршруты потребуются еще 1,3 млрд рублей, но таких ресурсов в бюджете пока нет.

— К сожалению, 2026 год — не из простых, поэтому продолжение работы у нас пока не планируется, — констатировал начальник департамента транспорта мэрии.

Ранее отмечалось, что в целом на перевод общественного транспорта области на работу по новой системе необходимо от 10 млрд рублей ежегодно. При этом муниципальные предприятия занимают уже 70% на рынке перевозок в городе.

В Екатеринбурге бюджет, выделяемый на муниципальный контракт, составляет 15 млрд. В Челябинске — 8-9 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что деньги из новосибирского дорожного фонда заберут на общественный транспорт. Речь идет о средствах, которые поступают от штрафов за нарушение правил дорожного движения.