Игорь Диденко: Давление рыночных факторов — это как фитнес-нагрузка

Дата:

Директор Новосибирского картонно-бумажного комбината Игорь Диденко ― в большой беседе об итогах года и социальной философии

Лучше рынка

— Игорь Анатольевич, середина декабря — время подведения итогов и новых планов. С какими результатами НКБК закачивает 2025 год?

— Я бы сказал, что 2025 год для НКБК получился хорошим. Мы приросли в физическом объеме примерно на 5−7%. Это существенно, если посмотреть на общую экономическую ситуацию в стране и в Сибирском федеральном округе. В Новосибирской области мы фактически «курируем» в вопросе упаковки большинство производителей FMCG (товары повседневного спроса), которые в конечном итоге упаковываются в нашу продукцию. Поэтому, понимая, что у многих компаний есть существенное снижение объемов выпуска и реализации, тот факт, что мы прирастаем — это, конечно, заслуга нашего сплоченного коллектива.

Итак, прирост физического объема налицо. Но, к сожалению, в финансовых показателях мы не можем похвастаться ростом, соразмерным физическому объему выпуска (это и в целом по стране и конкретно в отрасли). Более того, по финансовым показателям в 2025 году отмечено даже незначительное снижение прибыли. Именно незначительное — что в нынешней общеэкономической ситуации является хорошим результатом, показывающим устойчивость работы НКБК в целом.

В этом году мы ввели в строй еще один гофроцех, где наконец-то запустили наше законсервированное ранее оборудование. Тем самым приросли до объема выпуска 18 млн кв. м продукции в месяц. Нам еще предстоит осуществлять наращивание продаж в 2026−2027 годах, но именно технологический производственный задел и рост человеческого капитала мы совершили в 2025-м.

оборудование
Автор фото: Александр Брежнев

Это к вопросам итогов 2025 года. То есть мы увеличили производственную мощность гофрозавода фактически еще на 35% и довели ее до 216 млн кв. м в год.

Риски и возможности

— Каковы настроения в целлюлозно-бумажной отрасли в целом? Коснулся ли вашего предприятия тренд на снижение цен на фоне профицита бумажной продукции?

— Да, под этим давлением мы находились весь 2025 год. К счастью, и в стране в целом, и в регионе в частности удалось стабилизировать ценовую конъюнктуру на минимально приемлемом для воспроизводства отрасли уровне. Удалось стабилизировать как цену макулатуры (в качестве источника сырья для выпуска макулатурных тарных картонов и бумаги для гофрирования), так и непосредственно самого гофрокартона. Да, далось все это с трудом. Пришлось кропотливо, долго, на протяжении нескольких месяцев объяснять потребителям, что ценовые войны, которые имели место в начале года (весной), — это никакая не «магия рынка». Ничего позитивного в таких войнах нет — они приводят только к разорению более слабых и мелких производителей и к нанесению серьезного финансового урона, иногда непоправимого даже для крупных игроков.

Поэтому здесь, слава богу, удается находить понимание и осмысленный консенсус с производителями, которые осознают: если мы выживаем, то мы выживаем вместе, если мы растем, то мы растем вместе. Они понимают, что все тяжелые, сложные периоды легче проходить, переживать вместе, когда отношения строятся не столько на экономическом дарвинизме, на прямолинейном состязании, сколько на принципе вместе. Вместе преодолеем, вместе победим. Именно вместе победим. И вот именно сейчас вместе победим — когда мы в открытую демонстрируем наши издержки. Мы показываем индексы дефляторов, инфляторов, транспортные издержки, цены на первичную сырьевую составляющую — словом, показываем в открытую все наши затраты, начиная от заработной платы и заканчивая уплачиваемыми налогами. Когда мы абсолютно прозрачны, это вселяет уверенность в наших партнеров. Понимание, что мы не просто хотим много зарабатывать, а объявляем минимально доступный уровень именно для воспроизводства предприятий, для возможности своевременно модернизировать и содержать на надлежащем уровне оборудование и отвечать всем требованиям наших заказчиков.

— Одна из серьезных проблем отрасли — сбор и переработка макулатуры. Что-то меняется в лучшую сторону?

— Честно скажу, это болевая точка отрасли (и в 2025-м, и, увы, на ближайшие годы): рост мощностей по переработке макулатуры ограничен. Ограничен как в Сибирском федеральном округе, так и в целом по России. Но в Сибири имеется своя специфика. К сожалению, до сих пор не построены мусоросортировочные комплексы — как в Новосибирской области, так и в соседних регионах — чтобы ту макулатуру, которая возникает в домашних хозяйствах, можно было бы экономически оправданным способом направлять на дальнейшую переработку. Сначала сортировать, а потом направлять на такие производства, как наши. Этого попросту нет. И да, это проблема.

фото 1.1. IMG_5073
previous arrow
next arrow

Автор фото: Александр Брежнев

Потому что как только макулатура более 48 часов (в зимний период и менее) имела в общей мусорной емкости контакт с пищевыми продуктами, она становится невозможной к нормальной, экономически эффективной переработке. Это первый проблемный фактор. А второй — это тот факт, что, к сожалению, и у нас в Новосибирской области, и в СФО в целом по экономическим и другим причинам совершенно сведен до нуля так называемый раздельный сбор — когда ценное вторичное сырье можно было отсортировать «на раннем входе»: на этапе домохозяйств, на этапе управляющих компаний, на этапе регионального оператора либо перевозчика. Либо на уровне компаний, которые в свое время занимались именно раздельным сбором мусора — да, были и такие. Сейчас это, к сожалению, кануло в Лету. Именно поэтому отсутствуют предпосылки для того, чтобы стал возможен рост по переработке значительных объемов высококачественной макулатуры от домашних хозяйств, от жителей. Да, от «физиков» — от семей, от конкретных потребителей, а не только от промышленных предприятий и сетей (это-то уже давно реализовано — мы фактически пять лет работаем напрямую с сетями и нашими промышленными предприятиями).

Новые «короли» рынка

— Согласны ли вы с тем, что кардинально меняется структура потребления в вашей индустрии?

— Ну, жизнь достаточно динамична — особенно те условия, которые сейчас складываются вокруг нашей страны и конкретно связаны с логистикой, с изменением движения потоков товара, с общим мировым развитием, естественно, с ростом доли интернет-торговли — это такие серьезнейшие, буквально фундаментальные преобразования. Конечно, меняется и структура потребления в целом. Меняется сообщество потребителей продукции целлюлозно-бумажной промышленности как таковой и гофрокартона в частности.

— Аналитики говорят, что упаковочные материалы, особенно гофрокартон, становятся новыми «королями» рынка, отвоевывая более 70% прироста спроса. Согласны с такой оценкой?

— Сказать, что гофроупаковка — король рынка, да, можно. По разным оценкам, действительно, от 50 до 70% упаковочных решений — гофрокартон. Упаковка оптовая, именно для массовой транспортировки — это на 90% гофрокартон. В штучно-розничной упаковке доля не такая тотальная, но тоже весомая: и как раз именно он демонстрирует прирост. Это при том, что многие сегменты демонстрируют существенное снижение доли, проседающую статистику.

упаковочные материалы
Автор фото: Александр Брежнев

2026 год будет непростым

— И предновогодний вопрос: чего бы вы пожелали себе и своим коллегам по бизнесу в наступающем году?

— Пожелал бы здорового оптимизма и здорового коллегиального духа. Мы сами с оптимизмом смотрим в 2026 год. Да, он будет непростым. Да, будет еще несколько очень серьезных преобразований — и рынка в целом, и экономической ситуации. Но есть уверенность в том, что мы занимаемся правильным делом. Ее внушает нам и та самая социальная ответственность, и социальное признание, которое нам оказывают жители Новосибирской области, экспертное сообщество.

А самое главное — оказывают наши потребители, промышленные предприятия. В регионе мы одни из лидеров переработки ценного вторичного сырья. Ну и самое главное ― делая это, платя огромное количество налогов, мы продолжаем наращивать число квалифицированных, высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест. Мы сберегаем (по сравнению с целлюлозно-бумажными комбинатами, работающими на древесном сырье) огромное количество ценных, невозобновляемых природных ресурсов. Это, в первую очередь, вода и, конечно же, деревья. В общем, мы вносим вклад в экологию не только Новосибирской области, но и в целом Российской Федерации. На том стояли, стоять будем и на меньшее не согласны.

Фото предоставлено пресс-службой АО «НКБК». Автор базового фото:  Алексей Цилер

