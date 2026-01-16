Поиск здесь...
Бизнес

Зарплаты в Новосибирской области превысили 84 тысячи рублей

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Реальные доходы жителей региона за год выросли почти на 5%

В Новосибирской области зафиксирован рост заработной платы. По данным Новосибирскстата, в январе-октябре 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата превысила 84,3 тысячи рублей. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При этом реальные доходы населения, с учетом индекса потребительских цен, также продолжили увеличиваться, показав рост в 4,8%.

По данным статистиков, к ноябрю 2025 года среднемесячный показатель достиг 88 427 рублей. Рост по сравнению с ноябрем 2024 года составляет 12,7%. На этом фоне уровень официально зарегистрированной безработицы остается низким и оценивается в 0,5%.

Несмотря на общий позитивный тренд, в регионе сохраняется задолженность по заработной плате. По данным на конец ноября 2025 года, общая сумма просроченных выплат в организациях (за исключением субъектов малого предпринимательства) составила более 49,4 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что водитель троллейбуса вошел в число самых доходных профессий в Новосибирске.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Бизнес

Новосибирская область

Новосибирскстат зарплата

Новосибирский кинотеатр «Победа» отмечает столетний юбилей

Мэрия утвердила условия аукциона по КРТ в Октябрьском районе Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске утверждены условия и параметры будущих торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Октябрьском районе. Мэрия города издала постановление, устанавливающее ключевые условия для масштабного проекта реновации в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора.

Стартовая цена права на заключение договора составляет 600,189 млн рублей. Для участия в предстоящих торгах потребуется внести задаток в размере 200 млн рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 25 млн.

В новосибирском метро объяснили, почему новые поезда ходят без пассажиров

Автор: Артем Рязанов

В пресс-службе Новосибирского метрополитена сообщили, что пять новых пятивагонных поездов «Ермак» не могут работать на линии одновременно. Причина — недостаток квалифицированных машинистов.

— В настоящее время все пять новых составов «Ермак» не могут одновременно находиться на линии, поскольку обучение ещё не прошли все машинисты, — сказано в сообщении.

Российские банки берут паузу в выдаче семейной ипотеки перед изменением правил

Автор: Оксана Мочалова

Российский рынок льготного жилищного кредитования готовится к изменениям. Ряд банков начал приостанавливать выдачу семейной ипотеки в преддверии перехода на обновленные правила программы, которые официально вступят в силу с 1 февраля 2026 года.

Первым о технической паузе объявил Россельхозбанк. Кредитная организация с 30 декабря 2025 года остановила как прием новых заявок, так и подписание уже одобренных договоров по льготной программе. Вслед за ним, 15 января, Т-Банк сообщил, что планирует приостановить операции на срок от одной до полутора недель. В обоих случаях причина называется одна — необходимость перенастройки внутренних процессов в связи с грядущими законодательными новациями.

Цифровой рост: новосибирские компании активнее общаются онлайн

В 2025 году аналитики цифровой экосистемы МТС изучили востребованность российских разработок для деловых коммуникаций в Новосибирской области. По результатам исследования, предприятия и организации региона стали организовывать почти в 2,5 раза больше бизнес-совещаний и онлайн-семинаров, используя платформу МТС Линк.

Общее число онлайн-мероприятий (встреч и вебинаров) у жителей Новосибирска увеличилось на 147% за год. Примечательно, что пользователи стали активнее применять инструменты на основе искусственного интеллекта. В частности, функция автоматического создания кратких обзоров (саммари) стала использоваться в 11 раз чаще, чем в предыдущем году. Среди других популярных ИИ-инструментов – расшифровка текста, устранение шумов, изменение или размытие фона.

Минувший строительный год в Новосибирске оказался эстетически интересным

ЖК «Русское солнце» — олицетворение весьма отрадного для Новосибирска тренда. Тренд этот обрел статистическо-предметную наглядность именно в 2025-м. И в 2026-м, надеюсь, продолжит крепнуть, шириться и станет в итоге родовой чертой новосибирского девелопмента.

Он, тренд этот, вот каков: застройщики со здоровыми амбициями строят здания и комплексы с сильным пейзажно-имиджевым потенциалом в активных точках городской панорамы. Строят то, что потом войдет в туристические альбомы «Новосибирск», в блоги Славы Степанова Gelio и в наборы открыток для вокзальных и гостиничных киосков.

Самый популярный пригородный маршрут назвали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 год электрички ООО «Экспресс-пригород» перевезли 24,3 млн пассажиров. Это на 2,3% или почти на 560 тысяч человек больше, чем годом ранее.

Самым популярным маршрутом оказалось направление Речной вокзал – Бердск – Речной вокзал. Здесь пассажиропоток за год вырос на 11% до 783 тысяч человек.

