Зарплаты в Новосибирской области превысили 84 тысячи рублей

В Новосибирской области зафиксирован рост заработной платы. По данным Новосибирскстата, в январе-октябре 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата превысила 84,3 тысячи рублей. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При этом реальные доходы населения, с учетом индекса потребительских цен, также продолжили увеличиваться, показав рост в 4,8%.

По данным статистиков, к ноябрю 2025 года среднемесячный показатель достиг 88 427 рублей. Рост по сравнению с ноябрем 2024 года составляет 12,7%. На этом фоне уровень официально зарегистрированной безработицы остается низким и оценивается в 0,5%.

Несмотря на общий позитивный тренд, в регионе сохраняется задолженность по заработной плате. По данным на конец ноября 2025 года, общая сумма просроченных выплат в организациях (за исключением субъектов малого предпринимательства) составила более 49,4 млн рублей.

