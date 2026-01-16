Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Культура

Новосибирский кинотеатр «Победа» отмечает столетний юбилей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Первый кинопоказ на площадке состоялся в январе 1926 года

Центр культуры и отдыха «Победа» отметит столетие марафонским юбилеем — целым годом праздничных событий. Об этом было объявлено 15 января, на торжестве, которое и день рождения, а превью, анонсная акция.

Противоречия в этом нет. Понятие «день рождения» решено аккуратно прокачать до формата «год рождения». Дни-то юбилейные у всех есть. А вот целый год торжеств — это, согласитесь, неординарно.

ЦКиО — большой, многофункциональный комплекс. Целая арт-среда, целая эко-система. И чествовать в 2026-м будут его основной компонент — кинотеатр. Как стало известно на закрытой презентации, интегрированной в программу праздничной вечеринки, юбилейные мероприятия растянутся на все 12 месяцев 2026 года. И растяжение это будет сбалансированным, комозиционно выверенным.

Ключевая идея нынешнего, январского торжества — провести параллель между двумя знаковыми датами в истории кинотеатра. С одной стороны — январь 1926‑го, когда состоялся первый кинопоказ. С другой — декабрь 2006‑го, ознаменовавший второе рождение «Победы» после капитальной реконструкции.

— Весь год будет у нас юбилейным, — подчеркнула программный директор кинотеатра Анна Огородникова. — В этом есть своя логика: мы пройдём путь от первого рождения до второго. На протяжении всех 12 месяцев будем вместе с городом, с нашими друзьями, партнёрами и, конечно, зрителями отмечать эту знаменательную дату.

Такой формат празднования — не просто календарная прихоть. Организаторы сознательно отказались от разового торжества в пользу длительного марафона событий. Это позволит:

  • вовлечь в праздник максимальное число горожан;
  • представить разноплановую программу, охватывающую все грани киноискусства;
  • создать эффект непрерывного диалога между прошлым и настоящим «Победы».

После собственно вечеринки вторым событием именинного года 29 января будет показ фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин» — он был столетним юбиляром 2025-го. В мире кино Эйзенштейн со своим фильмом — точь-в-точь как Пушкин в мире русской словесности: Пушкин создал русский литературный язык в его современном понимании, а «Броненосец Потёмкин» создал кинематографический язык современности — с дифференцированными планами, с ракурсами. До того кинематография фактически была ярмарочным аттракционом — индустрией живых картинок. Эпохальный фильм 29 января покажут фильм в сопровождении живой экспериментальной музыки аудиовизуального художника Евгения Гаврилова.

А в феврале в Белой галерее «Победы» откроется выставка графики Эйзенштейна — рисунков. которую он сделал во время работы над фильмом «Да здравствует Мексика».

12 февраля — именины собственно Новосибирска. Не день рождения, а конкретно именины — 100 лет со дня обретения имени. Параллелизм этих юбилеев «Победа», конечно же, тоже почтит событиями.

Будет и книжный проект — сборник интервью, взятых за последние 20 лет у знаковых людей киномира, гостивших в «Победе», представлявших здесь своё творчество. С 2006-го, когда «Победа» обрел свою нынешнюю концепцию и нынешний архитектурный облик, таких материалов реально набралось на целый книжный том. Его презентация запланирована на апрель.

И в апреле же, параллельно книжному дебюту отроется выставка «Киноплакат как вид искусства». На ней будет более 70 афиш с автографами звезд, которые были в гостях в «Победе» начиная с 50-х годов. То есть, это и арт-объекты, и реликвии.

На июнь намечен перезапуск одного из самых значимых, больших и эмоциональных радостных проектов «Победы» — городского праздника «Лето начинается в «Победе». Архитектурная история «Победы» — как метафора развития всего Новосибирска. Потому что это здание успело пожить в одежде всех архитектурных стилей — начиная от пост-ар-нуво (когда в СССР только искали новый архитектурный язык»), к ар-деко, потом к ордерному стилю и вплоть до современного синтез-модернизма. Так что, тематическая проекция праздника на весь город — это вовсе не натяжка. «Победа» — это же как QR-код новосибирского культурно-эстетического эго.

Прочие детали юбилейной программы пока держатся в секрете. Однако и без спойлеров уже ясно: предстоящий год станет для кинотеатра временем осмысления собственной истории и смелых экспериментов.

Остаётся ждать дальнейших анонсов — «Победа» только начинает отсчёт своего юбилейного марафона.

18+

Ранее новосибирский кинокритик рассказал, какие фильмы зумеры считают новогодними

Фото предоставлено пресс-службой ЦКиО «Победа».

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Культура

Регионы : Новосибирск

Теги : Победа Кинотеатры Новосибирска

871
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске на выходных ударят морозы до -40 °C
Следующая статья
Зарплаты в Новосибирской области превысили 84 тысячи рублей

Два театра Новосибирска ярко закрыли гештальт по Есенину

Отдельный итог театрального 2025-го – фундаментальная проработка темы Сергея Есенина. Два значимых театра Новосибирска весомо высказались. Каждый по-своему. Теперь есенинская тема не то чтобы проработана и исчерпана, но у одиозного шоу «Женщины Есенина» появились аппетитные альтернативы.

Первым был академический молодёжный театр «Глобус», опробовавший на материале свою новую камерную сцену. Ещё более камерную, чем малая — этакую шкатулку видений. А вскоре, с минимальным зазором тему подхватил Музыкальный театр.

Читать полностью

«Можно прославиться»: буллинг «молодеет» в школах Новосибирска

В первые дни 2026 года новосибирцы узнали о шокирующей истории, произошедшей в одной из школ города: четвероклассник выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета. Самое жуткое здесь — возраст участников: учащиеся младших классов уже так же травят своих одноклассников, как и подростки. Почему возрастная граница буллинга снижается и как этому противодействовать, прокомментировала декан факультета психологии НГПУ Ольга Олеговна Андронникова.

Ольга Олеговна отмечает: такие случаи становятся не единичными, и у подобного явления имеется множество факторов. Психолог выделяет их пять:

Читать полностью

Жители Новосибирской области потратили 216 млн рублей на новое кино для детей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области, как и по всей стране, в новогодние праздники лидерами кинопроката стали три новых российских фильма для детской аудитории: «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино». С 1 по 11 января в кинотеатрах региона их посмотрели в общей сложности 339 458 человек. Infopro54 проанализировал данные ЕАИС сведений о показах фильмов в кинозалах и оценил траты новосибирцев на поддержку российского кинематографа.

Лидером кинопроката в праздничные дни стал «Чебурашка 2» — в Новосибирской области фильм собрал более 116 миллионов рублей. На втором месте «Простоквашино» — сборы более 53 миллиона рублей. «Буратино» собрал 46,9 миллиона рублей. Суммарно на просмотр этих трех фильмов жители Новосибирской области потратили чуть более 216 миллионов рублей. Средняя цена одного билета на январские кинопоказы — 636 рублей. Это выше среднего общероссийского показателя на 100 рублей. Новосибирские зрители ни перед просмотром фильма, ни после него отраслевую статистику не изучают, но они знают, что поход в кино – это теперь довольно дорого.

Читать полностью

Мальчик, который выжил и всем дал заработать: в Новосибирске стало больше квестов и концертов, связанных с Гарри Поттером

Автор: Мария Гарифуллина

Новогодние каникулы в Новосибирске прошли под знаком волшебства, магии и Хогвартса. В тематических мероприятиях по мотивам вселенной «Гарри Поттера» приняли участие тысячи новосибирцев. Эта «магия», как показывают комментарии экспертов, — не просто временный ажиотаж, а отражение глубокого психологического и культурного запроса молодого поколения.

Во время праздников «Локомотив-Арена» на два дня стала местом притяжения для поттероманов благодаря симфоническому шоу «Новый год в Хогвартсе» от Imperial Orchestra. Более сотни музыкантов исполняли саундтреки из всех фильмов саги. Хоккейный клуб «Сибирь» провел матч с омским «Авангардом», оформленный по мотивам вселенной «Гарри Поттера»: со специальным выпуском клубной газеты «Сибирский пророк», Злым Снеговиком в роли Хагрида, облаченными в мантии девушками, которые чистят лед, и болельщиками в тематических костюмах. Кроме специальных мероприятий, приуроченных к праздникам, в городе есть несколько постоянно действующих «поттерианских» локаций: музей, посвященный истории Гарри Поттера, и квесты (как минимум четыре от разных организаторов). Есть еще десятки других активностей на эту же тему. Бизнесмены говорят, что со временем интерес к «мальчику, который выжил» только растет.

Читать полностью

Новогодние каникулы в Новосибирске заканчиваются, а праздники продолжаются

Несмотря на то, что новогодние каникулы стремительно подходят к концу, череда значимых православных и светских праздников продолжается. В январе новосибирцам предстоит отметить ни только старый Новый год, Крещение и Татьянин день, но и некоторые другие, менее популярные, но достаточно значимые даты.

В самый разгар первой рабочей неделе, в ночь на 14 января, горожанам предстоит поднять бокалы за старый Новый год. Этот праздник появился сразу после изменения гражданского календаря и многими воспринимается, как окончание новогодних гуляний.

Читать полностью

Мусульмане диктуют меню: рестораторы Новосибирска отказываются от свинины

Две противоречащие друг другу тенденции параллельно развиваются в новосибирском общепите. Рестораторы начинают постепенно отказываться от свинины в своем меню, стараясь придерживаться мусульманских традиций. При этом визит в заведения с животными уже считается нормой. Об этом рассказала вице-председатель Новосибирского реготделения «Опора России» Мария Гаранина.

— Действительно, многие рестораторы опасаются включать в блюда свинину, чтобы не расстраивать гостей-мусульман. При этом те же самые рестораторы допускают в заведения собак, что грубо нарушает нормы шариата, — рассуждает эксперт в диалоге с журналистом Infopro54.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Зарплаты в Новосибирской области превысили 84 тысячи рублей

Культура

Новосибирский кинотеатр «Победа» отмечает столетний юбилей

Общество

В Новосибирске на выходных ударят морозы до -40 °C

Право&Порядок

В Новосибирске раскрыли схему хищения квартир на 39 млн

Бизнес Власть Недвижимость

Мэрия утвердила условия аукциона по КРТ в Октябрьском районе Новосибирска

Общество

Дети, коммунальщики и курьеры: как Новосибирск живет и работает в 30-градусные морозы

Общество

В новосибирском метро объяснили, почему новые поезда ходят без пассажиров

Общество

Дети после онкологии сталкиваются с травлей в школах Новосибирской области

Бизнес Недвижимость Общество

Российские банки берут паузу в выдаче семейной ипотеки перед изменением правил

Общество

Скрытые символы на новой 1000-й купюре нашел коллекционер из Новосибирска

Общество

В 2025 году в Новосибирской области произошло 534 ДТП с участием детей

Цифровой рост: новосибирские компании активнее общаются онлайн

Общество

Кризис памяти: в Новосибирске в январе резко подорожали жесткие диски и SSD

Общество

Погоня за модой: новосибирцы начинают учить детей иностранным языкам с трех лет

Общество

В Центральном парке Новосибирска появились обогреватели для рук

Город Недвижимость

Минувший строительный год в Новосибирске оказался эстетически интересным

Общество

Самый популярный пригородный маршрут назвали в Новосибирске

Власть Общество

Новосибирские пенсионеры столкнулись с поборами на почте

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности