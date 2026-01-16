Новосибирский кинотеатр «Победа» отмечает столетний юбилей

Центр культуры и отдыха «Победа» отметит столетие марафонским юбилеем — целым годом праздничных событий. Об этом было объявлено 15 января, на торжестве, которое и день рождения, а превью, анонсная акция.

Противоречия в этом нет. Понятие «день рождения» решено аккуратно прокачать до формата «год рождения». Дни-то юбилейные у всех есть. А вот целый год торжеств — это, согласитесь, неординарно.

ЦКиО — большой, многофункциональный комплекс. Целая арт-среда, целая эко-система. И чествовать в 2026-м будут его основной компонент — кинотеатр. Как стало известно на закрытой презентации, интегрированной в программу праздничной вечеринки, юбилейные мероприятия растянутся на все 12 месяцев 2026 года. И растяжение это будет сбалансированным, комозиционно выверенным.

Ключевая идея нынешнего, январского торжества — провести параллель между двумя знаковыми датами в истории кинотеатра. С одной стороны — январь 1926‑го, когда состоялся первый кинопоказ. С другой — декабрь 2006‑го, ознаменовавший второе рождение «Победы» после капитальной реконструкции.

— Весь год будет у нас юбилейным, — подчеркнула программный директор кинотеатра Анна Огородникова. — В этом есть своя логика: мы пройдём путь от первого рождения до второго. На протяжении всех 12 месяцев будем вместе с городом, с нашими друзьями, партнёрами и, конечно, зрителями отмечать эту знаменательную дату.

Такой формат празднования — не просто календарная прихоть. Организаторы сознательно отказались от разового торжества в пользу длительного марафона событий. Это позволит:

вовлечь в праздник максимальное число горожан;

представить разноплановую программу, охватывающую все грани киноискусства;

создать эффект непрерывного диалога между прошлым и настоящим «Победы».

После собственно вечеринки вторым событием именинного года 29 января будет показ фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин» — он был столетним юбиляром 2025-го. В мире кино Эйзенштейн со своим фильмом — точь-в-точь как Пушкин в мире русской словесности: Пушкин создал русский литературный язык в его современном понимании, а «Броненосец Потёмкин» создал кинематографический язык современности — с дифференцированными планами, с ракурсами. До того кинематография фактически была ярмарочным аттракционом — индустрией живых картинок. Эпохальный фильм 29 января покажут фильм в сопровождении живой экспериментальной музыки аудиовизуального художника Евгения Гаврилова.

А в феврале в Белой галерее «Победы» откроется выставка графики Эйзенштейна — рисунков. которую он сделал во время работы над фильмом «Да здравствует Мексика».

12 февраля — именины собственно Новосибирска. Не день рождения, а конкретно именины — 100 лет со дня обретения имени. Параллелизм этих юбилеев «Победа», конечно же, тоже почтит событиями.

Будет и книжный проект — сборник интервью, взятых за последние 20 лет у знаковых людей киномира, гостивших в «Победе», представлявших здесь своё творчество. С 2006-го, когда «Победа» обрел свою нынешнюю концепцию и нынешний архитектурный облик, таких материалов реально набралось на целый книжный том. Его презентация запланирована на апрель.

И в апреле же, параллельно книжному дебюту отроется выставка «Киноплакат как вид искусства». На ней будет более 70 афиш с автографами звезд, которые были в гостях в «Победе» начиная с 50-х годов. То есть, это и арт-объекты, и реликвии.

На июнь намечен перезапуск одного из самых значимых, больших и эмоциональных радостных проектов «Победы» — городского праздника «Лето начинается в «Победе». Архитектурная история «Победы» — как метафора развития всего Новосибирска. Потому что это здание успело пожить в одежде всех архитектурных стилей — начиная от пост-ар-нуво (когда в СССР только искали новый архитектурный язык»), к ар-деко, потом к ордерному стилю и вплоть до современного синтез-модернизма. Так что, тематическая проекция праздника на весь город — это вовсе не натяжка. «Победа» — это же как QR-код новосибирского культурно-эстетического эго.

Прочие детали юбилейной программы пока держатся в секрете. Однако и без спойлеров уже ясно: предстоящий год станет для кинотеатра временем осмысления собственной истории и смелых экспериментов.

Остаётся ждать дальнейших анонсов — «Победа» только начинает отсчёт своего юбилейного марафона.

