В новостройках Новосибирска застройщики продали только 27% квартир

По итогам 11 месяцев 2025 года застройщики Новосибирска не продали около 44% квартир в строящихся домах города. Как отметил на заседании комитета Заксобрания области по строительству и ЖКХ министр строительства Дмитрий Богомолов, это общероссийский тренд, и по показателю распроданности регион находится в середине рейтинга. При этом 29% жилья в новостройках еще не выставлено на продажу, и только 27% реализовано.

— Кризисной ситуации мы пока не фиксируем. Застройщики применяют разные алгоритмы реализации жилья, плюс по-прежнему действует семейная ипотека, поэтому продажа квартир идет. Мы, конечно, видим замедление по открытию новых проектов, но отрабатываем эту ситуацию с застройщиками, — уточнил чиновник.

Он пояснил, что количество выданных ипотечных кредитов в регионе сократилось на 38%, объем выданных кредитов также падает — на 28%, но и по этим показателям область находится в общероссийском тренде. При этом квадратный метр в новостройках подорожал за год на 4% — 134792 рубля.

В 2025 году в регионе были сданы 2 млн 416 тысяч кв. м жилья. Из них 1 млн 365 тысяч — многоквартирные дома. Задел на 2026 год, судя по выданным разрешениям на строительство, составляет 1 млн 665 тысяч кв. м жилья.

— Если в экономике ничего не произойдет, то план 2026 года мы также должны выполнить, — констатировал Богомолов.

По данным управления Росреестра Новосибирской области, в декабре в регионе был отмечен максимальный показатель 2025 года по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве — 4 158 сделок.

— Это на 56% больше в сравнении с ноябрем текущего года. Последний раз аналогичный объем сделок наблюдался в декабре 2023 года, что свидетельствует о восстановлении активности на первичном рынке недвижимости, — подчеркнули в ведомстве.

Всего в 2025 году Управлением Росреестра зарегистрированы 27 035 сделок на первичном рынке, 77% из них — на покупку жилья.

Напомним, на начало августа 2025 года в активе застройщиков региона были 60 350 непроданных квартир и апартаментов в строящихся домах — это новый рекорд для региона. В октябре 2025-го для продажи всех накопившихся у застройщиков квартир были необходимы 52 месяца.

При этом за 11 месяцев 2025 года новосибирские застройщики заработали более 80 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом их выручка сократилась ненамного.

Ранее редакция сообщала о том, что всего четверть одобренных кредитов переходит в покупку квартир в Новосибирске.