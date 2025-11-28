В Новосибирской области на торги выставлены 18 участков под аквакультуру

Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству объявило аукцион на право заключения договора пользования 18 рыбоводными участками озёр в девяти районах Новосибирской области площадью от 2 до 87 га. Информация об этом размещена на Гис Торги. Начальная стоимость — от 1,6 тыс. до 69,6 тыс. рублей (общая сумма — 290 тысяч рублей).

Согласно аукционной документации, рыбоводные участки расположены в Барабинском (оз. Белое и оз. Трифоново), Доволенском (оз. Ганино), Каргатском (два безымянных озера в окрестности деревни Озерки), Краснозёрском (оз. Заворотное, оз. Лебяжье, оз. Сладенькое и четыре озера без названия), Кыштовском (оз. Карбалык и оз. Малый Карбалык), Колыванском (оз. Песьяное), Куйбышевском (оз. Казанцево), Чановском (озеро без названия в окрестностях села Земляная Заимка) и Чистоозерном районах (оз. Мухортуха).

Участки озёр предоставляются в пользование на 25 лет на условиях совместного и обособленного водопользования. В Каргатском районе территории предназначены для индустриальной аквакультуры, остальные — для пастбищной.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 декабря, сами торги запланированы на 23 декабря.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, в рыбохозяйственной отрасли сегодня работает более 260 компаний. Они занимаются рыболовством и рыбоводством на специализированных участках. Сегодня в их распоряжении находится 516 водоёмов, 13 из которых предприниматели взяли в работу в этом году. За 9 месяцев 2025 года предприятия региона экспортировали 1196 тонн рыбной продукции, что превышает показатель всего предыдущего года (1032,5 тонн). Главными покупателями стали Казахстан и Китай, сообщили в правительстве региона.

Ранее редакция сообщала, что в бассейне Оби насчитали несколько десятков чужеродных видов рыб.