Рекордный рост новостроек без продаж зафиксировали в Новосибирске

Из 79 тысяч квартир, строящихся в Новосибирской области, 24,4 тысячи находятся в проектах, где продажи еще не открыты. Количество таких объектов достигло исторического максимума, сообщает аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным агрегатора ДОМ.РФ, в декабре 2021 года в Новосибирской области насчитывалось 7 950 квартир в проектах с неоткрытыми продажами. За год показатель вырос вдвое — до 16 350 в декабре 2022-го. К декабрю 2023 года он достиг 20 450, а к декабрю 2024-го — 21 700. В конце 2025 года цифра остановилась на отметке 22 250. А уже в мае 2026 года, по свежим данным, произошел резкий скачок до 24 400 квартир. Рост с начала года составил более 2 тысяч объектов.

По словам эксперта, причины у застройщиков разные. Кто-то не открывает продажи в новых корпусах, пока не распроданы прежние, особенно в проектах с несколькими типовыми зданиями. Встречаются случаи, когда разрешение на строительство получено «про запас» по старым условиям. Некоторые компании пытаются перепродать готовый проект. А иногда старт продаж просто откладывают до того момента, когда дом будет в более высокой стадии готовности.

— Основная причина — низкий спрос. А после старта продаж застройщик не имеет возможности остановить строительство, — констатирует Сергей Николаев.

При этом на данный момент из 24,4 тысячи квартир в проектах с неоткрытыми продажами больше половины находятся на стадии освоения площадки. Это, по мнению эксперта, увеличивает риски для покупателей квартир на старте продаж, когда застройщик готов дать максимальные скидки.

— Не берусь делать далекоидущие прогнозы, но факт роста проектов с неоткрытыми продажами становится серьезным критерием для оценки положения в отрасли в целом. Предполагаю, что в ближайшее время стоит ожидать конкретных мер по поддержке строительной отрасли. Но это не решит проблему потенциальных долгостроев. В любом случае, покупать надежнее в сданных домах или проектах в высокой стадии готовности. Исключение составляют финансово устойчивые застройщики, — уверен Сергей Николаев.

Напомним, застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем годом ранее, и лоббируют создание регионального инфраструктурного фонда, чтобы государство помогало им с дорогами и сетями. Параллельно бизнес просит не накрывать город сплошным запретом точечной застройки, опасаясь, что жесткие ограничения окончательно парализуют ввод новых проектов.

