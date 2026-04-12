Житель Новосибирской области вернулся из украинского плена

В преддверии Пасхи, 11 апреля, 175 украинских военнослужащих были освобождены из плена и вернулись на родину. Среди них оказался житель Куйбышевского района. В этом году это уже шестая группа наших соотечественников, вернувшаяся домой из плена.

— Помощь семьям пленных оказывается совместно с правительством региона, региональным Комитетом семей воинов Отечества и филиалом фонда «Защитники Отечества», — сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева в мессенджере.

Все 165 человек, незаконно удерживавшихся на Украине с 2024 года и проживающих в Курской области, вернулись на родину, сообщила омбудсмен Москалькова. Помимо них, в страну вернулись 175 военнослужащих.

Депутат Хинштейн уточнил, что среди вернувшихся вчера жителей Курской области есть человек в возрасте 91 года. У некоторых из них наблюдаются проблемы со здоровьем.

Ранее редакция сообщала о том, что ветеран из Татарска с протезами соорудил переправу через размытую дорогу.