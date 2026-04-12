Глава Новосибирской области поздравил жителей с Пасхой

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона с поздравлениями по случаю Пасхи. Его слова поддержки и добрых пожеланий также передали мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и митрополит Варфоломеев.

— Дорогие друзья! Крепкого здоровья, мира и гармонии. Пусть благодать Божья сопутствует во всех добрых начинаниях и делах. Христос Воскрес! — написал Травников в мессенджере MAX.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что Пасха символизирует ключевые ценности — веру, надежду и любовь, а также подчёркивает значимость быть рядом с родными и оказывать им поддержку.

По словам градоначальника, Новосибирск — город сильных и отзывчивых людей.

— Мы это видим каждый день: в заботе о родных, в готовности прийти на помощь, в умении быть рядом в трудные моменты. Именно это объединяет нас и помогает двигаться вперёд, — отметил он.

Глава Новосибирской митрополии митрополит Варфоломеев обратился к верующим Русской православной церкви с заявлением, в котором подчеркнул, что «смерть побеждена благодаря Божественной любви, проявившейся через страдания на Кресте и Воскресение Иисуса Христа».

— В эти светлые, радостные и торжественные дни будем делиться своей обновляющей пасхальной радостью, рассеивающей духовную тьму, со всеми близкими и знакомыми, с нуждающимися и унывающими, чтобы и они восприняли радость о воскресшем Спасителе и обрели в Нём надежду, веру и любовь, чтобы Свет Воскресения Христова воссиял всем, — говорится в послании новосибирского митрополита.

