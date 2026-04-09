Ветеран из Татарска с протезами соорудил переправу через размытую дорогу

В Татарске Новосибирской области 31-летний Альберт Рыбаков самостоятельно построил мостик через размытую дорогу после того, как потерял ноги в ходе СВО. Его поступок помог детям и пенсионерам. Ранение Альберт получил в декабре 2022 года под Селидово (ДНР), когда зацепился за растяжку мины.

После взрыва боец четыре дня лежал на поле боя, истекая кровью. Из-за дронов медики не могли его спасти. В последний день он потерял надежду. В госпитале ему ампутировали обе ноги: одну из-за осколков, вторую — из-за обморожения.

В феврале 2026 года он вернулся в Новосибирскую область с протезами. Живёт с семьёй в Татарске, ведёт активный образ жизни, но мучается от фантомных болей из-за оставшихся осколков.

— Изначально на ноге была заметная шишка. Я думал, это так зажила кость или рубец. Оказалось, вокруг инородного тела нарастала мягкая ткань. В феврале 2026-го мне сделали операцию: один фрагмент извлекли, но остальные врачи пока решили не трогать, — объяснил Альберт изданию «Горсайт».

Протезы не смогли полноценно заменить ему ноги, они требуют постоянного ухода. Из-за резких перепадов температур металлические механизмы быстро ржавеют. Ходьба по неровной дороге с кочками также вызывает сложности: приходится надевать специальную ортопедическую обувь и постоянно регулировать стопу. Кроме того, из-за разной длины культей возникает дискомфорт.

— Мой день часто заканчивается под утро. Пока я двигаюсь, боль притупляется. Но стоит снять протезы и лечь, как начинается «гул» в ногах. Если лежу на левом боку — боль усиливается, на правом — немного стихает. Таблетки уже бессильны, — отметил собеседник.

Альберт привлёк внимание общественности благодаря фотографиям, которые стали вирусными в социальных сетях. На снимках мужчина на протезах создаёт переправу через грязь и воду. Таким образом он обеспечил безопасный путь для своих детей и детей из соседней многодетной семьи, в которой воспитывается десять ребят.

— Школа находится недалеко, но добраться до неё пешком стало невозможно. Грязь и вода затопили проход вдоль домов. Приходилось делать огромный крюк по объездной дороге, куда даже мне на протезах тяжело выбираться. Поэтому я взял инструменты и сделал всё сам, — говорит Альберт.

В работах Альберту помогали местные дети. Одна из жительниц города сняла этот момент на видео, и ролик быстро разошёлся в социальных сетях, вызвав у людей восторг и уважение к отваге сибиряка.

Местные жители рассказали, что улица регулярно страдает от подтоплений. Весной 2025 года уровень воды поднялся так сильно, что Альберт едва не утонул в своей инвалидной коляске, которая после этого инцидента пришла в негодность.

