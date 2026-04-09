Ветеран из Татарска с протезами соорудил переправу через размытую дорогу

Автор: Артем Рязанов

Импровизированный мост подарил соседям сухую тропу к школе, детскому саду и магазину

В Татарске Новосибирской области 31-летний Альберт Рыбаков самостоятельно построил мостик через размытую дорогу после того, как потерял ноги в ходе СВО. Его поступок помог детям и пенсионерам. Ранение Альберт получил в декабре 2022 года под Селидово (ДНР), когда зацепился за растяжку мины.

После взрыва боец четыре дня лежал на поле боя, истекая кровью. Из-за дронов медики не могли его спасти. В последний день он потерял надежду. В госпитале ему ампутировали обе ноги: одну из-за осколков, вторую — из-за обморожения.

В феврале 2026 года он вернулся в Новосибирскую область с протезами. Живёт с семьёй в Татарске, ведёт активный образ жизни, но мучается от фантомных болей из-за оставшихся осколков.

— Изначально на ноге была заметная шишка. Я думал, это так зажила кость или рубец. Оказалось, вокруг инородного тела нарастала мягкая ткань. В феврале 2026-го мне сделали операцию: один фрагмент извлекли, но остальные врачи пока решили не трогать, — объяснил Альберт изданию «Горсайт».

Протезы не смогли полноценно заменить ему ноги, они требуют постоянного ухода. Из-за резких перепадов температур металлические механизмы быстро ржавеют. Ходьба по неровной дороге с кочками также вызывает сложности: приходится надевать специальную ортопедическую обувь и постоянно регулировать стопу. Кроме того, из-за разной длины культей возникает дискомфорт.

— Мой день часто заканчивается под утро. Пока я двигаюсь, боль притупляется. Но стоит снять протезы и лечь, как начинается «гул» в ногах. Если лежу на левом боку — боль усиливается, на правом — немного стихает. Таблетки уже бессильны, — отметил собеседник.

Альберт привлёк внимание общественности благодаря фотографиям, которые стали вирусными в социальных сетях. На снимках мужчина на протезах создаёт переправу через грязь и воду. Таким образом он обеспечил безопасный путь для своих детей и детей из соседней многодетной семьи, в которой воспитывается десять ребят.

— Школа находится недалеко, но добраться до неё пешком стало невозможно. Грязь и вода затопили проход вдоль домов. Приходилось делать огромный крюк по объездной дороге, куда даже мне на протезах тяжело выбираться. Поэтому я взял инструменты и сделал всё сам, — говорит Альберт.

В работах Альберту помогали местные дети. Одна из жительниц города сняла этот момент на видео, и ролик быстро разошёлся в социальных сетях, вызвав у людей восторг и уважение к отваге сибиряка.

Местные жители рассказали, что улица регулярно страдает от подтоплений. Весной 2025 года уровень воды поднялся так сильно, что Альберт едва не утонул в своей инвалидной коляске, которая после этого инцидента пришла в негодность.

Источник фото: Горсайт / Автор — Альберт Рыбаков

Регионы : Новосибирск

Теги : СВО протезы временная переправа

Новосибирский врач создаёт протезы для домашних животных

Автор: Артем Рязанов

Идея создания 3D-протезов для животных зародилась у Сергея Горшкова, когда он жил в Чехии. После возвращения в Россию он посетил лекцию известного доктора Ноэля Фицпатрика — специалиста, проводящего экспериментальные операции. Ему открылась поразительная картина: кошки и собаки, успешно передвигающиеся на имплантах. Все эти животные были пациентами с онкологическими заболеваниями. К сожалению, несмотря на проведённые операции, вскоре они погибли.

Тогда у врача возникла идея помогать животным с ампутированными конечностями. Он изучил литературу и начал изготавливать протезы с помощью 3D-принтера в новосибирской клинике.

Мошенники разработали новую тактику обмана родных российских военных

Автор: Артем Рязанов

Злоумышленники обманывают родственников пропавших военнослужащих, выдавая себя за волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и обещая помочь в поисках.

Представители «ЛизаАлерт» рассказали, что иногда получают жалобы от родственников пропавших лиц, которые сообщают, что неизвестные, выдавая себя за волонтеров отряда, предлагают им содействие в поисках.

Еще двое новосибирцев вернулись домой из плена

Автор: Юлия Данилова

В результате обмена пленными между Россией и Украиной на Родину возвращены еще 300 военнослужащих, среди которых двое — жители Новосибирска и Куйбышевского района. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева. Напомним, в ходе российско-украинского обмена на родину вернулись 200 российских военнослужащих, включая двух жителей Новосибирской области.

— Всего четверо наших земляков вернулись домой в течение этих двух дней в ходе российско-украинского обмена. Счастливы вместе с их семьями и благодарны за содействие Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой, —подчеркнула Зерняева.

Двух новосибирцев освободили из плена ВСУ накануне 8 Марта

Автор: Артем Рязанов

В ходе очередного российско-украинского обмена на родину вернулись 200 российских военнослужащих, включая двух жителей Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.

— Разделяем радость семей наших военнослужащих и благодарим президента РФ Владимира Путина, Минобороны России, спецслужбы, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, — говорится в сообщении.

Таможенники из Новосибирска передали на СВО стоматологические инструменты

Автор: Юлия Данилова

В феврале сотрудники Новосибирской таможни передали в территориальные органы Минобороны России оборудование, которое было изъято за нарушение таможенного законодательства в аэропорту Толмачево.

— Пассажиры пытались провезти под видом товаров для личного пользования коммерческие партии продукции, — пояснили в таможне.

Крупную партию беспилотников отправила Новосибирская область на СВО

Автор: Юлия Данилова

Из Новосибирской области в качестве гуманитарной помощи бойцам на линию СВО отправлено 65 единиц БПЛА. В 2025 году только со склада компании «Интеграция», на который стекаются все потоки грузов — от правительства, волонтерских движений, предприятий региона — отправлено 450 фур с различными необходимыми грузами. Для сравнения, в 2024 году — около 300 фур, а в 2026 планируется сформировать не менее 500 фур. Об этом сообщил заместитель губернатора области Олег Клемешов.

Он пояснил, что передача осуществляется предприятием ООО «МАРЦ».

