В Новосибирской области из-за подъёма уровня воды в реке поврежден подвесной мост

В Новосибирской области продолжается первая волна паводка. Она уже привела к подтоплениям порядка 400 участков, к переливам на ряде автодорог. В сводках спасателей уже были упомянуты подтопления СНТ в Кочковском районе, в Новосибирском районе и в черте Новосибирска. Сейчас в этом перечне есть также дачи в Коченёвском районе.

Читатели Infopro54 передали редакции кадры, снятые в СНТ «Трикотажница», которое находится рядом с рекой Чик. Вода в реке начала подниматься несколько дней назад. Небольшой подвесной мост, которым пользуются дачники, сначала скрылся под водой, а потом был частично поврежден.

— Там быстро ситуация менялась: сначала мостик затопило, потом показалось, что вроде один трос вырвало. Сейчас вода уже начинает спадать. Тросы вроде на месте, но мост покорежило сильно,— рассказал Infopro54 Сергей Бороздин, работающий в СНТ сторожем.

Во многих дачных обществах и населённых пунктах региона паводковую ситуацию осложняет активное снеготаяние и поднятие грунтовых вод. В СНТ «Трикотажница» в настоящее время подтоплены участки и садовые дома на нескольких улицах. На некоторых улицах уровень воды настолько высокий, что проход там затруднен или невозможен.

Оперативные службы ещё не сообщали о том, пройден ли пик первой волны паводка в регионе. Ситуация остаётся напряжённой. Региональный главк МЧС России призывает жителей домов, находящихся в зоне возможного подтопления, предпринять меры по сохранности имущества: поднять ценные домашние вещи наверх, например, на чердаки или на вторые этажи. Запасы продуктов из погребов советуют перенести в более безопасное место. Также собственникам домов рекомендуют при необходимости делать насыпи, чтобы не допустить талые воды к дому, и призывают не засорять естественные протоки талых вод. О подтоплении жилых домов нужно сообщать спасательным службам.

Ранее редакция рассказывала, до каких показателей будут увеличены сбросы Новосибирской ГЭС в апреле и может ли это привести к подтоплениям.