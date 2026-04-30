Жителей Новосибирской области приглашают на Первомай-2026

1 мая 2026 года Новосибирск станет площадкой для празднования Дня Весны и Труда, кульминацией которого станет масштабный митинг-концерт в Парке культуры и отдыха «Центральный». Нынешние торжества обретают особую значимость, будучи приуроченными к Году единства народов России, объявленному Президентом страны. Основной акцент будет сделан на укреплении межнационального согласия и социальной солидарности.

На мероприятии соберутся представители органов власти, профсоюзных и общественных организаций, трудовых коллективов, а также жители и гости города. Ожидается участие около тысячи человек, что создаст атмосферу взаимного уважения и общего праздника. В программе запланированы как концертные выступления, так и интерактивные зоны, представляющие различные отрасли профсоюзов и общественных объединений, а также спортивные мероприятия.

Заместитель председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики Роман Бурдин подчеркнул, что главная цель мероприятия – напомнить о том, как созидательный труд и готовность прийти на помощь помогают объединять людей разных профессий и культур.

В рамках Года единства народов России мы стремимся осветить те ценности, которые сплачивают наше общество: солидарность, взаимопомощь и признание ценности труда. Важно подчеркнуть, что вклад каждого человека, независимо от его национальности или сферы деятельности, играет ключевую роль в общем благополучии. В этом и заключается значение Праздника Весны и Труда для нынешнего этапа развития нашего региона и страны, отметил Роман Бурдин.

Формат празднования Первомая в других муниципальных образованиях области будет более вариативным: где-то сохранятся традиционные митинги и собрания, а где-то пройдут концерты и локальные мероприятия.

В Новосибирске основной митинг-концерт, посвященный Празднику Весны и Труда, начнется 1 мая в 11:00 в Парке культуры и отдыха «Центральный».