Время стратегических обновлений: бизнес Новосибирска смотрит в будущее

Участники бизнес-встречи проанализировали настоящее и воссоздали образ будущего без прикрас и пафосных заявлений

В Новосибирске прошла очередная экспертная сессия Общественного объединения VIP-club («ВИП-Клуб»). Представители бизнеса и политики собрались в неформальной обстановке, чтобы совместными усилиями найти решение наиболее актуальных проблем региона. На этот раз эксперты заглянули в недалекое будущее для разработки стратегии и подготовки к грядущим переменам: «Образ будущего в вопросах и ответах» — основная тема встречи.

— Рост фискальной и налоговой нагрузки заставляет пересмотреть многое. Времена сложные — никто не отрицает, но легко не было никогда. Давайте считать, что сейчас время для стратегического обновления, расстановки приоритетов, время поиска новых форм сотрудничества, объединения интересов, партнерства. Примеры такого сотрудничества сегодня уже есть, — поприветствовав собравшихся, констатировала сооснователь Общественного объединения VIP-club («ВИП-Клуб») Елена Потапова.

В ходе встречи собравшиеся поговорили о различных направлениях бизнеса, обсудили возможности развития и обозначили основные трудности в их преодолении.

«Деньги будут дешеветь»

Российский государственный деятель, политик, эксперт в сфере государственного и муниципального управления, имеющий огромный опыт управления регионом в качестве мэра, губернатора, полпреда президента в СФО, действительный государственный советник первого класса РФ Виктор Толоконский отметил, что универсальных советов не существует, ведь у каждого предпринимателя ситуация индивидуальна.

— Ситуация системно сложная. Чтобы разобраться в истоках не надо анализировать валовый продукт. Необходимо анализировать объем инвестиций. А их за последние 15-20 лет было очень мало, едва хватало на решение текущих вопросов. Но нужно понимать, что инвестиции — это будущее, а смысл любого управления — лучше других понимать, что нам нужно получить через десять лет и как к этому идти, — отметил опытный управленец.

Отвечая на вопрос о необходимости предоставления льгот для предпринимателей, Виктор Толоконский подчеркнул, что государство обязательно должно стимулировать бизнес, хотя бюджеты разного уровня никак не влияют на его эффективность.

— Несмотря на это, настоятельно советую предпринимателям не отказываться от предлагаемой государственной поддержки, в том числе от грантов. Но если вы хотите стратегически правильно развиваться, то ориентируйтесь не на государственный запрос, а на рыночный, — посоветовал эксперт.

Виктор Толоконский признал, что государство чрезмерно курирует бизнес, тем самым выражая ему свое недоверие. Одной из причин жесткой налоговой системы и других обязательств, накладываемых на предпринимателей, является слабый бюджет.

— Мы так и не научились эффективно формировать бюджетную политику как в доходах, так и в расходах. Даже небольшие страны гораздо лучше справляются с этими задачами, чем мы, — подчеркнул он.

Рассуждая на тему улучшения кредитных условий, эксперт согласился с тем, что развитие бизнеса при цене денег 25-30% невозможно. Для рентабельности нормального производства порог необходимо снизить до 10-20%.

— Поэтому цена денег будет падать. Но не надо забывать и о том, что сильная инфляция — это всегда удар по экономике. Поэтому нужны механизмы, при которых не будет повышаться инфляция при низкой стоимости денег, — подытожил эксперт.

Завершая выступление, Виктор Толоконский отметил, что Новосибирск должен стать столицей России в азиатской части, так как благодаря географическому положению является удобным транспортным узлом между центральной частью страны, Европой и Азией. Но для этого необходимо развивать логистические центры.

Во второй части мероприятия Елена Потапова традиционно представила собравшимся новых участников VIP-club («ВИП-Клуб»). К встрече они подготовили краткий срез по рынкам, на которых работают.

Основатель и генеральный директор компании «Сибирский клуб гимнастики» Александр Козик рассказал, что с детства занимался спортивной гимнастикой, но, получив специальность пилота, двадцать лет посвятил этой профессии.

— Когда в 1996 году вернулся в спортзал, то решили организовать клуб. Нам дали помещение. Понадобилась экипировка — и выяснилось, что в России никто не выпускает экипировку для гимнастов. Вначале производили ее из лосин, купленных на «барахолке», потом добавилось гимнастическое оборудование, сувенирная продукция и полиграфия, — кратко рассказал свою историю новый участник клуба.

Предприниматель отметил, что на развитие бизнеса приходится брать «дорогие» деньги — под 25%, так как для производства оборудования необходимы постоянные финансовые поступления.

— И вот уже почти тридцать лет, с 1997 года, мы с гордостью поддерживаем спортсменов в мире гимнастики и других видов спорта. За это время зарекомендовали себя как надежный поставщик экипировки и оборудования, выстроив прочные отношения с ведущими спортивными федерациями и клубами. На протяжении многих лет мы помогаем нашим талантливым атлетам выглядеть безупречно и чувствовать себя уверенно на пути к пьедесталу почета. В данный момент стараемся заниматься импортозамещением в плане изготовления оборудования для спротзалов. Обратились в производственную компанию, входящую в «ВИП-Клуб». Они нам помогли в разработке нового оборудования с инженерной точки зрения. Результатом довольны, — поделился опытом Александр Козик.

В тренде малоэтажного строительства — оптимизация и естественность

Основатель строительной компании «Плотникофф», кандидат технических наук Владимир Бессонов подробно рассказал о своей компании и обозначил тренды, которые изменяют загородную жизнь в современных условиях. По его словам, за последнее десятилетие загородное строительство претерпело серьезные изменения. Тренд на оптимизацию и естественность выместил многоэтажные дворцы и сложные вензели.

— В 90-е годы люди строили большие дома, но со временем ушли в сторону разумной оптимизации. Сегодня здания грамотно вписываются в природный ландшафт, а простота в архитектуре, пожалуй, стала главным запросом современности. Загородный дом должен быть проще — это практика Европы. Плоские крыши становятся все более востребованными. Эксплуатируемая кровля также стала частью оптимизации при небольшом участке земли. Использование натуральных материалов — тренд, пришедший к нам из Европы, надежно закрепился в Сибири. В моде естественность: при отделке внутренних помещений даже телевизор прячут в нишу, чтобы он не был центром кухни-гостиной, ведь ее центром должна быть семья, а не мерцающий экран. Придомовой участок земли тоже стал частью дома, поэтому из проекта убираются ступени и высокие пороги. Благодаря этому создается картина целостности и естественности, — перечислил основные тренды современного загородного строительства эксперт Владимир Бессонов.

Преимущества контейнерных перевозок

Собственник и генеральный директор компании «Агент-Контейнер», член общественного совета при Минтрансе НСО и Западно-Сибирской транспортной прокуратуре Дмитрий Колодаев занялся контейнерными грузоперевозками в 2011 году, а в 2016-м открыл свою компанию. Предприниматель обозначил главные плюсы и минусы основных видов логистики и перевозок.

— Железнодорожные перевозки — самые надежные. Конечно, автоперевозка займет меньше времени, но с фурой во время осуществления маршрута, например «Москва – Новосибирск», на трассе может случиться что угодно. В целом же, контейнерные перевозки на сегодня являются самыми безопасными и доступными, хотя сроки доставки опять же увеличиваются. Всегда нужно исходить из задачи, обычно мы их достаточно легко решаем для клиентов — рассказал эксперт.

Дмитрий Колодаев так же поделился своими достижениями на спортивном поприще. Недавно он стал лицензированным менеджером по профессиональному боксу, чтобы иметь возможность продвигать молодых и выдающихся спортсменов, среди которых есть претендент на титул чемпиона мира по боксу.

В этот вечер было много значимых моментов, но особенно трогательный — уже ставшее доброй традицией вручение благодарственных писем.

Константин Един, работающий в том числе волонтером от Новосибирской области, который непосредственно доставляет помощь бойцам на передовую, вручил письма от командиров отрядов, участвующих в специальной военной операции. Это было искреннее признание заслуг членов Клуба за их регулярную неоценимую поддержку СВО.

Бизнесмены Новосибирска строят будущее с ответственностью и без лишнего пафоса

Встреча Объединения «ВИП-Клуб» в очередной раз подтвердила: Новосибирск — город, где умеют говорить о будущем и делают это не с громкими лозунгами, а с реальной ответственностью и практическим подходом.

Удалось рассмотреть широкий спектр тем: от экспертных мнений и налоговых вопросов до логистики, строительства, развития спорта и тонкостей развития бизнеса. Даже живая музыка в исполнении известного саксофониста Николая Панченко стала частью диалога, подчеркивая многогранность жизни города.

Бизнес Новосибирска демонстрирует зрелый подход к своему развитию. Город не боится сложных вопросов, активно ищет решения и готов строить свое будущее, опираясь на экспертизу, партнерство и реальные дела. И это будущее, судя по всему, будет не только амбициозным, но и основательным, построенным на прочном фундаменте совместных усилий.

Главный вывод встречи — образ будущего в Новосибирске не просто витает в воздухе, а обретает конкретные формы. Это и новые подходы в строительстве, и современные логистические решения, и развитие спорта, и, что особенно важно, искренняя благодарность тем, кто уже сегодня вносит ощутимый вклад в развитие страны.

Автор фото: Николай Мелонов

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

