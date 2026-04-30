Бизнес перенес НДС в цены: годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 5,7%

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Эксперты сибирского ГУ ЦБ проанализировали ключевые факторы, оказывающие влияние на инфляционные процессы в регионе

Ниже общероссийской

Годовая инфляция в регионе снижается с июля прошлого года. В январе наблюдался всплеск месячного роста в связи с резким повышением цена на огурцы и помидоры, но сейчас он также замедляется. Об этом сообщила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

— Перенос увеличения НДС в цены практически завершился, — констатирует Асаралиева.

В целом, годовой рост цен в регионе второй месяц подряд складывается меньше общероссийского.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году.

Напомним, 24 апреля Центробанк России в восьмой раз снизил ключевую ставку. Базовый сценарий предполагает, что в 2026 году «ключ» будет в диапазоне 14,0–14,5% годовых.

Скидки на сыры и овощи

За март в регионе на 3,3% подешевели сыры. По сравнению с мартом 2025 года, их цена упала на 8,2%.

— Производители и торговые сети проводили в марте акции, чтобы снизить накопленные запасы сыра и быстрее реализовать продукцию, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

В марте подешевели огурцы и зелень, так как с увеличением светового дня затраты тепличных хозяйств на освещение и отопление стали меньше. В целом за год плодоовощная продукция в регионе подешевела.

В марте подорожали яйца. Как отметили в Сибирском ГУ ЦБ, птицефабрики переносили в стоимость продукции рост затрат на обновление и содержание поголовья, а поставщики — повышение расходов на логистику.

— При этом с апреля по июль 2025 года цены на яйца снижались, и в результате накопленным итогом за 12 месяцев они подешевели, — уточнили эксперты банка.

В регионе наблюдался рост цен на фруктовые соки, минеральную и питьевую воду, газированные напитки.

— Затраты производителей и торговых сетей увеличились, в том числе на обслуживание оборудования, упаковку и логистику. По сравнению с мартом прошлого года цены на соки снизились, а на другие перечисленные напитки — выросли, — говорится в отчете Сибирского ГУ ЦБ.

В целом за год в области цены на продовольствие выросли слабее, чем по стране, выяснили эксперты банка.

Продавцы парфюма отыграли сезон

В марте эксперты ГУ ЦБ отметили, что в Новосибирской области снизились цены на инструменты, хотя в целом по стране они дорожали.

— Причина в том, что дачный сезон в регионе начинается позже, поэтому пока спрос на садовый инвентарь и технику низкий, и продавцы снижают цены, — пояснила Марина Асаралиева.

Для стимулирования потребительской активности продавцы проводили распродажи. За 12 месяцев цены на инструменты и оборудование в регионе опустились на 6,24%.

В марте в области повысились цены на помаду, крем, туалетную воду и дезодоранты. В Сибирском ГУ ЦБ отметили, что местные торговые компании в период праздничного повышения спроса переносили в стоимость продукции ранее накопленные издержки на закупку и доставку. При этом накопленным итогом за 12 месяцев цены на парфюмерию и косметику выросли умеренно.

Ожидаемо подорожали бензин и дизель. Среди причин — традиционное повышение спроса к началу посевной кампании и проведение ремонтных работ на некоторых отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

Увеличились цены на телевизоры, смартфоны, смарт-часы, планшеты и моноблоки.

— Торговые организации переносили в стоимость рост расходов на логистику, содержание помещений, а также произошедшее с января повышение НДС. При этом по сравнению с мартом 2025 года телерадиотовары и средства связи подорожали несущественно, а компьютеры — подешевели, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

Снижение цен наблюдалось на рынке подержанных иномарок. Этот тренд объясняется снижением спроса в связи с охлаждением потребительского кредитования. Ранее отмечалось, что Новосибирская область вошла в топ-5 по отказам в автокредитах в России. В регионе одобряют лишь каждую пятую заявку. За год легковые автомобили в регионе подешевели.

Турфирмы не успели отреагировать на спрос

Более ускоренная инфляция наблюдается в регионе на рынке услуг в сфере зарубежного туризма. Они выросли в цене сильнее, чем в целом по стране.

— Турфирмы не успели гибко отреагировать на выросший спрос и увеличить количество путёвок, в том числе из-за высокой заполняемости авиарейсов, — полагает Марина Асаралиева.

Накопленный за год прирост цен на услуги в сфере зарубежного туризма в регионе составил 33,18%. Ранее отмечалось, что отдых на популярных азиатских курортах подорожал до 40%.

Повысилась стоимость пересылки писем и посылок в связи с индексацией в марте тарифов услуг почтовой связи в целом по стране.

Увеличились цены на билеты в театр.

— Эти организации переносили в цены накопленный рост расходов, в том числе на зарплату сотрудникам, содержание помещений, обновление декораций и репертуара. По сравнению с мартом прошлого года цены на услуги театров повысились умеренно — на 4,56%, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

В регионе подорожали отдельные виды диагностики и лечения. Аналитики банка отмечают, что выросли затраты медцентров на заработную плату персоналу, обслуживание оборудования, а также на инструменты и материалы. Клиники ожидаемо переносили возросшие расходы в стоимость услуг. За 12 месяцев цены на медицинские услуги выросли на 15,90%. Ранее участники рынка стоматологических услуг рассказывали редакции, что этот тренд сохранится в 2026 году.

Ранее редакция сообщала о том, что индекс промышленного производства в Новосибирской области проваливается,  у строительной отрасли падает выручка, а новосибирцы отказываются от мяса и молока в пользу хлеба и макарон. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Первый фонтан запустили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске 29 апреля запустили первый фонтан сезона-2026. Он находится рядом с Законодательным Собранием Новосибирской области. Остальные фонтаны города включат 1 мая. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

— Эта территория постепенно становится новой точкой притяжения в центре города. Здесь формируем Бугаков-парк – современное общественное пространство для отдыха и прогулок, — отметил глава города.

Приставы арестовали корову у фермера под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Судебные приставы арестовали корову у 40-летнего мужчины из-за долгов. На мужчину завели 27 исполнительных производств за неуплату штрафов за нарушения ПДД. Общая сумма штрафов — 49 800 рублей, а исполнительский сбор — 36 000 рублей. Кроме того, у мужчины есть долг по кредиту в 350 000 рублей и налоговый долг в 68 600 рублей.

— Ранее гражданин предпринял попытку погасить часть долга, внеся 60 000 рублей на депозитный счет службы судебных приставов. Однако после этого он прекратил выполнять свои финансовые обязательства. В ходе выезда по адресу проживания неплательщика судебный пристав-исполнитель провел проверку его имущественного положения. В доме не было обнаружено имущества, подлежащего аресту. Автомобиль у должника также отсутствует. Он объяснил, что продал его два года назад, но не снял с учета. Несмотря на это, на его имя продолжают поступать штрафы за нарушения ПДД, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Время стратегических обновлений: бизнес Новосибирска смотрит в будущее

В Новосибирске прошла очередная экспертная сессия Общественного объединения VIP-club («ВИП-Клуб»). Представители бизнеса и политики собрались в неформальной обстановке, чтобы совместными усилиями найти решение наиболее актуальных проблем региона. На этот раз эксперты заглянули в недалекое будущее для разработки стратегии и подготовки к грядущим переменам: «Образ будущего в вопросах и ответах» — основная тема встречи.

— Рост фискальной и налоговой нагрузки заставляет пересмотреть многое. Времена сложные — никто не отрицает, но легко не было никогда. Давайте считать, что сейчас время для стратегического обновления, расстановки приоритетов, время поиска новых форм сотрудничества, объединения интересов, партнерства. Примеры такого сотрудничества сегодня уже есть, — поприветствовав собравшихся, констатировала сооснователь Общественного объединения VIP-club («ВИП-Клуб») Елена Потапова.

Каждая вторая стройка в Новосибирске провалила планы по продажам

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский рынок новостроек столкнулся с рекордным перенасыщением. По данным аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, из всего объёма строящегося жилья продана лишь четвёртая часть. Остальные квартиры пока не нашли своих хозяев.

— По данным портала ДОМ.РФ, из 3 550 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, которые находились в стадии строительства на конец марта 2026 года, было реализовано 904 тыс. кв. метров или 25%. Это минимальный коэффициент за весь период, — отмечает эксперт.

Уроженка Тогучина снялась в сериале

В новом криминальном боевике «Приговор» снялась Ангелина Пахомова. Актриса, родившаяся в Тогучине, воплотила на экране образ Лены, супруги следователя Вихрева, которого сыграл Григорий Верник. Ее персонаж является одним из немногих положительных героев в суровом мире сериала. Лена мечтает о семейном счастье и мирной жизни, но ее гнетет преданность мужа работе и его внутренние терзания

Сериал рассказывает о человеке, стремящемся порвать с криминальным прошлым и обрести новую жизнь. Этот проект, созданный ON Студией и Студией РоЕл, сначала появится на стриминговой платформе «КИОН» (входит в группу МТС), а затем будет показан на телеканале НТВ.

Ребенку с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

В ходе подготовки к плановому кесареву сечению у мамы Тимофея Аверченко случился анафилактический шок от введенного препарата.

— Нас с сыном спасли, но у малыша была тяжелая асфиксия, он долго лежал в реанимации и затем – в детском отделении областной больницы. Врачи выявили у него поражение головного мозга. Развивался сын с задержкой, голову начал держать только в пять месяцев. Мы наблюдались у невролога, периодически проходили реабилитацию по ОМС с положительным эффектом: в полтора года Тимофей начал садиться, в три – вставать у опоры, в шесть – ходить у опоры. Осенью прошлого года за свой счет прошли двухнедельный курс лечения в томском медцентре, после которого сын начал произносить звуки и тянуться к людям, улыбаться, стал более активным и общительным. Также Тимофей научился сидеть без поддержки, может стоять несколько секунд без опоры и даже самостоятельно сделать несколько шагов, — рассказывает мама Тимофея Наталья Аверченко.

