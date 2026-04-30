Бизнес перенес НДС в цены: годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 5,7%

Ниже общероссийской

Годовая инфляция в регионе снижается с июля прошлого года. В январе наблюдался всплеск месячного роста в связи с резким повышением цена на огурцы и помидоры, но сейчас он также замедляется. Об этом сообщила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

— Перенос увеличения НДС в цены практически завершился, — констатирует Асаралиева.

В целом, годовой рост цен в регионе второй месяц подряд складывается меньше общероссийского.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году.

Напомним, 24 апреля Центробанк России в восьмой раз снизил ключевую ставку. Базовый сценарий предполагает, что в 2026 году «ключ» будет в диапазоне 14,0–14,5% годовых.

Скидки на сыры и овощи

За март в регионе на 3,3% подешевели сыры. По сравнению с мартом 2025 года, их цена упала на 8,2%.

— Производители и торговые сети проводили в марте акции, чтобы снизить накопленные запасы сыра и быстрее реализовать продукцию, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

В марте подешевели огурцы и зелень, так как с увеличением светового дня затраты тепличных хозяйств на освещение и отопление стали меньше. В целом за год плодоовощная продукция в регионе подешевела.

В марте подорожали яйца. Как отметили в Сибирском ГУ ЦБ, птицефабрики переносили в стоимость продукции рост затрат на обновление и содержание поголовья, а поставщики — повышение расходов на логистику.

— При этом с апреля по июль 2025 года цены на яйца снижались, и в результате накопленным итогом за 12 месяцев они подешевели, — уточнили эксперты банка.

В регионе наблюдался рост цен на фруктовые соки, минеральную и питьевую воду, газированные напитки.

— Затраты производителей и торговых сетей увеличились, в том числе на обслуживание оборудования, упаковку и логистику. По сравнению с мартом прошлого года цены на соки снизились, а на другие перечисленные напитки — выросли, — говорится в отчете Сибирского ГУ ЦБ.

В целом за год в области цены на продовольствие выросли слабее, чем по стране, выяснили эксперты банка.

Продавцы парфюма отыграли сезон

В марте эксперты ГУ ЦБ отметили, что в Новосибирской области снизились цены на инструменты, хотя в целом по стране они дорожали.

— Причина в том, что дачный сезон в регионе начинается позже, поэтому пока спрос на садовый инвентарь и технику низкий, и продавцы снижают цены, — пояснила Марина Асаралиева.

Для стимулирования потребительской активности продавцы проводили распродажи. За 12 месяцев цены на инструменты и оборудование в регионе опустились на 6,24%.

В марте в области повысились цены на помаду, крем, туалетную воду и дезодоранты. В Сибирском ГУ ЦБ отметили, что местные торговые компании в период праздничного повышения спроса переносили в стоимость продукции ранее накопленные издержки на закупку и доставку. При этом накопленным итогом за 12 месяцев цены на парфюмерию и косметику выросли умеренно.

Ожидаемо подорожали бензин и дизель. Среди причин — традиционное повышение спроса к началу посевной кампании и проведение ремонтных работ на некоторых отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

Увеличились цены на телевизоры, смартфоны, смарт-часы, планшеты и моноблоки.

— Торговые организации переносили в стоимость рост расходов на логистику, содержание помещений, а также произошедшее с января повышение НДС. При этом по сравнению с мартом 2025 года телерадиотовары и средства связи подорожали несущественно, а компьютеры — подешевели, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

Снижение цен наблюдалось на рынке подержанных иномарок. Этот тренд объясняется снижением спроса в связи с охлаждением потребительского кредитования. Ранее отмечалось, что Новосибирская область вошла в топ-5 по отказам в автокредитах в России. В регионе одобряют лишь каждую пятую заявку. За год легковые автомобили в регионе подешевели.

Турфирмы не успели отреагировать на спрос

Более ускоренная инфляция наблюдается в регионе на рынке услуг в сфере зарубежного туризма. Они выросли в цене сильнее, чем в целом по стране.

— Турфирмы не успели гибко отреагировать на выросший спрос и увеличить количество путёвок, в том числе из-за высокой заполняемости авиарейсов, — полагает Марина Асаралиева.

Накопленный за год прирост цен на услуги в сфере зарубежного туризма в регионе составил 33,18%. Ранее отмечалось, что отдых на популярных азиатских курортах подорожал до 40%.

Повысилась стоимость пересылки писем и посылок в связи с индексацией в марте тарифов услуг почтовой связи в целом по стране.

Увеличились цены на билеты в театр.

— Эти организации переносили в цены накопленный рост расходов, в том числе на зарплату сотрудникам, содержание помещений, обновление декораций и репертуара. По сравнению с мартом прошлого года цены на услуги театров повысились умеренно — на 4,56%, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

В регионе подорожали отдельные виды диагностики и лечения. Аналитики банка отмечают, что выросли затраты медцентров на заработную плату персоналу, обслуживание оборудования, а также на инструменты и материалы. Клиники ожидаемо переносили возросшие расходы в стоимость услуг. За 12 месяцев цены на медицинские услуги выросли на 15,90%. Ранее участники рынка стоматологических услуг рассказывали редакции, что этот тренд сохранится в 2026 году.

Ранее редакция сообщала о том, что индекс промышленного производства в Новосибирской области проваливается, у строительной отрасли падает выручка, а новосибирцы отказываются от мяса и молока в пользу хлеба и макарон.