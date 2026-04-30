Ребенку с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

Судебные приставы арестовали корову у 40-летнего мужчины из-за долгов. На мужчину завели 27 исполнительных производств за неуплату штрафов за нарушения ПДД. Общая сумма штрафов — 49 800 рублей, а исполнительский сбор — 36 000 рублей. Кроме того, у мужчины есть долг по кредиту в 350 000 рублей и налоговый долг в 68 600 рублей.

— Ранее гражданин предпринял попытку погасить часть долга, внеся 60 000 рублей на депозитный счет службы судебных приставов. Однако после этого он прекратил выполнять свои финансовые обязательства. В ходе выезда по адресу проживания неплательщика судебный пристав-исполнитель провел проверку его имущественного положения. В доме не было обнаружено имущества, подлежащего аресту. Автомобиль у должника также отсутствует. Он объяснил, что продал его два года назад, но не снял с учета. Несмотря на это, на его имя продолжают поступать штрафы за нарушения ПДД, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.