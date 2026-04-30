Ребенку с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

В ходе подготовки к плановому кесареву сечению у мамы Тимофея Аверченко случился анафилактический шок от введенного препарата.
— Нас с сыном спасли, но у малыша была тяжелая асфиксия, он долго лежал в реанимации и затем – в детском отделении областной больницы. Врачи выявили у него поражение головного мозга. Развивался сын с задержкой, голову начал держать только в пять месяцев. Мы наблюдались у невролога, периодически проходили реабилитацию по ОМС с положительным эффектом: в полтора года Тимофей начал садиться, в три – вставать у опоры, в шесть – ходить у опоры. Осенью прошлого года за свой счет прошли двухнедельный курс лечения в томском медцентре, после которого сын начал произносить звуки и тянуться к людям, улыбаться, стал более активным и общительным. Также Тимофей научился сидеть без поддержки, может стоять несколько секунд без опоры и даже самостоятельно сделать несколько шагов, — рассказывает мама Тимофея Наталья Аверченко.
Врачи рекомендуют продолжить лечение.
— У мальчика детский церебральный паралич, двигательные и речевые нарушения. Ребенок нуждается в реабилитационном лечении. Цель курса – коррекция тонуса мышц, развитие координации, равновесия, навыков самообслуживания, коммуникации и речи, улучшение физического и психоэмоционального состояния Тимофея, — говорит Вусала Гурбанова, невролог Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).
По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 373 рубля. Семья Тимофея не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
— Оплата для нашей семьи неподъемна: у нас трое детей, работает только муж, я ухаживаю за Тимофеем. Прошу у вас помощи! — просит Наталья.
Помочь Тимофею можно по ссылке.