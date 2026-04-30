Новосибирцам вручили заслуженные государственные и региональные награды

Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив отметили выдающиеся заслуги жителей региона, вручив им государственные награды, почетные грамоты Президента РФ и ведомственные отличия Новосибирской области.

В своем выступлении Андрей Травников подчеркнул значимость того, что свыше семидесяти человек были удостоены столь высоких знаков отличия. Он выразил признательность коллективам за активное выдвижение своих сотрудников, что позволяет отметить заслуженных людей на государственном и региональном уровнях. Глава региона отметил, что это событие отражает возвращение к традиционным ценностям и исконным жизненным ориентирам. Андрей Травников особо выделил тех, кто ежедневно, зачастую незаметно, самоотверженно трудится, вкладывая свои знания, силы и здоровье в выбранное дело, тем самым достигая успеха и признания.

Андрей Шимкив, в свою очередь, поблагодарил награжденных за их неоценимый вклад в развитие региона и благополучие его жителей. Он назвал их «золотым фондом» Новосибирской области, выразив гордость за их достижения от имени всего региона и страны.

Церемония сопровождалась вручением широкого спектра наград, включая ордена Дружбы, орден «За заслуги в культуре и искусстве», медаль ордена «Родительская слава», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медали Луки Крымского, а также медали «За труды в культуре и искусстве» и «За труды по сельскому хозяйству». Были отмечены и нагрудные знаки к почетным званиям «Заслуженный врач РФ», «Заслуженный работник здравоохранения РФ» и ряду других профессий. Также прозвучали Почетные грамоты и Благодарности Президента РФ.

Кроме того, Андрей Травников и Андрей Шимкив вручили знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», «Будущее Новосибирской области», «Почетный наставник Новосибирской области», медали «За смелость и отвагу», медаль Покрышкина, а также нагрудные знаки к почетным званиям «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства НСО» и многим другим. В списке награжденных также присутствовали Почетные грамоты Новосибирской области.