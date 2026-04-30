Первый фонтан запустили в Новосибирске

В Новосибирске 29 апреля запустили первый фонтан сезона-2026. Он находится рядом с Законодательным Собранием Новосибирской области. Остальные фонтаны города включат 1 мая. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

— Эта территория постепенно становится новой точкой притяжения в центре города. Здесь формируем Бугаков-парк – современное общественное пространство для отдыха и прогулок, — отметил глава города.

Максим Кудрявцев и председатель Заксобрания Андрей Шимкив провели проверку хода работ. Для реализации второго этапа благоустройства парка был заключен новый контракт на сумму свыше 316 миллионов рублей. Специалисты займутся комплексным улучшением прилегающей территории. В проекте предусмотрено создание пешеходных и велодорожек, установка современного освещения, оборудование детских и спортивных площадок. Также будут установлены малые архитектурные формы для комфортного отдыха горожан.

В парке появятся новые входы со стороны Шевченковского жилого массива и центра «Сибирь-Хоккайдо». Также планируется масштабное озеленение: высадят более 120 деревьев, 3,5 тысячи кустарников и почти 2 тысячи многолетних цветов. Все работы завершат осенью этого года.

Напомним, что 26 апреля 2025 года запустили первые городские фонтаны. Отдохнуть у воды можно было в Первомайском сквере, у театра «Глобус» и в парке «Березовая роща».

