Уроженка Тогучина снялась в сериале

В новом криминальном боевике «Приговор» снялась Ангелина Пахомова. Актриса, родившаяся в Тогучине, воплотила на экране образ Лены, супруги следователя Вихрева, которого сыграл Григорий Верник. Ее персонаж является одним из немногих положительных героев в суровом мире сериала. Лена мечтает о семейном счастье и мирной жизни, но ее гнетет преданность мужа работе и его внутренние терзания

Сериал рассказывает о человеке, стремящемся порвать с криминальным прошлым и обрести новую жизнь. Этот проект, созданный ON Студией и Студией РоЕл, сначала появится на стриминговой платформе «КИОН» (входит в группу МТС), а затем будет показан на телеканале НТВ.

Картина представляет собой сплав триллера, детектива и криминальной драмы. В центре сюжета — дилемма между сохранением нравственных принципов и искушением ответить насилием на насилие.