Уроженка Тогучина снялась в сериале

В новом криминальном боевике «Приговор» снялась Ангелина Пахомова. Актриса, родившаяся в Тогучине, воплотила на экране образ Лены, супруги следователя Вихрева, которого сыграл Григорий Верник. Ее персонаж является одним из немногих положительных героев в суровом мире сериала. Лена мечтает о семейном счастье и мирной жизни, но ее гнетет преданность мужа работе и его внутренние терзания

Сериал рассказывает о человеке, стремящемся порвать с криминальным прошлым и обрести новую жизнь. Этот проект, созданный ON Студией и Студией РоЕл, сначала появится на стриминговой платформе «КИОН» (входит в группу МТС), а затем будет показан на телеканале НТВ.

Картина представляет собой сплав триллера, детектива и криминальной драмы. В центре сюжета — дилемма между сохранением нравственных принципов и искушением ответить насилием на насилие.

Филармония Победы: Новосибирск посвящает май памяти героев

Она отметила, что донести до юного поколения суть событий Великой Отечественной войны бывает непросто, поэтому музыка используется как средство передачи значимых исторических моментов.

На май подготовлена обширная афиша, включающая лекции в учебных заведениях, концерты и публичные события, открытые для всех горожан.

Задания Диктанта Победы в Новосибирске были сложными

Автор: Юлия Данилова

Задания Диктанта Победы, который состоялся 24 апреля, можно по большей части отнести к высокому уровню сложности. Такую оценку им дали специалисты Новосибирского государственного педагогического университета.

— В этом году в диктант были включены задания на знание биографий участников Великой Отечественной войны, о которых мало говорят в СМИ, не упоминают в школьных учебниках истории. Присутствовали вопросы, связанные с историей создания произведений искусства о Великой Отечественной войне. Так, одно из заданий было посвящено юбилею актеров, игравших в фильме «Молодая гвардия», — комментирует старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Артем Ларочкин.

«Чёрная точечка»: новосибирский микроминиатюрист создал картину на срезе человеческого волоса

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский художник создал уникальное произведение на торце волоса своей жены Светланы Анискиной. Толщина волоса составляет около 42 микрометров.

Владимир Анискин рассказал, что среди возможных названий для этой работы были: «Чёрная точка», «Чёрная точечка», «Маленькая чёрная точка» и даже «Маленькая черненькая точечка».

«Театральный поезд» остановится в Новосибирске на два дня

Автор: Артем Рязанов

В мае 2026 года стартует Всероссийский проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Это масштабное культурное событие, которое объединит театральные коллективы со всей страны. Проект направлен на укрепление культурных связей между регионами и популяризацию театрального искусства в отдаленных уголках России. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

Два театрализованных состава, каждый из которых состоит из восемнадцати вагонов с тематическим оформлением, отправятся в путь по маршрутам «Владивосток — Москва» и «Севастополь — Москва». Восточный поезд будет находиться в дороге 50 дней и сделает 23 остановки, южный — 35 дней и 17 остановок. Путешествие завершится 30 июня 2026 года, когда оба состава одновременно прибудут на Киевский вокзал в Москве.

Бюст Ленина за два миллиона рублей продают в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

22 апреля — особая дата в исторической памяти нескольких поколений граждан нашей страны: в этот день в 1870 году родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин), основатель первого социалистического государства. На протяжении десятилетий эта дата отмечалась в СССР как значимый праздник: проводились пионерские линейки, звучали торжественные клятвы, а для миллионов людей фигура Ленина является символом эпохи.

И сегодня, спустя годы после распада Советского Союза, 22 апреля остаётся памятной датой для коммунистов России и стран бывшего СССР. В этот день люди приходят к мавзолею и памятникам Ленина, чтобы возложить цветы, организуют торжественные собрания и просветительские лекции — так сохраняется традиция почтения исторической фигуры, оказавшей огромное влияние на ход мировой истории.

Мировая премьера прозвучала на открытии фестиваля в Новосибирской филармонии

Открыла фестиваль грандиозная мировая премьера. На сцене крупнейшей филармонии страны впервые прозвучала кантата «Сибирская сага» – величественное сочинение для оркестра, хора и солистов. Его автор — молодой композитор Эльмир Низамов вдохновлялся мощью и красотой сибирской природы, культурным многообразием народов, проживающих на этой богатой земле. В музыке можно услышать и шум бескрайней тайги, и голоса птиц, и звуки шаманского бубна, и горловое пение.

Кантата «Сибирская сага» – это богатая история сибирского края, переданная через глубину народной музыки. Мировую премьеру представил старейший музыкальный коллектив страны – Русский академический оркестр Новосибирской филармонии, которому в следующем году исполнится 100 лет. Вместе с оркестром сочинение исполнила Новосибирская хоровая капелла, Анастасия Лысякова (вокал), Евгений Аверин (горловое пение) и дирижер Рустам Дильмухаметов.

