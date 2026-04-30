Главой администрации Октябрьского района Новосибирска назначен Яков Чагин

Автор: Юлия Данилова

Он курировал развитие экономики района в течение шести лет

Мэр Новосибирска одобрил кандидатуру нового главы Октябрьского района города. С 30 апреля на эту должность назначен Яков Чагин.

Стоит отметить, что чиновник работал в администрации шесть лет: с 2019 по 2025 год он занимал должность заместителя главы по экономике и доходам. В июле 2025 перешел на должность замначальника департамента инвестиций мэрии.

Напомним, предыдущий глава района, экс-депутат горсовета Дмитрий Колпаков ушел   с должности 13 апреля по собственному желанию. Он проработал в этом статусе с ноября 2025 года. Обязанности главы района (до замещения вакантной должности) исполняла первый заместитель главы администрации Жанна Голикова

Ранее редакция сообщала о том, что экс-глава Здвинского района получил должность в правительстве Новосибирской области. 

Фото 2ГИС, автор: S R.

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы : Новосибирск

Теги : назначение Мэрия Новосибирска

В новосибирской физматшколе снова произошла смена директора

Автор: Юлия Данилова

На этой неделе временно исполняющим обязанности директора СУНЦ НГУ назначен Валерий Чуваков. На сайте физматшколы отмечается, что Чумаков закончил НГУ в 1979 по специальности математик. Он кандидат физико-математических наук, специализация- теория неассоциативных колец. До назначения врио был заместителем директора СУНЦ НГУ по научно-методической работе.

Валерий Чуваков является автором многочисленных учебных пособий для школьников.

На одного жителя мэрия Новосибирска тратит в месяц менее шести тысяч рублей

Автор: Юлия Данилова

Новосибирск тратит на одного жителя 67 тысяч рублей в год или 5583 рубля в месяц. Речь идет о расходах на новую инфраструктуру: детские сады, школы, коммунальные предприятия и т.д. Об этом сообщили аналитики ресурса «Т—Ж» (Ранее «Тинькофф Журнал»). По тратам на жителя Новосибирск находится на пятом месте в России среди миллионников.

В лидерах среди миллионников Краснодар — 76 тысяч рублей на человека (6333 в месяц). При этом эксперты ресурса подчеркивают, что «Краснодар стремительно растет и строит новую инфраструктуру».

Губернатор провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Новосибирской области

В мероприятии приняли участие: председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, первый зампредседателя Госдумы ФС РФ Александр Жуков, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Олег Иванинский, член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Виктор Игнатов, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, член комитета по международным делам Дмитрий Савельев, член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Глава региона Андрей Травников выразил признательность представителям депутатского корпуса за продуктивное сотрудничество и результативное содействие в реализации важных для Новосибирской области начинаний и проектов.

Мэрия Новосибирска застрахует 130 квартир пожизненных рентополучателей

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский горсовет принял изменения в положение о муниципальной пожизненной ренте. Проект работает в городе с 2003 года: мэрия заключает договоры с пожилыми людьми, получая их квартиры в муниципальную казну, а взамен выплачивает пожизненное содержание. На сегодня действует 130 таких договоров, а всего за годы действия проекта заключено 393 договора.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Потаповой, суть поправок заключается в добавлении возможности страхования жилого помещения.

Новосибирск не вытянет больше трети наказов, которые жители дали депутатам

Автор: Оксана Мочалова

Бюджет Новосибирска не потянет все обещания, данные избирателям. По словам начальника департамента экономики стратегического планирования мэрии Новосибирска Ларисы Уткиной, предварительная стоимость наказов восьмого созыва достигла 65 млрд рублей. Это в 3,7 раза больше, чем планировали пять лет назад. При этом за 2020–2025 годы мэрия выполнила наказы избирателей на общую сумму 6,6 млрд рублей. Это составило 37,7% от плана. За пять лет реализовали 6 300 наказов.

Новый созыв получил ещё больше запросов. В ходе избирательной кампании 2025 года депутаты собрали 25 512 предложений — на 9 тысяч больше, чем в седьмом созыве. После анализа оформили 23 921 наказ. Добавили 5 774 переходящих наказа из прошлого созыва. В итоге в работе оказалось 29 695 наказов. Капитальных (строительство школ, больниц, инфраструктуры) — больше трёх тысяч.

Фонтаны Новосибирска передают в ведение департамента культуры

На сессии Совета депутатов Новосибирска принято решение о передаче всех городских фонтанов в ведение департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Ранее обслуживание и содержание территорий, где они расположены, было разделено между разными муниципальными структурами. Такая модель признана нецелесообразной.

Как отметил и.о. заместителя мэра города Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Алексей Нефёдов, фонтаны являются частью благоустройства. Их содержание должно быть встроено в единую систему работы с парками, скверами и общественными пространствами. Именно этими направлениями занимается ведомство, куда и решено передать фонтанное хозяйство.

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
