Главой администрации Октябрьского района Новосибирска назначен Яков Чагин

Мэр Новосибирска одобрил кандидатуру нового главы Октябрьского района города. С 30 апреля на эту должность назначен Яков Чагин.

Стоит отметить, что чиновник работал в администрации шесть лет: с 2019 по 2025 год он занимал должность заместителя главы по экономике и доходам. В июле 2025 перешел на должность замначальника департамента инвестиций мэрии.

Напомним, предыдущий глава района, экс-депутат горсовета Дмитрий Колпаков ушел с должности 13 апреля по собственному желанию. Он проработал в этом статусе с ноября 2025 года. Обязанности главы района (до замещения вакантной должности) исполняла первый заместитель главы администрации Жанна Голикова

Ранее редакция сообщала о том, что экс-глава Здвинского района получил должность в правительстве Новосибирской области.