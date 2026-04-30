Новосибирские студенты оценили специфику предпринимательства в странах Африки

В рамках Недели международной науки и образования НГУЭУ посетила делегация Университета MANCOSA (Южно-Африканская Республика). В состав делегации вошли десять представителей академического сообщества — руководители образовательных программ, исследователи и менеджеры университета.

На заседаниях форума обсуждались изменения, происходящие в экономике и образовании, а также навыки, которые становятся ключевыми в новых условиях.

Проректор по внешним связям НГУЭУ Владимир Ромашин отметил, что для университета визит делегации коллег из ЮАР — это возможность выстроить взаимодействие в исследованиях, в образовательных программах, в академической мобильности.

— Сегодня недостаточно просто знать теорию. Важно уметь анализировать экономические процессы, видеть связи и предлагать новые решения. Это то, что делает специалиста конкурентоспособным в современной экономике, — отметил Д-р Мфазо Клифорд Мадондо.

Особый интерес у студентов вызвала тема предпринимательства в странах БРИКС и Африки.

В НГУЭУ отметили, что визит делегации ЮАР усиливает международные связи вуза и дает студентам доступ к реальному глобальному академическому опыту. В рамках дальнейшего сотрудничества университетов планируются совместные исследования, публикации, академические обмены и развитие образовательных программ, включая цифровые форматы обучения.

Напомним, новосибирские вузы в 2026 году планируют снова увеличить набор иностранных студентов в рамках развития экспорта образования. В 2025 году на обучение только на бюджетных местах в России подали заявки 80 тысяч иностранцев. Из них 30 тысяч зачислили в крупнейшие российские вузы по правительственной квоте. Самые популярные направления обучения среди иностранцев — лечебное дело, экономика, менеджмент, стоматология, педагогика. Вузы Сибири становятся всё более привлекательными для молодёжи из Африки.

За 12 месяцев 2025 года в ГУ МВД по Новосибирской области обратился 251 иностранный гражданин с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание для получения образования. 237 из них получили одобрение, отметили в ведомстве.

В списке заявителей, которые будут обучаться или уже обучаются в образовательных учреждениях города, есть граждане стран дальнего зарубежья, таких как: Ангола, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Бразилия, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Йемен, Камерун, Китай, Мали, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Соединённые Штаты Америки, Того, Туркменистан, Шри-Ланка, Эквадор.

Новосибирские предприниматели также активно развивают сотрудничество со странами Африки. На экспорт из Сибири идут удобрения, кокс, ферросплавы, а также продукты питания. С 2025 года идет активная экспансия российских телеком предприятий в страны Африки.

Ранее редакция сообщала о том, что в рамках Технопрома и международного форума «Россия – Африка» было принято решение о создании консорциума российских университетов и организаций для выработки форматов, механизмов и направлений межвузовского взаимодействия со странами Западной Африки. Сообщалось, что на начальном этапе в консорциум войдут 20 российских вузов, далее в его работу будут вовлечены более 40 вузов. Консорциум планировал заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров для науки и наукоемкого бизнеса африканского континента.