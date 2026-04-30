Сначала жара, затем холод: синоптики дали прогноз погоды на майские праздники в Новосибирске

В Новосибирске начало майских праздников будет сопровождаться почти летней погодой. На следующей неделе ожидается похолодание и осадки.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске 30 апреля днём температура поднимется до +21…+23 градусов. В районе ОбьГЭС будет чуть прохладнее — около +18…+20 градусов. Синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков. В целом по области в этот день температура составит от +21 до +26 градусов, а в некоторых местах — от +15 до +20 градусов.

В ночь на 1 мая в Новосибирске температура будет колебаться от +7 до +9 градусов, а в пригородах — от +4 до +6. Днём воздух прогреется до +24…+26 градусов, а в районе ОбьГЭС — до +21…+23. Осадков в городе и области не предвидится.

2 мая в городе будет тепло. Ночью температура поднимется до +10…+12 градусов, а днём — до +21…+23. В течение дня возможно небольшое снижение температуры. Осадков не ожидается. В районах области ночью будет от +8 до +13 градусов, днём — от +13 до +18 градусов, а местами даже до +25. На западе области вероятны кратковременные дожди и грозы.

В Новосибирске с 3 мая станет прохладнее. Утром температура опустится примерно до +10 градусов, а днём — до +15. 4 мая днём воздух прогреется до +17. По предварительным данным, после этого в городе ожидается увеличение количества осадков.

Ранее редакция сообщала о том, что штормовое предупреждение получили новосибирцы в самый жаркий день апреля от МЧС.