Мэрия Новосибирска предложила увеличить штрафы за нарушение благоустройства

По инициативе мэра Новосибирска Максима Кудрявцева подготовлены предложения по изменению регионального законодательства. Они касаются ужесточения административной ответственности за несоблюдение правил проведения земляных работ, установленных городскими нормативными актами, а также существенного повышения размеров штрафов за нарушение порядка благоустройства.

Глава города подчеркнул, что в этом году изменен регламент выдачи разрешений на земляные работы, а в соглашениях с ресурсоснабжающими организациями прописаны новые условия штрафных санкций. Так, за срыв сроков восстановления благоустройства предусмотрен штраф в размере тысячи рублей за каждый день просрочки. Кроме того, разработаны предложения для повышения эффективности мер по привлечению к ответственности за нарушение порядка земляных работ в городе.

— Мы выступаем с инициативой о кратном увеличении административных штрафов за нарушение благоустройства, – добавил мэр.

Департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии представил свои предложения по усилению мер борьбы с нарушителями проведения земляных работ. Предполагается внесение изменений в областной закон при поддержке депутатов. Начальник департамента Александр Стефанов уже представил эти предложения на сессии Совета депутатов, где они были одобрены.

Муниципалитет активно принимает меры в отношении компаний, не соблюдающих сроки выполнения земляных работ и восстановления благоустройства. Выдаются предписания, составляются протоколы об административных нарушениях, направляются иски в арбитражный суд. Однако нарушение правил проведения земляных работ остается распространенной проблемой из-за незначительных штрафов. В настоящее время штрафы для должностных лиц составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических – от 20 до 30 тысяч.

Александр Стефанов привел статистику: за прошлый год в мэрию поступило более трех тысяч обращений, касающихся нарушений при земляных работах. Только в сентябре прошлого года было направлено 112 материалов, зафиксированных системой автофиксации, на общую сумму штрафов свыше двух миллионов рублей. При этом стоимость восстановления дорожного покрытия на одном среднем объекте площадью 64 кв. м. превышает миллион рублей. Общий ущерб по 112 объектам составил около 117 миллионов рублей.

Существующие штрафы недостаточны для предотвращения правонарушений и покрытия расходов на восстановление. Помимо срыва сроков, наблюдается низкая культура производства работ, что ведет к бесконтрольным земляным работам и создает угрозу жизни и здоровью горожан.

Предлагается внести в Закон № 99-ОЗ новую статью (8.23), устанавливающую ответственность за нарушение порядка проведения земляных работ, с повышенными штрафами: для граждан – от 2 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 25 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 150 до 300 тысяч рублей. Проект закона также наделяет органы местного самоуправления полномочиями по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по новой статье.

*Законодательная инициатива Совета депутатов города Новосибирска по внесению в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».