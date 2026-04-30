Мэрия Новосибирска предложила увеличить штрафы за нарушение благоустройства

На сегодняшний день штрафные санкции минимальны и не позволяют восстанавливать разрушенные дороги и тротуары

По инициативе мэра Новосибирска Максима Кудрявцева подготовлены предложения по изменению регионального законодательства. Они касаются ужесточения административной ответственности за несоблюдение правил проведения земляных работ, установленных городскими нормативными актами, а также существенного повышения размеров штрафов за нарушение порядка благоустройства.

Глава города подчеркнул, что в этом году изменен регламент выдачи разрешений на земляные работы, а в соглашениях с ресурсоснабжающими организациями прописаны новые условия штрафных санкций. Так, за срыв сроков восстановления благоустройства предусмотрен штраф в размере тысячи рублей за каждый день просрочки. Кроме того, разработаны предложения для повышения эффективности мер по привлечению к ответственности за нарушение порядка земляных работ в городе.

— Мы выступаем с инициативой о кратном увеличении административных штрафов за нарушение благоустройства, – добавил мэр.

Департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии представил свои предложения по усилению мер борьбы с нарушителями проведения земляных работ. Предполагается внесение изменений в областной закон при поддержке депутатов. Начальник департамента Александр Стефанов уже представил эти предложения на сессии Совета депутатов, где они были одобрены.

Муниципалитет активно принимает меры в отношении компаний, не соблюдающих сроки выполнения земляных работ и восстановления благоустройства. Выдаются предписания, составляются протоколы об административных нарушениях, направляются иски в арбитражный суд. Однако нарушение правил проведения земляных работ остается распространенной проблемой из-за незначительных штрафов. В настоящее время штрафы для должностных лиц составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических – от 20 до 30 тысяч.

Александр Стефанов привел статистику: за прошлый год в мэрию поступило более трех тысяч обращений, касающихся нарушений при земляных работах. Только в сентябре прошлого года было направлено 112 материалов, зафиксированных системой автофиксации, на общую сумму штрафов свыше двух миллионов рублей. При этом стоимость восстановления дорожного покрытия на одном среднем объекте площадью 64 кв. м. превышает миллион рублей. Общий ущерб по 112 объектам составил около 117 миллионов рублей.

Существующие штрафы недостаточны для предотвращения правонарушений и покрытия расходов на восстановление. Помимо срыва сроков, наблюдается низкая культура производства работ, что ведет к бесконтрольным земляным работам и создает угрозу жизни и здоровью горожан.

Предлагается внести в Закон № 99-ОЗ новую статью (8.23), устанавливающую ответственность за нарушение порядка проведения земляных работ, с повышенными штрафами: для граждан – от 2 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 25 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 150 до 300 тысяч рублей. Проект закона также наделяет органы местного самоуправления полномочиями по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по новой статье.

*Законодательная инициатива Совета депутатов города Новосибирска по внесению в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ирина Берестовая

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Сначала жара, затем холод: синоптики дали прогноз погоды на майские праздники в Новосибирске

Главой администрации Октябрьского района Новосибирска назначен Яков Чагин

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска одобрил кандидатуру нового главы Октябрьского района города. С 30 апреля на эту должность назначен Яков Чагин.

Стоит отметить, что чиновник работал в администрации шесть лет: с 2019 по 2025 год он занимал должность заместителя главы по экономике и доходам. В июле 2025 перешел на должность замначальника департамента инвестиций мэрии.

В новосибирской физматшколе снова произошла смена директора

Автор: Юлия Данилова

На этой неделе временно исполняющим обязанности директора СУНЦ НГУ назначен Валерий Чуваков. На сайте физматшколы отмечается, что Чуваков закончил НГУ в 1979 по специальности математик. Он кандидат физико-математических наук, специализация- теория неассоциативных колец. До назначения врио был заместителем директора СУНЦ НГУ по научно-методической работе.

Валерий Чуваков является автором многочисленных учебных пособий для школьников.

На одного жителя мэрия Новосибирска тратит в месяц менее шести тысяч рублей

Автор: Юлия Данилова

Новосибирск тратит на одного жителя 67 тысяч рублей в год или 5583 рубля в месяц. Речь идет о расходах на новую инфраструктуру: детские сады, школы, коммунальные предприятия и т.д. Об этом сообщили аналитики ресурса «Т—Ж» (Ранее «Тинькофф Журнал»). По тратам на жителя Новосибирск находится на пятом месте в России среди миллионников.

В лидерах среди миллионников Краснодар — 76 тысяч рублей на человека (6333 в месяц). При этом эксперты ресурса подчеркивают, что «Краснодар стремительно растет и строит новую инфраструктуру».

Губернатор провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Новосибирской области

В мероприятии приняли участие: председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, первый зампредседателя Госдумы ФС РФ Александр Жуков, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Олег Иванинский, член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Виктор Игнатов, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, член комитета по международным делам Дмитрий Савельев, член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Глава региона Андрей Травников выразил признательность представителям депутатского корпуса за продуктивное сотрудничество и результативное содействие в реализации важных для Новосибирской области начинаний и проектов.

Мэрия Новосибирска застрахует 130 квартир пожизненных рентополучателей

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский горсовет принял изменения в положение о муниципальной пожизненной ренте. Проект работает в городе с 2003 года: мэрия заключает договоры с пожилыми людьми, получая их квартиры в муниципальную казну, а взамен выплачивает пожизненное содержание. На сегодня действует 130 таких договоров, а всего за годы действия проекта заключено 393 договора.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Потаповой, суть поправок заключается в добавлении возможности страхования жилого помещения.

Новосибирск не вытянет больше трети наказов, которые жители дали депутатам

Автор: Оксана Мочалова

Бюджет Новосибирска не потянет все обещания, данные избирателям. По словам начальника департамента экономики стратегического планирования мэрии Новосибирска Ларисы Уткиной, предварительная стоимость наказов восьмого созыва достигла 65 млрд рублей. Это в 3,7 раза больше, чем планировали пять лет назад. При этом за 2020–2025 годы мэрия выполнила наказы избирателей на общую сумму 6,6 млрд рублей. Это составило 37,7% от плана. За пять лет реализовали 6 300 наказов.

Новый созыв получил ещё больше запросов. В ходе избирательной кампании 2025 года депутаты собрали 25 512 предложений — на 9 тысяч больше, чем в седьмом созыве. После анализа оформили 23 921 наказ. Добавили 5 774 переходящих наказа из прошлого созыва. В итоге в работе оказалось 29 695 наказов. Капитальных (строительство школ, больниц, инфраструктуры) — больше трёх тысяч.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

