В Новосибирске ветврачи регистрируют рост случаев астмы у кошек

Ветеринарные врачи Новосибирска отмечают рост числа домашних кошек с диагнозом «астматический синдром». С жалобами на кашель и затрудненное дыхание питомцев владельцы обращаются в клиники ежедневно.

Астма кошек, или аллергический бронхит, — это реакция гиперчувствительности на вдыхаемые аллергены, проявляющаяся воспалением слизистой оболочки бронхов. Заболевание известно давно, однако в последнее время диагностируется чаще. Причиной тому — обилие в воздухе жилых помещений химических соединений, которые называют ирритантами.

— Болезнь на самом деле совсем не новая, просто она всё чаще встречается из-за большого количества различных ирритантов. Это вещества, которые могут вызывать сильное местное раздражение слизистых оболочек, кожных покровов. Ирритантами могут быть аэрозоли, туалетная вода владельца, эфирные масла, дым, в том числе от сигарет, вейпов и кальянов. Всё это может быть как причиной, так и усугубляющим фактором. Ко мне на прием каждый день приносят кошек с подозрением на астматический синдром, — рассказала Infopro54 ветеринарный врач-пульмонолог ветклиники БЭСТ Лариса Филинова.

У кошки, как и у человека, может быть сезонная аллергия, например, на цветение, а химические вещества в воздухе способны резко ухудшить состояние. Попадая на уже воспаленную слизистую дыхательных путей, они вызывают дополнительное раздражение, отек, прогрессию воспаления и бронхоспазм. В тяжелых случаях животное приходится экстренно везти в клинику из-за нарушения дыхания.

Одна из главных сложностей в диагностике и, соответственно, лечения астмы у кошек — отсутствие в ветеринарной медицине аллергопроб, которые позволяли бы точно установить, на какой именно аллерген реагирует животное. Поэтому исключение всех потенциальных раздражителей не гарантирует выздоровления, но значительно снижает риск обострений.

— Мы всем рекомендуем убирать аэрозоли, не курить ничего — ни сигареты, ни вейпы, ни кальяны, не добавлять эфирные масла в увлажнители воздуха. Всё это исключить не равно вылечить, потому что мы не знаем, на что изначально среагировал котик. Но усугубление симптомов это точно может вызвать. Важно понимать, что эти ирританты и человеку могут навредить, но животные вдыхают их дольше, потому что они оседают, а кошачий нос ближе к полу, чем человеческий, — подчеркнула Лариса Филинова.

Что касается породной предрасположенности, исследования указывают на генетическую склонность к астматическому синдрому у сиамских кошек. Однако на практике, по наблюдениям ветврачей, пациенты делятся примерно поровну между породистыми и беспородными животными, поэтому говорить о выраженной связи частоты заболевания и породы кошек не приходится.

