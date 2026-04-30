Приставы арестовали корову у фермера под Новосибирском

Судебные приставы арестовали корову у 40-летнего мужчины из-за долгов. На мужчину завели 27 исполнительных производств за неуплату штрафов за нарушения ПДД. Общая сумма штрафов — 49 800 рублей, а исполнительский сбор — 36 000 рублей. Кроме того, у мужчины есть долг по кредиту в 350 000 рублей и налоговый долг в 68 600 рублей.

— Ранее гражданин предпринял попытку погасить часть долга, внеся 60 000 рублей на депозитный счет службы судебных приставов. Однако после этого он прекратил выполнять свои финансовые обязательства. В ходе выезда по адресу проживания неплательщика судебный пристав-исполнитель провел проверку его имущественного положения. В доме не было обнаружено имущества, подлежащего аресту. Автомобиль у должника также отсутствует. Он объяснил, что продал его два года назад, но не снял с учета. Несмотря на это, на его имя продолжают поступать штрафы за нарушения ПДД, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Мужчина занимается ведением домашнего хозяйства, которое обеспечивает его семью продуктами. В его хозяйстве содержатся около двадцати коров и не менее десяти баранов. Молоко, получаемое от коров, он поставляет на сыроварню, что приносит ему дополнительный доход. Судебные приставы приняли решение арестовать одну из коров. Животное оставили под его ответственное хранение.

Мужчина заявил, что планирует в ближайшее время погасить все долги и обратиться в ГИБДД с просьбой снять автомобиль с учета.

