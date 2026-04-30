Приставы арестовали корову у фермера под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

У него нашли неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения, задолженность по кредитам и налогам

Судебные приставы арестовали корову у 40-летнего мужчины из-за долгов. На мужчину завели 27 исполнительных производств за неуплату штрафов за нарушения ПДД. Общая сумма штрафов — 49 800 рублей, а исполнительский сбор — 36 000 рублей. Кроме того, у мужчины есть долг по кредиту в 350 000 рублей и налоговый долг в 68 600 рублей.

— Ранее гражданин предпринял попытку погасить часть долга, внеся 60 000 рублей на депозитный счет службы судебных приставов. Однако после этого он прекратил выполнять свои финансовые обязательства. В ходе выезда по адресу проживания неплательщика судебный пристав-исполнитель провел проверку его имущественного положения. В доме не было обнаружено имущества, подлежащего аресту. Автомобиль у должника также отсутствует. Он объяснил, что продал его два года назад, но не снял с учета. Несмотря на это, на его имя продолжают поступать штрафы за нарушения ПДД, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Мужчина занимается ведением домашнего хозяйства, которое обеспечивает его семью продуктами. В его хозяйстве содержатся около двадцати коров и не менее десяти баранов. Молоко, получаемое от коров, он поставляет на сыроварню, что приносит ему дополнительный доход. Судебные приставы приняли решение арестовать одну из коров. Животное оставили под его ответственное хранение.

Мужчина заявил, что планирует в ближайшее время погасить все долги и обратиться в ГИБДД с просьбой снять автомобиль с учета.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских фермеров и из личных подсобных хозяйств изымали скот из-за карантина по пастереллезу.

Источник фото: ФССП по Новосибирской области

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : приставы Корова арест

Предыдущая статья
Время стратегических обновлений: бизнес Новосибирска смотрит в будущее
Следующая статья
Первый фонтан запустили в Новосибирске

Первый фонтан запустили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске 29 апреля запустили первый фонтан сезона-2026. Он находится рядом с Законодательным Собранием Новосибирской области. Остальные фонтаны города включат 1 мая. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

— Эта территория постепенно становится новой точкой притяжения в центре города. Здесь формируем Бугаков-парк – современное общественное пространство для отдыха и прогулок, — отметил глава города.

Уроженка Тогучина снялась в сериале

В новом криминальном боевике «Приговор» снялась Ангелина Пахомова. Актриса, родившаяся в Тогучине, воплотила на экране образ Лены, супруги следователя Вихрева, которого сыграл Григорий Верник. Ее персонаж является одним из немногих положительных героев в суровом мире сериала. Лена мечтает о семейном счастье и мирной жизни, но ее гнетет преданность мужа работе и его внутренние терзания

Сериал рассказывает о человеке, стремящемся порвать с криминальным прошлым и обрести новую жизнь. Этот проект, созданный ON Студией и Студией РоЕл, сначала появится на стриминговой платформе «КИОН» (входит в группу МТС), а затем будет показан на телеканале НТВ.

Ребенку с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

В ходе подготовки к плановому кесареву сечению у мамы Тимофея Аверченко случился анафилактический шок от введенного препарата.

— Нас с сыном спасли, но у малыша была тяжелая асфиксия, он долго лежал в реанимации и затем – в детском отделении областной больницы. Врачи выявили у него поражение головного мозга. Развивался сын с задержкой, голову начал держать только в пять месяцев. Мы наблюдались у невролога, периодически проходили реабилитацию по ОМС с положительным эффектом: в полтора года Тимофей начал садиться, в три – вставать у опоры, в шесть – ходить у опоры. Осенью прошлого года за свой счет прошли двухнедельный курс лечения в томском медцентре, после которого сын начал произносить звуки и тянуться к людям, улыбаться, стал более активным и общительным. Также Тимофей научился сидеть без поддержки, может стоять несколько секунд без опоры и даже самостоятельно сделать несколько шагов, — рассказывает мама Тимофея Наталья Аверченко.

Бизнес перенес НДС в цены: годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 5,7%

Автор: Юлия Данилова

Годовая инфляция в регионе снижается с июля прошлого года. В январе наблюдался всплеск месячного роста в связи с резким повышением цена на огурцы и помидоры, но сейчас он также замедляется. Об этом сообщила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

— Перенос увеличения НДС в цены практически завершился, — констатирует Асаралиева.

Новосибирские студенты оценили специфику предпринимательства в странах Африки

Автор: Юлия Данилова

В рамках Недели международной науки и образования НГУЭУ посетила делегация Университета MANCOSA (Южно-Африканская Республика). В состав делегации вошли десять представителей академического сообщества — руководители образовательных программ, исследователи и менеджеры университета.

На заседаниях форума обсуждались изменения, происходящие в экономике и образовании, а также навыки, которые становятся ключевыми в новых условиях.

Организаторам ЕГЭ в Новосибирске запретили досматривать школьников

Автор: Оксана Мочалова

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в новых методических рекомендациях прописала строгий запрет на любые прикосновения к школьникам и их вещам при входе на экзамен. В документе сказано, что «не допускается досмотр участников экзаменов». Работники охраны и организаторы не имеют права обыскивать выпускников или проверять содержимое их рюкзаков руками. Теперь вся процедура проверки строится только на добровольном согласии.

— Организаторы вне аудитории и сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, не прикасаются к участникам экзаменов и их вещам, а предлагают добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал металлоискателя, в помещение (место) для хранения личных вещей участников экзаменов или сопровождающему, — говорится в документе.

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

