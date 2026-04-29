В новосибирской физматшколе снова произошла смена директора

На этой неделе временно исполняющим обязанности директора СУНЦ НГУ назначен Валерий Чуваков. На сайте физматшколы отмечается, что Чумаков закончил НГУ в 1979 по специальности математик. Он кандидат физико-математических наук, специализация- теория неассоциативных колец. До назначения врио был заместителем директора СУНЦ НГУ по научно-методической работе.

Валерий Чуваков является автором многочисленных учебных пособий для школьников.

Напомним, об уходе предыдущего директора СУНЦа Людмилы Некрасовой (Ранее директор Новосибирского экономического лицея, назначена директором СУНЦ НГУ в начале 2021 года. — Ред.) стало известно 23 марта. Временно исполняющей обязанности директора стала Ольга Петровская. До назначения она была заместителем директора по учебной работе.

В течение 15 лет, до 2020 года, физматшколой руководил профессор и доктор физико-математических наук Николай Яворский.

Ранее редакция сообщала о том, что Людмилу Некрасову планировали назначить ректором НГУ, но против этого выступил коллектив вуза и научное сообщество. В итоге университет возглавил Дмитрий Пышный.