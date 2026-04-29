Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Отставки и назначения

В новосибирской физматшколе снова произошла смена директора

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Он пока работает в статусе временно исполняющего обязанности

На этой неделе временно исполняющим обязанности директора СУНЦ НГУ назначен Валерий Чуваков. На сайте физматшколы отмечается, что Чумаков закончил НГУ в 1979 по специальности математик. Он кандидат физико-математических наук, специализация- теория неассоциативных колец. До назначения врио был заместителем директора СУНЦ НГУ по научно-методической работе.

Валерий Чуваков является автором многочисленных учебных пособий для школьников.

Напомним, об уходе предыдущего директора СУНЦа Людмилы Некрасовой (Ранее директор Новосибирского экономического лицея, назначена директором СУНЦ НГУ в начале 2021 года. — Ред.) стало известно 23 марта. Временно исполняющей обязанности директора стала Ольга Петровская. До назначения она была заместителем директора по учебной работе.

В течение 15 лет, до 2020 года, физматшколой руководил профессор и доктор физико-математических наук Николай Яворский.

Ранее редакция сообщала о том, что Людмилу Некрасову планировали назначить ректором НГУ, но против этого выступил коллектив вуза и научное сообщество. В итоге университет возглавил Дмитрий Пышный. 

Фото с официального сайта СУНЦ НГУ.

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы

Рубрики : Отставки и назначения

Регионы : Новосибирск

Теги : СУНЦ НГУ

515
0
0
Предыдущая статья
Время стратегических обновлений: бизнес Новосибирска смотрит в будущее

Экс-глава Здвинского района получил должность в правительстве Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Эдуард Щербаков, после того, как покинул пост главы Здвинского района, занял новую руководящую должность. Он назначен заместителем министра ЖКХ Новосибирской области. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Щербакову36 лет, он родился в селе Петраки, расположенном в Здвинском районе. После завершения обучения в Новосибирском государственном педагогическом университете, где он получил квалификацию юриста, Щербаков начал свою карьеру учителем.

Читать полностью

Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Автор: Юлия Данилова

Как и ожидалось на апрельской сессии депутаты регионального парламента поддержали внесение изменений в Устав Новосибирской области, предусматривающих расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа в сфере сельского хозяйства. Теперь кандидаты на должность главы Минсельхоза должны выноситься на обсуждение регионального парламента в обязательном порядке.

После этого на рассмотрение Заксобрания был вынесен вопрос о согласовании на должность нового министра сельского хозяйства, заместителя губернатора Новосибирской области. Во время второго перерыва его кандидатуру рассмотрел комитет по АПК Заксобрания и вынес председатель комитета Денис Субботин.

Читать полностью

Экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику

Автор: Юлия Данилова

Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Вера Ганзя намерена побороться за депутатский мандат на грядущих выборах в российский парламент. Об этом она сообщила на своей странице в ВКонтакте. Однако в этот раз она пойдет на выборы по округу 209 в Москве.

— Неожиданно для меня Московская партийная организация КПРФ выдвинула меня кандидатом на выборы в Госдуму по округу 209 в Москве. Выиграть выборы на округе, особенно в Москве, где правящая партия зубами держится за власть, крайне проблематично. Но, если я сумею забрать у ЕР как можно больше голосов, я посчитаю свою миссию выполненной, — подчеркнула Ганзя.

Читать полностью

Корпорацию развития Новосибирской области возглавила Ольга Молчанова

Автор: Юлия Данилова

Экс-министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова с 22 апреля назначена на должность временно исполняющего обязанности АО «Корпорация развития Новосибирской области». Соответствующая информация появилась на странице корпорации в сервисе Контур.Фокус.

Напомним, глава Корпорации Александр Зырянов был задержан 3 июня 2024 года по делу о взятках. Он до сих пор находится в СИЗО.

Читать полностью

На пост главы новосибирского Минсельхоза прочат Андрея Михайлова

Автор: Юлия Данилова

Должность министра сельского хозяйства Новосибирской области и вице-премьера может занять Андрей Михайлов. На данный момент он возглавляет Новосибирский район. Об этом редакции Infopro54 сообщили несколько депутатов регионального парламента. По их словам, кандидатура Михайлова обсуждается в кулуарах.

Собеседники редакции при этом говорят, что Андрею Михайлову, в случае назначения, придется решать серьезные проблемы, так как «проблемы, возникшие из-за изъятия и забоя скота, а также введенного в регионе карантина по пастереллезу, будут аукаться долго».

Читать полностью

Министра сельского хозяйства Новосибирской области Шинделова сняли с должности

Автор: Юлия Данилова

На оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об ожидаемом кадровом решении: с должности был снят министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

По словам главы региона, поводом для принятия этого решения стали накопившиеся сигналы и претензии, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, неоперативность доведения мер поддержки до сельхозпроизводителей, недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

Читать полностью
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Отставки и назначения

В новосибирской физматшколе снова произошла смена директора

Власть Город Общество

На одного жителя мэрия Новосибирска тратит в месяц менее шести тысяч рублей

Общество

Новосибирские спасатели эвакуировали 10 человек из зоны подтопления

Общество

Ключевые ошибки на ЕГЭ по обществознанию назвали в новосибирском вузе

Власть

Губернатор провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Новосибирской области

Власть Недвижимость

Мэрия Новосибирска застрахует 130 квартир пожизненных рентополучателей

Общество Туризм

В Новосибирске вырос спрос на европейские ВНЖ и карты АТЭС в качестве замены виз

Общество

Гусинобродская свалка снова горит в Новосибирске

Власть Общество

Новосибирск не вытянет больше трети наказов, которые жители дали депутатам

Общество

Новосибирцам рассказали, сколько раз повысят пенсии в 2027 году

Общество

Умер сотрудник новосибирского управления ветеринарии Сергей Тур

Бизнес Технологии

Инвестиции в облака и ЦОДы меняют бизнес

Общество

Владельцев животных в Новосибирске обяжут регистрировать питомцев в базе

Власть Общество

Фонтаны Новосибирска передают в ведение департамента культуры

Общество

Летние подработки разогнали доход до 80 000 в Новосибирске

Власть Город

Очередной этап строительства дороги стартовал на Титова в Новосибирске

Бизнес Общество

Движение перекрыто на шести участках дорог из-за паводка в Новосибирской области

Укусы животных и отравления: страховщики предупредили новосибирцев о рисках отдыха за рубежом

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности