Стало известно, почему новосибирцы вынуждены долго ждать транспорт на остановках

Автор: Юлия Данилова

Дата:

У мэрии нет средств для перевода всех маршрутов на муниципальный контракт, поэтому ей приходится мириться с действиями коммерческих перевозчиков

Выкручивают руки

Юго-Западный жилмассив входит в тройку лидеров по жалобам и обращениям граждан по поводу общественного транспорта. Люди по часу не могут уехать с остановок, так как 29-й автобус сейчас ходит раз в полчаса, и они физически не могут в него втиснуться. На другой стороне маршрута в Просторном жилмассиве та же ситуация, плюс вечером люди жалуются, что ждут автобус по 40 минут и более. После изменения маршрута перевозчик перестал ходить по графику. Этот вопрос депутаты Ленинского района подняли на заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска.

— Почему вы ничего не предпринимаете? Вы боитесь, что перевозчик уйдет с маршрута и там вообще никого не будет? Давайте честно говорить уже сейчас, — заявили депутаты, обращаясь к чиновникам мэрии.

Начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко пояснил, что в Новосибирске сегодня действуют два типа взаимоотношений с перевозчиками. Первый тип — это муниципальный контракт, а второй — договорные отношения. Это договор на условиях временной работы до момента его перевода на муниципальный контракт.

— В рамках временного договора мера ответственности перевозчика ограничена кодексом об административных правонарушениях. То есть департамент транспорта может ему выписать штраф либо разорвать договор. Штрафные санкции выписываются, но они имеют не такое воздействие, как хотелось бы, — констатировал Ивахненко.

При этом по таким договорам бюджет ничего не оплачивает перевозчику. Он живет только за счет денег пассажиров. Павел Ивахненко подтвердил, что муниципалитет очень аккуратно подходит к разрыву контрактов, так как есть риск, что на следующий конкурс никто не заявится.

Для сравнения, по муниципальному контракту бюджет оплачивает перевозчику пройденные километры. Кроме того, в таком соглашении прописано, сколько подвижного состава должно выходить на маршрут, с каким расписанием ходить, какой интервал должен выдерживаться. За нарушение предусмотрены серьезные санкции, поэтому контракт дешевле выполнять.

Возможности исчерпаны

По мнению чиновников мэрии, решить проблемы с регулярной работой общественного транспорта в городе сегодня можно только за счет его полного перевода на муниципальный контракт. В Новосибирской области с 2024 года переведены 19 маршрутов, два из них — в 2025-м.

— В 2026 году будут продолжены мероприятия по обеспечению транспортного обслуживания действующих муниципальных маршрутов по регулируемому тарифу на условиях муниципального контракта. Для оплаты этих контрактов предусмотрены лимиты бюджетных обязательств на сумму 3 млрд рублей, — рассказал Ивахненко.

В списке первоочередных находятся еще 11 муниципальных контрактов по социально значимым маршрутам: 94, 27, 80, 8, 44, 11, 55, 99, 31, 42, 19. Их очередность определена в зависимости от градуса напряженности на территории, где они проходят, но достаточно условная. На эти маршруты потребуются еще 1,3 млрд рублей, но таких ресурсов в бюджете пока нет.

— К сожалению, 2026 год — не из простых, поэтому продолжение работы у нас пока не планируется, — добавил начальник департамента транспорта мэрии.

Ранее отмечалось, что в целом на перевод общественного транспорта области на работу по новой системе необходимо от 10 млрд рублей ежегодно.

Региональная поддержка

Стоит отметить, что в Екатеринбурге бюджет, выделяемый на муниципальный контракт, составляет 15 млрд. Это контракты по типу брутто, как и в Новосибирске, когда перевозчику оплачивается линейная работа за километраж и линейная выручка. В Челябинске контракты построены по типу нетто, когда выручка от пассажиров остается в распоряжении перевозчика, а ему оплачиваются дополнительные затраты по транспортной составляющей. В городе на эти цели выделяются около 8-9 млрд рублей.

— Контракты типа нетто и брутто отличаются друг от друга примерно в два раза. Выручка, которая собирается с линии, составляет где-то 60%. К примеру, в Новосибирске линейная выучка с пассажиров составляет 1,6 млрд рублей при муниципальном контракте в 3 млрд. Если бы это были нетто-контракты, то выручка оставалась бы у перевозчика, а город доплачивал только за транспортную работу, — пояснил Павел Ивахненко.

Чиновник подчеркнул, что в Екатеринбурге и Челябинске перевод на муниципальный контракт хорошо поддержало правительство. Ни один город-миллионник такие затраты самостоятельно нести не может.

— Екатеринбург за полтора года полностью перешел на муниципальный контракт. Мы идем поэтапно. К примеру, в этом году из правительства на эти цели нам выделили 200 млн рублей, — сообщил представитель мэрии.

Переход на нетто-контракт

Директор АО «Новосибгортранс» Роман Дронов считает, что наиболее оптимальным подходом для Новосибирска при организации работы общественного транспорта может стать нетто-контракт с перевозчиками.

— Да, при этом уменьшится доходная часть бюджета, но уменьшится и расходная. Нетто-контракт позволяет стимулировать перевозчика рублем на выполнение транспортной работы. По таким контрактам у нас работает Новосибирская область, у меня есть такой маршрут. Это вполне нормальная, хорошая практика, которая применяется сегодня в других городах, — подчеркнул Дронов.

При этом он добавил, что по перевозчикам сегодня бьет нехватка водителей городских автобусов и тариф, который является чисто эксплуатационным.

— Отсюда и состояние автобусов у частных перевозчиков — от семи лет и старше, и качество работы транспорта, — добавил он.

Напомним, жители Новосибирска констатируют, что рост тарифов не решил проблем новосибирского транспорта. Горожане жалуются на старый подвижной состав и нерегулярные рейсы.

По данным мэрии Новосибирска, на сегодняшний день муниципальная маршрутная сеть города включает в себя 112 наземных маршрутов. Из них 14 троллейбусных, 10 трамвайных и 88 автобусных.

Ранее редакция сообщала о том, что обновление сетей электротранспорта Новосибирска включат в тариф для пассажиров

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Власть Город Общество

Регионы : Челябинск Новосибирск Екатеринбург

Теги : общественный транспорт муниципальный контракт

1 933
0
0
