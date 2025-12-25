Поиск здесь...
Приют для бездомных животных открылся на улице Малыгина в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Пока в него принимают только собак

В Новосибирске открылся муниципальный приют для животных. Он рассчитан на 128 животных. Площадка оборудована вольерами и модульными помещениями для персонала. На его создание из городского бюджета было направлено 34 млн рублей. Пока приют будет принимать только собак. Позже его временными обитателями также станут кошки.

— Площадку при необходимости сможем расширить — если появится потребность и дополнительные бюджетные возможности, — сообщил мэр Максим Кудрявцев.

В следующем году на площадке приюта планируется открыть пункт ветеринарного обслуживания. Специалисты будут осматривать животных и оказывать им необходимую помощь.

Пока приют будет принимать только собак.

Напомним, в январе 2025 года мэрия Новосибирска официально подтвердила планы строительства нового пункта содержания для бездомных животных на улице Малыгина в сторону Верх-Тулинского сельсовета.

В начале марта земельный участок, расположенный недалеко от Левобережного полигона, был оформлен на Новосибирский Центр по проблемам домашних животных (НЦПДЖ) и мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство приюта для бездомных животных. Сообщалось, что на площадке планируется постройка модульных конструкций, вольеров, устройство скважины, подведение электричества.

В октябре в региональном парламенте прошел первое чтение скандальный законопроект «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Новосибирской области». Он уже вызвал большое возмущение в обществе и у зоозащитников. Ключевые претензии предъявляются к пункту «закрытый перечень оснований умерщвления животных без владельцев».

По подсчетам департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, в городе находится около 15 тысяч безнадзорных собак и примерно 13 тысяч кошек. На их отлов и стерилизацию нужно почти 400 млн рублей. В 2024 году в Новосибирске, по данным мэрии, отловили 653 собаки, однако лишь 193 из них нашли новых хозяев.

Ранее редакция сообщала о том, что общественникам без торгов впервые выделят участок для приюта в Новосибирске. Законодатели рассчитывают, что это позволит привлечь негосударственные инвестиции в решение проблемы безнадзорных животных. 

Фото из телеграм-канала мэра Новосибирска, автор: пресс-центр мэрии.

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : приют безнадзорные животные

Чиновники Новосибирской области перестанут подавать ежегодные декларации

Чиновники Новосибирской области перестанут подавать ежегодные декларации

Автор: Оксана Мочалова

Совет Федерации одобрил пакет законов, отменяющих ежегодную обязанность государственных служащих, депутатов и судей подавать декларации о доходах. Вместо этого вводится система так называемого целевого декларирования. Новый порядок, который вступит в силу с 1 января 2026 года, кардинально меняет подход к финансовому контролю за лицами, занимающими государственные должности.

Согласно новым правилам, полный отчёт о доходах, расходах и имуществе потребуется предоставлять только в конкретных ситуациях: первоначальном назначении на должность, переводе из одного ведомства в другое, включении в кадровый резерв, а также совершении крупных расходов. Под последним понимаются сделки, общая стоимость которых превышает совокупный доход семьи чиновника за три предшествующих года. В таком случае декларацию необходимо будет подать до 30 апреля следующего года.

Читать полностью

Режим ЧС введен в новосибирском педколледже после пожара

Автор: Артем Рязанов

Мэрия Новосибирска объявила о введении режима повышенной готовности в педагогическом колледже № 1 имени Макаренко (улица Линейная, 223). Это решение принято после крупного пожара 9 декабря. Хотя эвакуация прошла быстро и без пострадавших, огонь сильно повредил кровлю и угрожает обрушением потолка.

— Организовать в кратчайшие сроки подготовку проектно-сметной документации и выполнение работ по ремонту здания государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко». Осуществить контроль за ходом выполнения аварийных работ до их полного завершения, — говорится в проекте постановления.

Читать полностью

Турок, женатый на сибирячке, рассказал о своих впечатлениях о Сибири

Автор: Артем Рязанов

Эльвира Унал переехала из Сибири в Турцию в поисках работы, но вскоре вышла замуж за местного жителя и осталась там. Недавно она привезла мужа в свой родной город, где он был поражён холодными взглядами местных жителей и некоторыми строгими традициями.

После свадьбы они обосновались в Турции, но иногда навещают родных Эльвиры в Сибири. Впервые они приехали сюда в марте 2023 года. Второй визит состоялся в декабре того же года, когда мужчина ощутил всю суровость русской зимы.

Читать полностью

Без лицензии — заказ раз в час: новосибирский эксперт рассказал, почему таксисты стремятся легализоваться

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году в Новосибирской области существенно ускорили предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Средний срок рассмотрения заявлений сократился в четыре раза — с 20 до 5 дней, при этом количество обращений выросло на 68% по сравнению с 2024 годом.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Тюрина, к декабрю 2025 года в ГКУ НСО «Организатор перевозок» поступило свыше 34 тысяч заявок. Рост интереса к легализации деятельности привел к активному пополнению региональных реестров: количество зарегистрированных перевозчиков увеличилось почти в пять раз, легковых такси — почти вдвое, а служб заказа — на 66%.

Читать полностью

Ключевые назначения в бизнес-секторе Новосибирской области в 2025 году

Автор: Оксана Мочалова

2025 год стал для Новосибирской области периодом масштабной кадровой перетряски. Во всех ключевых сферах — от промышленности и ЖКХ до культуры и спорта — происходила смена элит, иногда вызванная стратегическими перезапусками. Одни игроки усилили свои позиции за счет привлечения «тяжелых» управленцев, другие оказались в глубоком кризисе, требующем смены собственника или руководства.

В конце января прошла ротация топ-менеджеров в топливном дивизионе «Росатома», включая одно из ключевых предприятий атомной отрасли — Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК»). С 29 января 2025 года Алексей Жиганин, ранее возглавлявший НЗХК, назначен генеральным директором другого предприятия по фабрикации ядерного топлива — Машиностроительного завода в городе Электросталь Московской области (АО «МСЗ»). Его преемником на должности генерального директора новосибирского завода стал Вячеслав Гохвайс. До этого он был руководителем ООО «НЗХК-Инструмент» (дочернее предприятие ПАО «НЗХК»).

Читать полностью

Дом-памятник академика Лаврентьева в Академгородке отреставрируют за 30 миллионов рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Министерство культуры РФ объявило конкурс на реставрацию дома-памятника академика Михаила Лаврентьева в новосибирском Академгородке. Начальная цена контракта на выполнение работ, как следует из документации на сайте госзакупок, составляет 30 миллионов рублей. Аукцион по выбору подрядчика пройдет 20 января 2026 года.

По условиям конкурса, подрядная организация должна будет полностью восстановить кровлю, фасад и чердачное пространство исторического здания. Внутренние работы включают приведение в порядок интерьеров и знаменитой террасы-грота. Также предстоит монтаж нового электрооборудования и архитектурно-художественной подсветки. Срок завершения всех работ — 30 сентября 2027 года.

Читать полностью
Общество Прямым текстом

Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия

Бизнес Прямым текстом

Геннадий Шишебаров: В уголовном судопроизводстве России царицей доказательств стало признание вины

Все материалы

