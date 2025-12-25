Приют для бездомных животных открылся на улице Малыгина в Новосибирске

В Новосибирске открылся муниципальный приют для животных. Он рассчитан на 128 животных. Площадка оборудована вольерами и модульными помещениями для персонала. На его создание из городского бюджета было направлено 34 млн рублей. Пока приют будет принимать только собак. Позже его временными обитателями также станут кошки.

— Площадку при необходимости сможем расширить — если появится потребность и дополнительные бюджетные возможности, — сообщил мэр Максим Кудрявцев.

В следующем году на площадке приюта планируется открыть пункт ветеринарного обслуживания. Специалисты будут осматривать животных и оказывать им необходимую помощь.

Напомним, в январе 2025 года мэрия Новосибирска официально подтвердила планы строительства нового пункта содержания для бездомных животных на улице Малыгина в сторону Верх-Тулинского сельсовета.

В начале марта земельный участок, расположенный недалеко от Левобережного полигона, был оформлен на Новосибирский Центр по проблемам домашних животных (НЦПДЖ) и мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство приюта для бездомных животных. Сообщалось, что на площадке планируется постройка модульных конструкций, вольеров, устройство скважины, подведение электричества.

В октябре в региональном парламенте прошел первое чтение скандальный законопроект «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Новосибирской области». Он уже вызвал большое возмущение в обществе и у зоозащитников. Ключевые претензии предъявляются к пункту «закрытый перечень оснований умерщвления животных без владельцев».

По подсчетам департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, в городе находится около 15 тысяч безнадзорных собак и примерно 13 тысяч кошек. На их отлов и стерилизацию нужно почти 400 млн рублей. В 2024 году в Новосибирске, по данным мэрии, отловили 653 собаки, однако лишь 193 из них нашли новых хозяев.

Ранее редакция сообщала о том, что общественникам без торгов впервые выделят участок для приюта в Новосибирске. Законодатели рассчитывают, что это позволит привлечь негосударственные инвестиции в решение проблемы безнадзорных животных.