Новосибирские энергетики отмечают рост энергоемкости подключаемых объектов

Среди объектов, получивших энергоснабжение, – научно-исследовательский институт, завод по производству стройматериалов

Новосибирские энергетики отмечают рост энергоемкости подключаемых объектовПодключение к электросетям остается одной из основных видов деятельности «Россети Новосибирск». В 2025 году энергетики осуществили 6 102 подключения различных объектов в Новосибирской области, с общей мощностью около 323 МВт. Это на 9% больше, чем в предыдущем году.

Специалисты компании отмечают тенденцию к увеличению заявок на подключение крупных и энергоемких объектов. Несмотря на небольшое сокращение общего числа подключений (-16% по сравнению с предыдущим периодом), общая задействованная мощность значительно возросла.

Среди объектов, получивших энергоснабжение, – научно-исследовательский институт, завод по производству стройматериалов, а также ряд социально значимых объектов. К ним относятся школы, многоквартирные дома (в том числе для льготных категорий граждан) и фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных селах. Многие из этих проектов реализованы в рамках национальных и государственных программ, имея высокое социальное и экономическое значение для региона.

Список объектов, которые будут подключены к электросетям, постоянно растет. В 2025 году заключено еще 6 168 договоров на технологическое присоединение с общей мощностью 363 МВт. Энергетикам предстоит обеспечить подключение нескольких новых жилых комплексов в областном центре, многофункционального комплекса на берегу Оби, завода по производству безалкогольных напитков, комплекса по переработке масличных культур (льна, рапса) и здания питомника для лабораторных животных.

Эти проекты федерального и регионального значения создадут новые рабочие места, будут способствовать развитию промышленности и научного потенциала области. Поэтому компания уделяет приоритетное внимание их своевременному подключению к электросетям, сохраняя высокий уровень надежности.

Особое внимание уделяется развитию клиентских сервисов и повышению эффективности взаимодействия. 98% заявок на технологическое присоединение теперь подается в электронном виде, в том числе через Портал электросетевых услуг. Для удобства граждан действует единый бесплатный номер «Светлая линия 220». Служба поддержки имеет единое интеллектуальное меню для распределения звонков по регионам и нейросетевого агента для обработки вопросов по отключениям.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

В Новосибирской области легализовали 97 % самовольных подвесов на опорах ЛЭП

«Россети Новосибирск» активно занимается решением проблемы неправомерного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах электропередачи (ЛЭП). Основная задача состоит в том, чтобы перевести отношения с операторами связи в законное русло и минимизировать случаи самовольного монтажа оборудования.

По итогам 2025 года, благодаря усилиям ведущей территориальной сетевой компании, достигнут значительный прогресс в легализации ВОЛС. Провайдеры узаконили порядка 97% ранее самовольно проложенных оптоволоконных линий на объектах электросетей. Это существенный шаг к повышению безопасности энергетической инфраструктуры, учитывая, что за прошлый год специалисты зафиксировали несанкционированное использование операторами связи более 35 тысяч опор ЛЭП.

Новосибирские энергетики выстраивают конструктивный диалог с малым бизнесом

18 февраля 2026 года состоялась встреча представителей «Россети Новосибирск» и предпринимателей – членов Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие, проведенное в рамках проекта «Свой среди своих», было посвящено обсуждению технологического присоединения к электросетям. Специалисты сетевой организации региона ознакомили деловое сообщество с основными этапами подключения и электронными сервисами, разработанными для оптимизации данного процесса.

Новосибирские энергетики начали ремонтную кампанию 2026 года

Начало рабочего года ознаменовано активной фазой ежегодных ремонтных работ, проводимых компанией «Россети Новосибирск» на энергетических объектах региона.

В Чистоозерном районе Новосибирской области на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ вместо 37 деревянных конструкций уже установлены более долговечные железобетонные опоры. Эти новые опоры отличаются повышенной стойкостью к разнообразным внешним воздействиям, включая сложные погодные условия.

460 фактов незаконного потребления электроэнергии пресекли в Новосибирске

В 2025 году «Россети Новосибирск» подвели итоги своей кампании по борьбе с нелегальным потреблением электроэнергии. Энергетики провели свыше 250 тысяч проверок как среди частных лиц, так и организаций, в результате чего было зафиксировано 464 случая нарушений. Эта цифра на 5% ниже, чем в 2024 году. Общий объем неучтенного потребления электроэнергии составил более 54 миллионов кВт·ч, что эквивалентно сумме свыше 330 миллионов рублей.

Важным аспектом в противодействии хищениям электроэнергии является последующее привлечение виновных к ответственности. В минувшем году специалисты компании совместно с правоохранительными органами активизировали усилия в этом направлении, обработав на 10% больше заявлений по сравнению с предыдущим годом.

Энергетики направят более 172 млн руб на реконструкцию ЛЭП для угольных разрезов

В Искитимском районе компания «Россети Новосибирск» проводит реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 35 кВ, которая играет важную роль в энергоснабжении угледобывающих предприятий области, таких как «Разрез Богатырь» и «Разрез Колыванский». Реконструкция обусловлена обновлением технических стандартов, необходимых этим предприятиям, чья бесперебойная работа критически важна для экономической стабильности Новосибирской области.

В рамках этого проекта энергетикам предстоит возвести новую секцию ЛЭП длиной около 12 километров, смонтировать 88 опор различного типа, включая 14 анкерных металлических и 74 промежуточных железобетонных. На данный момент установлены 12 металлических и 40 железобетонных опор, причем все работы выполняются в соответствии с установленным планом. После этого будет осуществлен монтаж проводов, а полное завершение всего проекта запланировано на июнь 2026 года. Общий объем инвестиций сетевой компании в модернизацию данной ЛЭП превышает 172 миллиона рублей.

Энергетики обеспечат электроэнергией экоград в пригороде Новосибирска

В окрестностях Новосибирска компания «Россети Новосибирск» приступила к масштабному проекту технологического подключения к электросетям экограда «12 дворов». На территории этого комплекса, расположенного вблизи наукограда Кольцово, будут возведены около тридцати зданий различного назначения, включающих жилые помещения комфорт-класса и коммерческие площади.

Для гарантированного и стабильного электроснабжения всех объектов энергетики выделят свыше 1,1 МВт мощности, используя узловую подстанцию «Барышевская». Эта подстанция, являющаяся одним из ключевых источников питания наукограда, была недавно модернизирована, что позволило увеличить её мощность в 1,6 раза, достигнув 80 МВА с прежних 50 МВА.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

