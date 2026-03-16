Новосибирские энергетики отмечают рост энергоемкости подключаемых объектов

Подключение к электросетям остается одной из основных видов деятельности «Россети Новосибирск». В 2025 году энергетики осуществили 6 102 подключения различных объектов в Новосибирской области, с общей мощностью около 323 МВт. Это на 9% больше, чем в предыдущем году.

Специалисты компании отмечают тенденцию к увеличению заявок на подключение крупных и энергоемких объектов. Несмотря на небольшое сокращение общего числа подключений (-16% по сравнению с предыдущим периодом), общая задействованная мощность значительно возросла.

Среди объектов, получивших энергоснабжение, – научно-исследовательский институт, завод по производству стройматериалов, а также ряд социально значимых объектов. К ним относятся школы, многоквартирные дома (в том числе для льготных категорий граждан) и фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных селах. Многие из этих проектов реализованы в рамках национальных и государственных программ, имея высокое социальное и экономическое значение для региона.

Список объектов, которые будут подключены к электросетям, постоянно растет. В 2025 году заключено еще 6 168 договоров на технологическое присоединение с общей мощностью 363 МВт. Энергетикам предстоит обеспечить подключение нескольких новых жилых комплексов в областном центре, многофункционального комплекса на берегу Оби, завода по производству безалкогольных напитков, комплекса по переработке масличных культур (льна, рапса) и здания питомника для лабораторных животных.

Эти проекты федерального и регионального значения создадут новые рабочие места, будут способствовать развитию промышленности и научного потенциала области. Поэтому компания уделяет приоритетное внимание их своевременному подключению к электросетям, сохраняя высокий уровень надежности.

Особое внимание уделяется развитию клиентских сервисов и повышению эффективности взаимодействия. 98% заявок на технологическое присоединение теперь подается в электронном виде, в том числе через Портал электросетевых услуг. Для удобства граждан действует единый бесплатный номер «Светлая линия 220». Служба поддержки имеет единое интеллектуальное меню для распределения звонков по регионам и нейросетевого агента для обработки вопросов по отключениям.