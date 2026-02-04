«Это просто ярмарка тщеславия»: в Новосибирске школьники стали чаще отказываться от выпускных

В школах Новосибирска началась подготовка к выпускным: родители 11-классников бронируют рестораны, базы отдыха, договариваются с диджеями, ведущими, фотографами. И сдают на это довольно внушительные суммы. При этом среди старшеклассников все больше становится тех, кто не хочет идти на выпускной вечер. Infopro54 поговорил об этом тренде со школьниками, учителями и школьным психологом.

Редакция опросила родителей 11-классников из пяти новосибирских школ и выяснила, что в каждом классе есть дети (от трех до шести человек), которые на выпускной идти не планируют. Эта выборка, безусловно, не является достаточной, чтобы говорить о том, что в каждой школе есть отказы от выпускных. Но результаты симптоматичны. И это подтверждают учителя.

— С каждым годом все больше детей не участвуют в выпускном. Это, конечно, меньшинство. Но явно есть тенденция к увеличению, — сказала завуч по учебно-воспитательной работе одной из школ Центрального округа.

Родители, опрошенные редакцией, говорят, что идея отказа исходит от самих детей. Некоторые семьи даже пытаются уговаривать своих выпускников, но те чаще всего непреклонны.

— Дочь говорила, что на выпускной не пойдет, еще в прошлом году. И решения своего не изменила. Она называет эти вечера в ресторанах просто ярмаркой тщеславия. Если честно, я с ней согласна полностью. Я понимаю, что всем надо зарабатывать. Но 50–60 тысяч за то, чтобы послушать стандартные слова, сфотографироваться в фотозоне и поесть банкетной еды, — это чересчур. Наша дочь говорит, что если мы готовы сдавать такие деньги на один вечер, то она с удовольствием возьмет их у нас и слетает в Санкт-Петербург на неделю, — рассказала Infopro54 Татьяна, мама 11-классницы.

Сами старшеклассники более категоричны в выражениях и называют традицию выпускных устаревшей.

— Учителям и родителям эта традиция, кажется, нужна больше, чем нам. Я бы в поход с классом после экзаменов сходил, а в ресторан с неподходящим плейлистом не хочу. Фотосессии, конверты учителям — честно скажите, кому это надо, — говорит 11-классник Матвей.

Психологи видят в таком отношении к традициям поколенческую историю и предлагают вспомнить, как сейчас принято развлекать детей чуть ли не с детского сада.

— Я думаю, здесь стоит вспомнить теорию поколений, зумеров и так далее. Поколения разные, и потребности у них разные. Современные подростки зачастую пресыщены всевозможными праздниками, выходами в свет. Они с начальной школы ходят на выпускные, постоянно что-то отмечают. Они много такого видели и понимают, что торжество может быть совершенно не тем, как его преподносят. Если предложить, например, тем же самым детям камерный вариант — какой-нибудь вечер у костра, посидеть с гитарой, — может быть, это даже зайдёт лучше. На финансовую сторону вопроса тоже стоит посмотреть с точки зрения этого поколения. Дело не в том, что они хотят сэкономить деньги родителей. Тут история не про экономию, а про осмысленность и другие ценности. Может быть, это и к лучшему, — сказала в беседе с Infopro54 школьный психолог Ольга Мельникова.

В 2026 году в Новосибирске выпускной вечер, по оценкам родителей, обойдется в среднем в 40–50 тысяч рублей. Если оба родителя планируют присутствовать на вечере, то семье праздник в честь окончания школы обойдется еще дороже.

