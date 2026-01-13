Поиск здесь...
Бизнес Отставки и назначения

Владислав Колотов возглавил розничный блок Сибирского банка Сбера

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

17 лет назад он начинал работу в банке инспектором по кредитованию малого бизнеса

Владислав Колотов назначен заместителем председателя Сибирского банка Сбера. В его зону ответственности войдут розничный бизнес и развитие сети продаж, сообщили в банке.

Карьера Владислава Колотова в Сбере насчитывает более 17 лет. Он начал работу в Омском отделении банка в должности инспектора по кредитованию малого бизнеса. Впоследствии занимал руководящие позиции в Среднерусском банке Сбера, где на протяжении последних шести лет руководил направлением продаж и клиентского обслуживания в филиальной сети.

За профессиональные достижения Колотов неоднократно получал корпоративные награды, в том числе Свидетельство о признании от Президента банка. В ноябре 2025 года он был отмечен Почетной грамотой Министерства экономики и финансов Московской области за вклад в развитие экономики региона и финансового рынка.

Ранее редакция сообщала о ключевых назначениях в бизнес-секторе Новосибирской области в 2025 году.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка Сбера, автор- пресс-служба

Рубрики : Бизнес Отставки и назначения

Регионы : Новосибирская область

Теги : Сбер назначение

610
0
0
В особую экономическую зону Новосибирска зашли первые резиденты

Автор: Юлия Данилова

Сразу две компании — Транспортно-логистический центр «Сибирский» и ООО «РемТерминал» — получили статус резидентов Особой экономической зоны «Новосибирск».

Первый инвестор является якорным резидентом, аффилированным с управляющей компанией ООО «Северный Парк Развитие». Он уже инвестировал в создание терминала на площади 250 га более 14,5 млрд рублей. Терминал обслуживает более 5 пар поездов в сутки. После выхода на полную проектную мощность ТЛЦ сможет обрабатывать до 1 млн контейнеров (TEU) в год. Полную реализацию проекта инвестор планирует завершить к 2031 году.

Читать полностью

Патентным троллям в России стало сложнее регистрировать товарные знаки

CEO IT-компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина рассказала о том, что произошло в сегменте интеллектуальной собственности на российском рынке в 2025 году:

— В 2025 году в сфере интеллектуальной собственности было много ярких событий. В моих итогах года — 9 событий, 9 трендов, которые существенно повлияют и на 2026 год. О них я и расскажу.

Читать полностью

В Новосибирске буксуют проекты фудшеринга, лишнюю еду продолжают выбрасывать

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске большинство производственных и торговых компаний, а также частных лиц на регулярной основе выбрасывают большое количество еды. Infopro54 выяснил, что сейчас происходит с региональными проектами фудшеринга, и есть ли вероятность, что ритейл и общепит станет чаще раздавать излишнюю еду.

Одно из последних исследований, посвященных теме продовольственных потерь в России, было проведено в 2025 году фондом Х5 «Выручаем». Вот некоторые результаты этого исследования: в школьных столовых индекс несъедаемости составляет 54%; больше всего еды выбрасывают домохозяйства – 71% пищевых отходов на свалках это именно их «заслуга». Потери происходят также на этапе производства, продажи продуктов, приготовления и реализации еды в общепите. Всего в стране образуется около 42 миллионов тонн пищевых отходов. Общий совокупный показатель потерь авторы исследования оценили в 41,3%. В такой ситуации эксперты считают крайне важным устранение регуляторных барьеров и институциональную поддержку фудшеринга.

Читать полностью

Проверят всех младенцев: региональная программа неонатального скрининга принята в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области утвердило региональную программу расширенного неонатального скрининга на 2026–2030 годы. Ее ключевой задачей является достижение показателя младенческой смертности к 2030 году до 3,8 случая на 1000 родившихся живыми. Для этого не менее 95% новорожденных в области должны обследоваться на врожденные и наследственные заболевания. Младенцы с выявленными заболеваниями будут поставлены на диспансерное наблюдение для получения патогенетической терапии лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания, подчеркивается в программе.

В рамках скрининга с 2020 по 2024 годы наиболее часто встречаемым заболеванием, которое выявлялось у новорожденных в регионе, является врожденный гипотиреоз — 37 пациентов. За указанный период также выявлены 24 младенца с фенилкетонурией, 18 — с адреногенитальным синдромом, 4 — с муковисцидозом, 5 — с галактоземией.

Читать полностью

Суд арестовал имущество новосибирского застройщика Джулая на 600 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Октябрьский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество застройщика и экс-депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая. Прокуратура настаивала на аресте  имущества, которое находится в собственности шести компаний: ООО «Дискус Строй», ООО «Дискус плюс», ООО «ТО-М», ООО «Меркурий», ООО «Спецконтроль» и ООО «Новосибирский рыбзавод». Его совокупная стоимость составляла 1.3 млрд рублей.

Однако Джулай заявил, что такое решение поставит крест на достройке уже начатых домов, так как их завершение идет за счет продажи имущества.

Читать полностью

Мальчик, который выжил и всем дал заработать: в Новосибирске стало больше квестов и концертов, связанных с Гарри Поттером

Автор: Мария Гарифуллина

Новогодние каникулы в Новосибирске прошли под знаком волшебства, магии и Хогвартса. В тематических мероприятиях по мотивам вселенной «Гарри Поттера» приняли участие тысячи новосибирцев. Эта «магия», как показывают комментарии экспертов, — не просто временный ажиотаж, а отражение глубокого психологического и культурного запроса молодого поколения.

Во время праздников «Локомотив-Арена» на два дня стала местом притяжения для поттероманов благодаря симфоническому шоу «Новый год в Хогвартсе» от Imperial Orchestra. Более сотни музыкантов исполняли саундтреки из всех фильмов саги. Хоккейный клуб «Сибирь» провел матч с омским «Авангардом», оформленный по мотивам вселенной «Гарри Поттера»: со специальным выпуском клубной газеты «Сибирский пророк», Злым Снеговиком в роли Хагрида, облаченными в мантии девушками, которые чистят лед, и болельщиками в тематических костюмах. Кроме специальных мероприятий, приуроченных к праздникам, в городе есть несколько постоянно действующих «поттерианских» локаций: музей, посвященный истории Гарри Поттера, и квесты (как минимум четыре от разных организаторов). Есть еще десятки других активностей на эту же тему. Бизнесмены говорят, что со временем интерес к «мальчику, который выжил» только растет.

Читать полностью
Лента новостей
Общество

Водитель троллейбуса вошел в число самых доходных профессий в Новосибирске

Общество

В мэрии Новосибирска рассказали, где будут установлены крещенские купели

Бизнес Власть

В особую экономическую зону Новосибирска зашли первые резиденты

Общество

Учащихся и педагогов эвакуировали из школы №216 в Новосибирске

Культура Общество

Жители Новосибирской области потратили 216 млн рублей на новое кино для детей

Бизнес Отставки и назначения

Владислав Колотов возглавил розничный блок Сибирского банка Сбера

Бизнес ПроБизнес

Патентным троллям в России стало сложнее регистрировать товарные знаки

Право&Порядок

За мошенничество с «Пушкинской картой» осуждены трое новосибирцев

Власть Общество

Свыше 260 детей умерли за год в Новосибирской области

Бизнес Общество

В Новосибирске буксуют проекты фудшеринга, лишнюю еду продолжают выбрасывать

Общество

В 2026 году пенсионные баллы обойдутся новосибирцам дороже

Власть Медицина Общество

Проверят всех младенцев: региональная программа неонатального скрининга принята в Новосибирске

Общество

Глава Союза отцов Новосибирской области высказался о запрете самодельных зимних горок

Общество

Адреса пунктов приема новогодних елок объявлены в Новосибирске

Общество

В Новосибирске впервые провели молебен против абортов

Бизнес

Суд арестовал имущество новосибирского застройщика Джулая на 600 млн рублей

Власть Общество

Размер детского пособия пересмотрели в Новосибирской области

Власть Общество

Население Новосибирской области сократилось почти на 15 тысяч за четыре года

