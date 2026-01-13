Владислав Колотов возглавил розничный блок Сибирского банка Сбера

Владислав Колотов назначен заместителем председателя Сибирского банка Сбера. В его зону ответственности войдут розничный бизнес и развитие сети продаж, сообщили в банке.

Карьера Владислава Колотова в Сбере насчитывает более 17 лет. Он начал работу в Омском отделении банка в должности инспектора по кредитованию малого бизнеса. Впоследствии занимал руководящие позиции в Среднерусском банке Сбера, где на протяжении последних шести лет руководил направлением продаж и клиентского обслуживания в филиальной сети.

За профессиональные достижения Колотов неоднократно получал корпоративные награды, в том числе Свидетельство о признании от Президента банка. В ноябре 2025 года он был отмечен Почетной грамотой Министерства экономики и финансов Московской области за вклад в развитие экономики региона и финансового рынка.

