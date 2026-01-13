Учащихся и педагогов эвакуировали из школы №216 в Новосибирске

В школе № 216 на улице Виталия Потылицына 13 января прошла эвакуация. Об этом сообщили несколько телеграм-каналов.

— На МЖК эвакуировали учащихся и преподавателей школы № 216, расположенной по адресу улица Виталия Потылицына, 9, — пишет телеграм-канал «АСТ-54 Black».

В Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» появились кадры, на которых десятки людей идут вдоль дороги. Со ссылкой на подписчиков канал сообщает, что это ученики школы, которых из-за пожарной тревоги отпустили по домам.

Редакция Infopro54 обратилась в ГУ МВД по Новосибирской области за комментарием.

— Опасных предметов обнаружено не было, — говорится в ответе ведомства.

Стоит отметить, что в комментариях под постом об эвакуации рассказали, что утром также проходила эвакуация и в лицее №22.

Ранее редакция сообщала о том, что режим ЧС введен после пожара в новосибирском педагогическом колледже.