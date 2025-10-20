«Пушкинская карта» «переезжает» в другой банк

С 1 января 2026 года роль оператора программы «Пушкинская карта» переходит к Банку ВТБ (ПАО). Данное решение связано с предстоящим в 2026 году прекращением деятельности АО «Почта Банк» ввиду присоединения к ВТБ, сообщили в Министерстве культуры РФ. При этом до конца 2025 года будет действовать ранее выпущенная карта.

Как отметили в ВТБ, на данный момент заявления о выпуске карты через «Госуслуги» подали уже более 1.5 млн человек. Самыми активными регионами стали Тамбовская область, Чувашская Республика, Рязанская область, Республика Мордовия и Кемеровская область.

Напомним, Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). Чтобы получить карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение «Госуслуги Культура» и подтвердить выпуск Пушкинской карты. Ее можно получить в виде виртуальной или пластиковой карты «Мир».