Жительница Новосибирска судится с клиникой из-за смерти матери

Мать сибирячки скончалась от рака шейки матки в 2022 году. Она лечилась в частной клинике, где, по мнению дочери, женщине проводили неправильное лечение.

На очередном заседании суда, прошедшем 5 ноября, выяснилось, что члены экспертной комиссии, делавшие заключение о причине смерти, учились вместе с врачом пациентки в медицинском институте, об этом дочь сибирячки рассказала Горсайту.

По ее словам, результаты экспертизы алтайского экспертного бюро, к которому она обратилась, отличались от двух предыдущих, которые проводили следователи. В итоге истица со своим представителем запросили новое исследование. Также она подала к клинике иск на 7 млн рублей в интересах несовершеннолетнего брата, бабушки и своих.

Девушка пояснила изданию, что на этом иске настаивала ее мама перед смертью.

10 ноября на телеканале НТВ в программе «ЧП» вышел сюжет, где рассказывали про эту ситуацию.

— В эфире программы федерального телевидения демонстрировался сюжет, в котором родственники умершей пациентки в Новосибирской области просят привлечь к ответственности врача одной из частных клиник, лечившего женщину альтернативными методами, — сообщила пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

После эфира жительнице Новосибирска позвонил следователь. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту возможного оказания некачественных медицинских услуг и взял его на контроль.

Напомним, в начале 2025 года Бастрыкин взял на контроль гибель шестимесячного ребенка в клинике Новосибирска. Девочка умерла после операции по корректировке «заячьей губы».