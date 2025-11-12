Рекламодателям

20 школ за год: Новосибирск подводит итоги масштабной программы капремонта

  • 12/11/2025, 18:55
20 школ за год: Новосибирск подводит итоги масштабной программы капремонта
Мэр проинспектировал Технический лицей № 128

В Первомайском районе мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проинспектировал Технический лицей № 128, который входит в число последних двух объектов, подлежащих капитальному ремонту в рамках текущей программы обновления школ. В 2025 году благодаря федеральной инициативе в Новосибирске было модернизировано 20 школ.

Подчеркнув, что благодаря масштабной программе ремонтов в 2025 году удалось создать 2000 дополнительных мест для учащихся, мэр заявил о близости завершения программы капитального ремонта учебных заведений. К началу учебного года было обновлено шестнадцать школ. Из четырех объектов, намеченных к сдаче в ноябре, два уже готовы, а два находятся на завершающей стадии. В течение ближайших недель все работы будут завершены, и ученики смогут вернуться в обновленные помещения.

Как отметил глава города, Технический лицей № 128 – это здание с богатой историей, возведенное около 90 лет назад. По его словам, в настоящее время это практически новая школа: полностью отремонтирована кровля и фасад. Оборудованы просторные учебные классы, столовая, библиотека и два спортивных зала – работы почти завершены, и в ближайшее время школа вновь откроет свои двери для учеников.

Трехэтажное здание лицея, расположенное на ул. Первомайской, 96, было построено в 1937 году, а в 1959 году к нему было пристроено дополнительное крыло. Сегодня в Техническом лицее № 128 обучаются 678 школьников.

В 2024 году лицей был включен в программу капитального ремонта школ в рамках федерального проекта «Все лучшее детям», являющегося частью национального проекта «Молодежь и дети». На ремонт было выделено 112,2 миллиона рублей из федерального, областного и городского бюджетов, из которых более 11 миллионов рублей было направлено на приобретение учебного оборудования.

В ходе ремонта обновлены чердачные перекрытия, полы, потолки, окна и двери. Модернизированы системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализации и вентиляции. Отреставрирован фасад, кровля, лестницы, коридоры, санузлы и учебные кабинеты.

По словам директора Технического лицея № 128 Ольги Могулевой, самые значительные изменения произошли на первом этаже. Деревянные полы были заменены керамической плиткой, также были добавлены туалеты, которые особенно важны для младших школьников. Раздельные санузлы теперь есть на каждом этаже. Цветовая гамма школы полностью изменилась: холодные и темные тона были заменены теплыми и светлыми оттенками, что визуально расширило пространство и сделало его более уютным. На выделенные средства оборудованы компьютерные классы, установлены интерактивные панели, а также обновлено оборудование актового зала.

В настоящее время строители завершают работы на третьем этаже. Учебный процесс не прекращался, и с 1 сентября ученики обучаются в обычном режиме. Доступ в ремонтируемые помещения ограничен. В следующем году планируется завершить ремонт фасада, а также благоустроить территорию лицея: заасфальтировать двор, отремонтировать ворота и калитки, обновить ограждения.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


