Министром ЖКХ Новосибирской области станет Евгений Назаров

Евгений Назаров будет назначен на должность министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве. По его словам, Денис Архипов уволился на минувшей неделе.

Напомним, Назаров возглавлял министерство в статусе «исполняющего обязанности» с марта 2024 года. После ареста Архипова.

Чиновник был задержан в марте 2024 года. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий и злоупотребление ими (статьи 286 и 285 УК РФ). По версии следствия, министр незаконно отказался от требования уплаты банковской гарантии, предоставленной компании ООО «Экология-Новосибирск» для работы в качестве регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В результате его действий, как полагают следователи, бюджет региона недополучил 220 миллионов рублей.

В защиту Архипова в суде выступали вице-губернатор Сергей Семка, первый зампредправительства Владимир Знатков.

В июне Центральный районный суд признал Архипова виновным в злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к 1,5 годам в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 1 год 6 месяцев. Однако чиновнику было зачтено время содержания под стражей и в этой части чиновник был освобожден от наказания.

В сентябре Новосибирский областной суд изменил приговор Денису Архипову по делу о злоупотреблении полномочиями. Он отменил взыскание с чиновника 220 млн рублей.

Защита заявила, что будет продолжать биться за полное оправдание подзащитного.

Ранее редакция сообщала о том, что Евгений Назаров в 2024 году был оштрафован за срыв реализации в регионе проекта «Чистая вода».