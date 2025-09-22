Рекламодателям

Министром ЖКХ Новосибирской области станет Евгений Назаров

  • 22/09/2025, 11:30
Автор: Юлия Данилова
Министром ЖКХ Новосибирской области станет Евгений Назаров
Денис Архипов уволился из правительства региона

Евгений Назаров будет назначен на должность министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве. По его словам, Денис Архипов уволился на минувшей неделе.

Напомним, Назаров возглавлял министерство в статусе «исполняющего обязанности» с марта 2024 года. После ареста Архипова.

Чиновник был задержан в марте 2024 года. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий и злоупотребление ими (статьи 286 и 285 УК РФ). По версии следствия, министр незаконно отказался от требования уплаты банковской гарантии, предоставленной компании ООО «Экология-Новосибирск» для работы в качестве регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В результате его действий, как полагают следователи, бюджет региона недополучил 220 миллионов рублей.

В защиту Архипова в суде выступали вице-губернатор Сергей Семка, первый зампредправительства Владимир Знатков.

В июне Центральный районный суд признал Архипова виновным в злоупотреблении полномочиями.  Его приговорили к 1,5 годам в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 1 год 6 месяцев. Однако чиновнику было зачтено время содержания под стражей и в этой части чиновник был освобожден от наказания.

В сентябре Новосибирский областной суд изменил приговор Денису Архипову по делу о злоупотреблении полномочиями. Он отменил взыскание с чиновника 220 млн рублей.

Защита заявила, что будет продолжать биться за полное оправдание подзащитного.

Ранее редакция сообщала о том, что Евгений Назаров в 2024 году был оштрафован за срыв реализации в регионе проекта «Чистая вода». 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

2 324

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Министерство ЖКХ Евгений Назаров


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Михаил Угрюмов, академик РАН, профессор, д.б.н., заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии

Михаил Угрюмов: Для борьбы с болезнью Паркинсона нужно создавать мультицентровый проект

Российские ученые ищут финансирование для расширения клинических исследований заболеваний, которые считаются эпидемией 21 века
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске запустят цифровой проект по оценке нефтяных скважин
22/09/25 15:00
Бизнес Наука Технологии
Новая школа в Татарске: губернатор поручил ускорить темпы строительства
22/09/25 14:15
Власть
От ножей до гранатомётов: этническую ОПГ с боевым арсеналом оружия задержали в Новосибирске
22/09/25 14:03
Право&Порядок
В Новосибирске у селлера маркетплейса изъято 400 нелегальных электроинструментов
22/09/25 13:45
Бизнес ВЭД Право&Порядок
Губернатор требует пересмотреть приоритеты после ЧП в школе
22/09/25 13:20
Власть
В Новосибирской области передвижные камеры фиксируют новые виды нарушений
22/09/25 13:00
Общество
После обрушения школы в Татарске возбуждено уголовное дело
22/09/25 12:30
Власть Общество Право&Порядок
Аномальная жара придет в Новосибирскую область в конце сентября
22/09/25 12:00
Общество
Министром ЖКХ Новосибирской области станет Евгений Назаров
22/09/25 11:30
Власть Отставки и назначения
Жителям Новосибирска звонят мошенники, представляясь курьерами СДЭК
22/09/25 11:07
Общество
Спрос на кредитные карты ПСБ вырос почти на 40% в Новосибирске
22/09/25 10:25
Финансы
Участок площадью более 90 га под жилищное строительство нашли под Искитимом
22/09/25 10:00
Власть Недвижимость Общество
Ритейл в Сибири ожидает повышения цен на молоко до 20%
22/09/25 9:00
Агропром Бизнес Общество
В России начали действовать новые справочники стоимости запчастей по ОСАГО
21/09/25 18:00
Российским пенсионерам рассказали о доплатах к 1 октября
21/09/25 17:00
Общество
С экс-министра Абызова начали взыскивать 27 млрд рублей
21/09/25 16:30
Бизнес Власть
Под Новосибирском обрушилось здание школы
21/09/25 13:00
Общество
В Новосибирске планируют построить новые станции метро
21/09/25 11:00
Общество
Несколько новосибирских АЗС сообщили о дефиците дизтоплива
21/09/25 9:00
Общество
Новосибирским застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода домов
20/09/25 16:00
Бизнес Власть Недвижимость
Популярное
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
Новости компаний
Банк Уралсиб принял участие в работе десятого Восточного экономического форума
22/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов
18/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 7 месяцев
17/09/25 10:31
Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья
16/09/25 9:10
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять