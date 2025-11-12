Новосибирским работодателям развязали руки для увольнения мигрантов

В России принят федеральный закон, согласно которому ограничения на осуществление трудовой деятельности, вводимые регионами для мигрантов, станут законным основанием для их увольнения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как отмечалось в пояснительной записке, ранее Трудовой кодекс позволял работодателям расторгать трудовые договоры с мигрантами только для приведения их численности в соответствие с федеральными законами, указами президента или постановлениями правительства. Между тем в регионах расширяется список отраслей, где запрещается работать трудовым мигрантам.

В 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками (код 47.25) и табачными изделиями (код 47.26), такси (49.32) и детские сады (85.11).

С 2026-го в этом списке будут уже семь отраслей. Добавятся деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41); деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание (код 56.29.4); деятельность в области спорта (код 93.1).

Законодатели отмечали, что, с одной стороны, работодателей такие постановления правительства области обязывали увольнять сотрудников. За невыполнение им грозил штраф в размере от 800 тысяч до 1 млн рублей либо приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток. С другой — по трудовому законодательству РФ они не могли уволить иностранного гражданина.

— Ситуация создавала правовую неопределенность для работодателей, так как возникал риск признания увольнения незаконным, со всеми правовыми последствиями, — говорилось в документе

Законодатели решили, что «у регионов должно быть больше полномочий для регулирования трудовой миграции, чтобы они могли осуществлять более тонкую настройку законодательства в этой части».

При обсуждении этой новости подписчики Володина в комментариях отмечали, что эффект от этого закона будет небольшим:

«Лучше бы Госдума приняла закон для работодателей, чтобы на рабочие профессии в обязательном порядке трудоустраивали (минимум 50%) российских граждан, по аналогии с трудоустройством инвалидов. Без принятого закона работодатели так и будут брать на работу гастарбайтеров, а российские люди из регионов будут искать работу. Государство должно заботиться прежде всего о трудоустройстве своих граждан, а не чужих». «Нужен закон, который будет обязывать всех иностранцев верифицировать все свои знания, полученные за пределами РФ. Очень часто водители – иностранцы, формально имеющие водительские удостоверения и 30-летний стаж вождения, не понимают знаков, светофоров. Недавно в Хабаровске водитель автобуса не понял сигнал светофора, выехал перед поездом. В больницу попали шесть человек, а женщине оторвало ногу. У водителя шесть детей, поэтому его не садят в тюрьму. А сколько таких врачей, строителей и других специалистов, знания которых выглядят сомнительно? Так можно обрушить всю существующую инфраструктуру неграмотными действиями людей с недостаточным уровнем образования. Введите, пожалуйста, федеральный закон, обязывающий пересдать экзамены по профессии и образованию при свидетелях — местных жителях, под камерами, чтобы была доступна онлайн-трансляция».

Как сообщила заместитель начальника УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области полковник полиции Людмила Фоменко в эфире программы «Регион LIFE», на территории Новосибирской области в разном правовом статусе находятся 65-70 тысяч иностранных граждан. Из них 60-66% приезжают в регион с целью трудоустройства.

— Раньше эту цель называл каждый второй. То есть наш регион привлекателен экономически, так как у нас есть рабочие места. На втором месте — частная цель: приезд к родственникам – гражданам России. На третьем — учеба: около 13 тысяч иностранных граждан прибыли в регион для получения образования, многие планируют остаться. На четвертом месте — туризм, — пояснила она.

С точки зрения гражданской принадлежности 35% иностранных граждан, приезжающих в 2025 году в Новосибирскую область, родом из Узбекистана, 30% — из Таджикистана, по 15% — из Казахстана и Киргизии. В прошлом году приезжих из Узбекистана и Таджикистана было поровну.

По данным Минтруда Новосибирской области, в 2022 году в регионе по трудовым патентам и разрешениям работали 48416 иностранцев, в 2023-м — 47330, в 2024-м — 52959, в 2025-м —58312. Чаще всего их интересуют такие сферы, как строительство, торговля, обслуживание, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение.

Ранее редакция сообщала о том, что трудовым мигрантам из Индии предоставят гарантии для работы в России.