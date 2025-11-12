Рекламодателям

Новосибирским работодателям развязали руки для увольнения мигрантов

  • 12/11/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирским работодателям развязали руки для увольнения мигрантов
С 2026 года в регионе иностранным гражданам запретят работать в семи отраслях

В России принят федеральный закон, согласно которому ограничения на осуществление трудовой деятельности, вводимые регионами для мигрантов, станут законным основанием для их увольнения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как отмечалось в пояснительной записке, ранее Трудовой кодекс позволял работодателям расторгать трудовые договоры с мигрантами только для приведения их численности в соответствие с федеральными законами, указами президента или постановлениями правительства. Между тем в регионах расширяется список отраслей, где запрещается работать трудовым мигрантам.

В 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками (код 47.25) и табачными изделиями (код 47.26), такси (49.32) и детские сады (85.11).

С 2026-го в этом списке будут уже семь отраслей. Добавятся деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41); деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание (код 56.29.4); деятельность в области спорта (код 93.1).

Законодатели отмечали, что, с одной стороны, работодателей такие постановления правительства области обязывали увольнять сотрудников. За невыполнение им грозил штраф в размере от 800 тысяч до 1 млн рублей либо приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток. С другой — по трудовому законодательству РФ они не могли уволить иностранного гражданина.

— Ситуация создавала правовую неопределенность для работодателей, так как возникал риск признания увольнения незаконным, со всеми правовыми последствиями, — говорилось в документе

Законодатели решили, что «у регионов должно быть больше полномочий для регулирования трудовой миграции, чтобы они могли осуществлять более тонкую настройку законодательства в этой части».

При обсуждении этой новости подписчики Володина в комментариях отмечали, что эффект от этого закона будет небольшим:

«Лучше бы Госдума приняла закон для работодателей, чтобы на рабочие профессии в обязательном порядке трудоустраивали (минимум 50%) российских граждан, по аналогии с трудоустройством инвалидов. Без принятого закона работодатели так и будут брать на работу гастарбайтеров, а российские люди из регионов будут искать работу. Государство должно заботиться прежде всего о трудоустройстве своих граждан, а не чужих».

«Нужен закон, который будет обязывать всех иностранцев верифицировать все свои знания, полученные за пределами РФ. Очень часто водители – иностранцы, формально имеющие водительские удостоверения и 30-летний стаж вождения, не понимают знаков, светофоров. Недавно в Хабаровске водитель автобуса не понял сигнал светофора, выехал перед поездом. В больницу попали шесть человек, а женщине оторвало ногу. У водителя шесть детей, поэтому его не садят в тюрьму. А сколько таких врачей, строителей и других специалистов, знания которых выглядят сомнительно? Так можно обрушить всю существующую инфраструктуру неграмотными действиями людей с недостаточным уровнем образования. Введите, пожалуйста, федеральный закон, обязывающий пересдать экзамены по профессии и образованию при свидетелях — местных жителях, под камерами, чтобы была доступна онлайн-трансляция».

Как сообщила заместитель начальника УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области полковник полиции Людмила Фоменко в эфире программы «Регион LIFE», на территории Новосибирской области в разном правовом статусе находятся 65-70 тысяч иностранных граждан. Из них 60-66% приезжают в регион с целью трудоустройства.

— Раньше эту цель называл каждый второй. То есть наш регион привлекателен экономически, так как у нас есть рабочие места. На втором месте — частная цель: приезд к родственникам – гражданам России. На третьем — учеба: около 13 тысяч иностранных граждан прибыли в регион для получения образования, многие планируют остаться. На четвертом месте — туризм, — пояснила она.

С точки зрения гражданской принадлежности 35% иностранных граждан, приезжающих в 2025 году в Новосибирскую область, родом из Узбекистана, 30% — из Таджикистана, по 15% — из Казахстана и Киргизии. В прошлом году приезжих из Узбекистана и Таджикистана было поровну.

По данным Минтруда Новосибирской области, в 2022 году в регионе по трудовым патентам и разрешениям работали 48416 иностранцев, в 2023-м — 47330, в 2024-м — 52959, в 2025-м —58312. Чаще всего их интересуют такие сферы, как строительство, торговля, обслуживание, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение.

Ранее редакция сообщала о том, что трудовым мигрантам из Индии предоставят гарантии для работы в России. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

3 340

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : трудовые мигранты патент


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирским работодателям развязали руки для увольнения мигрантов
12/11/25 19:00
Бизнес Власть
20 школ за год: Новосибирск подводит итоги масштабной программы капремонта
12/11/25 18:55
Власть
Жительница Новосибирска судится с клиникой из-за смерти матери
12/11/25 18:30
Медицина Общество Право&Порядок
Банк России внесёт крупные переводы себе по СБП в признаки мошеннических операций
12/11/25 18:00
Бизнес Общество
Новосибирск и Уагадугу укрепляют связи
12/11/25 17:15
Власть
Жительница Новосибирска подменила брендовые вещи с маркетплейса на подделки
12/11/25 16:00
Общество Право&Порядок
Проект новой школы «РОСТ» в Новосибирске отметили на международном уровне
12/11/25 15:45
Недвижимость
Экс-министр Решетников займётся созданием промпарка DoorHan в Новосибирске
12/11/25 15:00
Бизнес Власть
В Минэнерго России не исключили проблемы с отоплением в Бердске и Искитиме
12/11/25 14:00
Власть Общество
Новосибирцам рассказали правила безопасного шопинга
12/11/25 13:00
Общество
В Госдуму внесут проект закона о контроле оказания медпомощи иностранцам без полиса
12/11/25 12:00
Общество
Сибирская продовольственная неделя: деловая программа ответит на вызовы ритейла и HoReCa в эпоху трансформации
12/11/25 11:05
Бизнес
Новосибирская библиотека объяснила отсутствие крестов на куполах храма в своем посте
12/11/25 11:00
Культура Общество
Расходы россиян на короткие поездки и рестораны выросли в ноябрьские праздники
12/11/25 10:50
Финансы
На инвестиционной карте Новосибирска появилась Особая экономическая зона
12/11/25 10:30
Бизнес Власть Инвестиции
«Здесь вам не СССР»: в Новосибирске компании экономят на новогодних подарках для детей сотрудников
12/11/25 10:00
Бизнес Общество
«Заблудились в статистике»: Минсельхоз и аудиторы разошлись в оценке залежных земель в Новосибирской области
12/11/25 9:00
Агропром Власть
«Предприниматели в шоке»: штрафы для бизнеса в России предлагают повысить в несколько раз
11/11/25 19:00
Бизнес Власть
Экс-директор «Красного факела» возместил ущерб, выплатив более семи миллионов
11/11/25 18:00
Право&Порядок
В онлайн-карту Новосибирска включили стоимость проезда в общественном транспорте
11/11/25 17:30
Город Общество Транспорт
Популярное
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Новости компаний
Банк Уралсиб принял участие в семинаре для Нотариальной палаты Новосибирской области
11/11/25 15:55
Энергетики обеспечат электроснабжение крупного завода под Новосибирском
11/11/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
10/11/25 9:10
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять