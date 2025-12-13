200 лет со дня восстания на Сенатской площади: новосибирский историк объяснил, почему отношение к декабристам снова меняется

14 декабря исполняется 200 лет со дня восстания декабристов. Это событие занимает важное место в российской истории. Оно «вшито» в топонимику городов, представлено в постоянно действующих экспозициях сотен столичных и провинциальных музеев, а российские школьники проходят тему «А. С. Пушкин и декабристы». Но к 200-летию восстания на Сенатской площади Россия (точнее, российская власть), кажется, подошла с явным желанием многое переосмыслить и поставить другие оценки декабристам и их делам.

Новосибирск — один из 465 российских городов, где есть улица Декабристов. Она получила свое название в 1920-е годы в одну из волн советских переименований. Еще в городе есть улица Одоевского. Она носит имя декабриста Александра Одоевского. Если другие советские названия улиц и площадей в Новосибирске в 1990-е и 2000-е пытались изменить, то на декабристские топонимы никогда не покушались. Но будет ли так и дальше, сейчас вряд можно гарантировать.

10 декабря 2025 года в Минюсте России прошла научно-практическая конференция «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего», и там рассуждали о сравнении декабристов с иноагентами, называли их восстание регрессом. Еще лет десять назад такое себе трудно было представить. Но сейчас смена парадигмы становится все более ощутимой. Infopro54 поговорил об этом с научным сотрудником института истории СО РАН, преподавателем НГУ Вадимом Журавлевым, в сферу научных интересов которого входит роль исторического прошлого в современном массовом сознании.

— Я абсолютного уверен, что сейчас никто задачу переосмысления конкретно самих декабристов никто не ставил. Просто ранее они были «упакованы» в в советскую идеологию — вагончик в идеологическом поезде, где также были большевики, народовольцы и т.д. Это была стройная концепция, основу которой заложил Ленин. И она воспроизводилась без особых рефлексий. Но при этом даже в советское время декабристы занимали особое место, потому что они с одной стороны как бы революционеры, а с другой стороны они дворяне, аристократы, богатейшие люди, многие из них участники войны 1812 года. То есть вот такая двойственность. Когда советская идеологическая система пала, сначала попытались все это осмыслить методом плюс на минус: то, что было белое, стало черным и наоборот. Но резкая смена оценка была затруднительна, потому что декабристы и в советское время были, скажем так, двухцветными. И в постсоветское время их в одном цвете тоже представить не получалось. И в современной России так же. В нынешней ситуации против декабристов работает то, что они западники. Мятеж, конечно, тоже воспринимается резко отрицательно, достаточно вспомнить свежий пример — Евгения Пригожина. Ну и так далее. Но как бы ни менялся идеологический ландшафт, я уверен, что двойственность в теме декабристов сохранится. Могут меняться плюс и минус, но отношение к ним сохраниться такое: «они совершили ошибку, но люди были благородные», или наоборот «люди были благородные, но совершили ошибку, — говорит Вадим Журавлев.

200-летие восстания декабристов, действительно, отмечается не только конференциями, где его заново анализируют и ставят ему новые оценки. В сибирских городах проходят выставки, издаются книги, читаются лекции, которые напоминают, что декабристы сделали для Сибири, начиная от открытия народных школ и библиотек и заканчивая вкладом в научное изучение огромного региона.

Восстание декабристов — попытка государственного переворота 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге. Организовано офицерами-дворянами, членами тайных обществ. Причины: влияние либеральных идей после войны 1812 года, недовольство крепостничеством и самодержавием. Восставшие вывели войска на Сенатскую площадь. Выступление было плохо организовано и к вечеру разгромлено артиллерией. Пять руководителей казнены, сотни участников сосланы на каторгу и в Сибирь. Оказало огромное влияние на развитие общественно-политической мысли, став отправной точкой революционного движения в стране.

