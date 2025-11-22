В Новосибирске издали книгу для детей о самой старой деревянной церкви Сибири

Институт археологии и этнографии СО РАН издал книгу для детей «Тайны древнего Зашиверска. На пути к покинутому городу». Она посвящена заброшенному заполярному городу и древней шатровой церкви, которая была перевезена учеными в Новосибирск в начале 70-х годов прошлого века. Издание представили читателям на международном фестивале «Книжная Сибирь».

Автором книги о древней Спасской церкви из Зашиверска стала доктор исторических наук Анна Майничева. Она много лет преподавала в школе, и в какой-то момент решила, что интересную и даже захватывающую историю надо в доступной форме рассказать детской аудитории.

— У меня пять внуков, все мальчики. Это хороший повод для написания детской книги. Хочется, чтобы наши дети знакомились с прошлым, понимали, как оно связано с настоящим и будущим, и ощутили ценность нашего наследия. И, конечно, важно научить их учиться. Это может показаться, неправильным, но я считаю, что ребенок имеет право не читать. И в такой ситуации нельзя требовать, а надо его заинтересовать, чтобы он захотел книгу прочесть. Пролистав книжку, он спросит у мамы, у папы, у старшего брата, у сестры, а это что, а это зачем. Или просто посмотрит картинки, начнет раскрашивать. И так, рано или поздно, возникнет интерес, ребенок начнет читать и поймет, что в книгах много чего заключено. По такому принципу — интересная история, иллюстрации, задания — мы и сделали книгу про Зашиверск и его удивительную церковь, — рассказала Infopro54 доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии ИАЭТ СО РАН Анна Майничева.

Зашиверск был основан в 1639 году. Он был важным административным и торговым центром Русского Заполярья. В период расцвета его население достигало 500 человек. Город пришел в упадок из-за хищнического истребления пушного зверя, сокращения торговли и, окончательно, из-за эпидемии черной оспы в середине XIX века. К 1880-м годам город прекратил существование.

Спасская церковь (Церковь во имя Спаса Нерукотворного образа) была построена в Зашиверске в 1700 году. Это уникальный памятник деревянного зодчества, построенный без единого гвоздя и представляющий собой образец шатрового храма. После того как город вымер, церковь более ста лет стояла в заброшенном состоянии. В 1969–1971 годах по инициативе академика Алексея Окладникова была организована экспедиция для ее спасения. Церковь и стоящая рядом колокольня были аккуратно разобраны, все детали пронумерованы и перевезены в Новосибирск.

Сегодня отреставрированная Спасская церковь является центральным экспонатом Историко-архитектурного музея под открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН в новосибирском Академгородке.

6+

Ранее редакция рассказывала о том, что происходит с розничными книжными магазинами.