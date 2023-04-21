24 апреля в Новосибирске откроется «Школа фермера 2023»

Проект стартовал в 2020 году в рамках сотрудничества «Россельхозбанка» и правительства Новосибирской области. Обучение в «Школе фермера» проходит на базе Новосибирского государственного аграрного университета, представители фермерских хозяйств смогут бесплатно пройти обучение и повысить квалификацию в различных отраслях животноводства и растениеводства. Занятия проводят преподаватели ВУЗа, а также специалисты банка. Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью до 2,5 календарных месяцев. Выпускники получают документы государственного образца о профессиональной переподготовке.

По словам организаторов, к участию в проекте приглашаются все желающие развить навыки ведения фермерского предпринимательства на селе и получить новые знания в отраслях сектора АПК: предприниматели без опыта ведения агробизнеса, начинающие фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, действующие фермеры, нуждающиеся в экспертной поддержке или имеющие минимальные знания для ведения и развития бизнеса и т.д.

В Новосибирской области поддержка фермеров также осуществляется в рамках двух программ регионального Минсельхоза:

«Агростартап» — выделяется главе крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) на приобретение участков и техники, строительство и модернизацию объектов сельхозпроизводства, на другие аналогичные цели — до 3 млн рублей.

«Семейная ферма» — до 30 млн руб.

Грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива — до 70 млн руб.

По данным Минсельхоза области, на начало 2022 года малые формы в сельском хозяйстве региона были представлены 389,3 тыс. личных подсобных хозяйств, 2067 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 37 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, совокупная доля которых в общем объеме производства составляет 31,4%. Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех категорий, по предварительному расчету, составил 136,4 млрд рублей, с индексом производства 115,6% к уровню 2020 года.

Ранее редакция сообщала, что аграрии могут получить гранты Минсельхоза на развитие агротуризма.