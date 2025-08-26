27 многодетных семей Новосибирской области получили новые автомобили

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в торжественной церемонии вручения автотранспорта многодетным семьям, имеющим на воспитании семь и более детей.

27 многодетных семей из 18 районов и округов получили семиместные автомобили отечественного производства «Лада Ларгус». Среди них были семьи, воспитывающие от семи до пятнадцати детей.

В своем приветственном слове глава региона подчеркнул, что данная мера поддержки реализуется не первый год. По его словам, около 250 семей уже стали обладателями таких машин. В последние годы предпочтение отдается «Ларгусам» от АвтоВАЗа, рассчитанным на семь мест. Губернатор отметил, что примерно такое же количество семей еще ожидают своей очереди. Он также подчеркнул, что благодаря сокращению закупочных процедур в этом году удалось вручить 27 автомобилей непосредственно перед началом учебного года. Глава региона выразил надежду, что машины будут активно использоваться семьями и принесут им новые возможности для развития и радости.

Инициатива вручения автомобилей многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей, была предложена общественными организациями и поддержана губернатором и Правительством Новосибирской области в 2012 году.

На сегодняшний день из 43890 многодетных семей, зарегистрированных в органах социальной защиты населения области, в 497 семьях воспитываются семь и более детей. За прошедшие годы семьям передавались различные модели автомобилей, такие как «Лада Ларгус», «Лада Калина» и «Лада Гранта Куб».

В дополнение к этому, в 2024 году в рамках ежегодной церемонии автомобили были вручены 5 многодетным семьям, принявшим на воспитание детей из ЛНР.