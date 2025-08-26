Рекламодателям

Новосибирский экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки в сентябре

  • 26/08/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирский экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки в сентябре
На данный момент ЦБ удерживает ее на 18%

12 сентября 2025 года состоится заседание Совета директоров Банка России, где будет обсуждаться ключевая ставка. Директор департамента денежно-кредитной политики Андрей Ганган заявил, что регулятор допускает дальнейшее снижение ключевой ставки до конца 2025 года. Однако он подчеркнул, что это решение пока не принято.

Вопрос о возможном снижении ключевой ставки на предстоящем заседании редакция Infopro54 задала доценту кафедры экономической теории Новосибирского госуниверситета экономики и управления Геннадию Ляскину.

Он отмечает, что денежные власти меняют свою риторику. В ней все чаще звучат мягкие нотки монетарной политики. Это связано с изменениями в динамике цен.

— Потребительская инфляция устойчиво снижается, мы даже увидели в одну неделю картину дефляции — снижения цен на целую группу товаров широкого потребления. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Снижаются цены на продовольственные позиции, такие как плодоовощная продукция, куриное яйцо и другие. Из непродовольственной продукции для конечного потребителя стали немного дешевле цифровая техника и легковые автомобили. При этом российские семьи ощутили рост тарифов ЖКХ, цен на бензин, а собрать ребенка в школу стало дороже на 15-20%. Вот такие противоречивые тенденции, точнее, только немногие из них, — отмечает эксперт изданию Infopro54.

Наблюдаемая (то есть реально ощущаемая населением) инфляция находится примерно в диапазоне 13-14% годовых. В 2025 году, если текущие тенденции сохранятся, инфляция по всей экономике ожидается на уровне 6-9% в год. Это будет ниже, чем в 2024 году.

Как подчеркнул эксперт, при этом и официальные, и независимые эксперты отмечают сохраняющиеся проинфляционные риски.

— Наша страна еще находится под санкциями, несет бремя военных расходов, балансирует курс рубля, принимает атаки на газопроводы и справляется с другими кризисными вызовами. Но главное — справляется. Таким образом, повышение ставки можно достаточно уверенно (если не произойдет никаких политических форс-мажоров) исключить. Вероятность сохранения ставки составляет 50%, столько же шансов, что её снизят — возможно, до 16-17%, — рассказал специалист.

Стоит отметить, что 25 июля Совет директоров Банка России решил резко снизить ключевую ставку до 18%. Регулятор посчитал, что экономика постепенно возвращается к устойчивому росту.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский бизнес ждет снижения ключевой ставки «хотя бы до 16%». В рознице уже прогнозируют оживление кредитования.

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
